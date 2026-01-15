Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse: Tageseinschätzung für Donnerstag (15.01.2026)

- Nasdaq Prognose bleibt neutral
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.718 Punkten. Der Index markierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Dieses Hoch wurde abverkauft, es ging zunächst in Richtung der 25.600 Punkte abwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag erhöhte sich der Verkaufsdruck, der Nasdaq gab weiter dynamisch und mit Momentum nach. Eine Stabilisierung gelang erst am Abend im Bereich der 25.300 Punkte. Im späten Handel konnte sich der Nasdaq wieder etwas erholen und den Tagesschluss knapp über der 25.500 Punkte-Marke formatieren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🚀 Key Takeaways
-
Nasdaq Prognose bleibt neutral: Der Index kämpft im kurzfristigen Bild mit der SMA200, die als zentrale Entscheidungsmarke fungiert (oberhalb Stabilisierung möglich, darunter droht erneute Schwäche).
-
Nasdaq Analyse zeigt kritische Unterstützungszone: Unterhalb von 25.563 Punkten steigt das Risiko eines Rücklaufs Richtung 25.342 / 25.282 und im weiteren Verlauf bis 25.098.
-
Leicht bullische Tendenz im Tagesausblick: Basisszenario seitwärts bis leicht aufwärts, mit 55 % Bull- vs. 45 % Bear-Wahrscheinlichkeit und erwarteter Range 25.738 bis 25.288 Punkte.
Rückblick: Nasdaq Entwicklung am 14.01.2026
Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.718 Punkten und markierte bereits am Vormittag das Tageshoch. Anschließend setzte eine klare Abwärtsbewegung ein, die den Index zunächst in Richtung 25.600 Punkte führte.
Mit Eröffnung des offiziellen Handels am Nachmittag nahm der Verkaufsdruck deutlich zu: Der Nasdaq gab dynamisch und mit Momentum nach. Erst am Abend gelang eine Stabilisierung im Bereich 25.300 Punkte. Im späten Handel konnte sich der Index wieder erholen und den Tagesschluss knapp über 25.500 Punkten ausbilden.
Tagesdaten im Überblick
|Kennzahl
|14.01.
|13.01.
|Tageshoch
|25.737
|25.904
|Tagestief
|25.281
|25.660
|Tagesschluss
|25.501
|25.760
|Range (Punkte)
|456
|244
Anmerkung: Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.
Nasdaq Analyse im 1h-Chart (Stundenchart)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen unter der SMA50 (25.637 Punkte). Der Versuch, diese Durchschnittslinie im Verlauf des Vormittags zu überschreiten, scheiterte. Der erste Rücksetzer führte an die SMA200 (25.581 Punkte), die zunächst als Support fungierte, jedoch am Nachmittag dynamisch aufgegeben wurde.
Im Zuge der Abwärtsbewegung fiel der Nasdaq bis an und unter das 23,6 %-Retracement. Im späten Handel konnte der Index dieses Retracement erneut anlaufen. Im Frühhandel gelang es, sich im Umfeld des Retracements zu stabilisieren und anschließend auch über die SMA20 zu laufen.
Damit bleibt das kurzfristige Bild im Stundenchart angeschlagen: Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der SMA200, weshalb die Kursmuster an dieser Marke engmaschig beobachtet werden sollten.
-
Bullisher Verlauf: Gelingt ein Stundenschluss über der SMA200 und kann sich der Index darüber etablieren, wäre ein Anlauf an die SMA50 möglich. Ob die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch über diese Linie ausreicht, bleibt abzuwarten.
-
Bärischer Verlauf: Scheitert der Nasdaq an der SMA200, kann sich erneute Schwäche entwickeln – zunächst in Richtung SMA20, später bis zum gestrigen Tagestief. Unterhalb dieser Zone wären Ausweitungen in Richtung 25.100/25.085 Punkte sowie 24.960/24.945 Punkte denkbar.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Nasdaq Prognose): neutral
YouTube Trading Videos
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der Index nach einem Rücksetzer unter die SMA200 (25.482 Punkte) wieder über die SMA20 (25.649 Punkte) sowie über die SMA50 (25.603 Punkte) schieben, hatte jedoch erkennbare Schwierigkeiten, sich nach Norden von der SMA50 zu lösen. Erst Ende der vergangenen Handelswoche gelang eine Bewegung nach oben.
Gestern folgte jedoch eine deutliche Eintrübung: Der Nasdaq fiel unter alle drei Durchschnittslinien zurück, ohne dass eine davon spürbaren Support geliefert hätte. Im Frühhandel gelang es anschließend wieder, den Index über die SMA200 zu schieben.
Damit hat sich das übergeordnete Bild leicht aufgehellt:
-
Solange der Nasdaq über der SMA200 notiert, sind weitere Anläufe an die SMA50 möglich.
-
Selbst bei einem Bruch über die SMA50 bleibt die SMA20 die nächste zentrale Hürde.
-
Unterhalb der SMA200 bzw. unter dem 23,6 %-Retracement steigt das Risiko, dass die bereits im Stundenchart genannten Abwärtsziele aktiviert werden.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild (Nasdaq Prognose): neutral
Nasdaq Prognose für heute (15.01.2026): Ausblick & Trading-Setups
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.563 Punkten und damit 155 Punkte unter dem Niveau von gestern Morgen.
Long-Setup (bullisches Szenario)
Der Index könnte zunächst versuchen, sich oberhalb von 25.563 Punkten zu stabilisieren. Gelingt dies, liegen die nächsten Anlaufziele bei:
25.569/71 – 25.588/90 – 25.609/11 – 25.625/27 – 25.644/46 – 25.660/62 – 25.681/83 – 25.701/03 – 25.719/21
Über 25.719/21 Punkten wären folgende Ziele erreichbar:
25.736/38 – 25.755/57 – 25.771/73 – 25.786/88 – 25.807/09 – 25.825/27 – 25.844/46 – 25.863/65 – 25.880/82 – 25.895/97 – 25.911/13 – 25.927/29
Short-Setup (bärisches Szenario)
Kann sich der Nasdaq nicht über 25.563 Punkte festsetzen, wären die nächsten Abwärtsziele:
25.548/46 – 25.531/29 – 25.513/11 – 25.492/90 – 25.474/72 – 25.455/53 – 25.430/28 – 25.415/13 – 25.399/97 – 25.381/79 – 25.359/57 – 25.343/41 – 25.329/27 – 25.309/07
Unterhalb von 25.309/07 Punkten wären weitere Ziele möglich bei:
25.290/88 – 25.275/73 – 25.259/57 – 25.225/23 – 25.208/06 – 25.188/86 – 25.170/68 – 25.154/52 – 25.138/36 – 25.119/17 – 25.098/96 – 25.079/77 – 25.062/60 – 25.043/41 – 25.025/23 – 25.010/08
Nasdaq Widerstände (Resistances)
-
25.581
-
25.603 / 25.637 / 25.649
-
25.737
-
25.809
-
25.959
Nasdaq Unterstützungen (Supports)
-
25.482 / 25.468
-
25.342
-
25.282 / 25.247
-
25.098
-
24.988
-
24.735 / 24.716
Quelle: Eigenanalyse (Daten/Charts aus xStation5). Fett markierte Levels gelten als Kreuzwiderstände/-unterstützungen.
Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten
Auf Basis des aktuellen Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %
Diese Einschätzung ist in Bezug auf die Vorbörse zu verstehen.
Erwartete Tagesrange
25.590 / 25.738 Punkte bis 25.357 / 25.288 Punkte
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 15.01.2026 ist neutral bis leicht positiv, solange der Index sich über wichtigen Unterstützungen stabilisieren kann.
Wie lautet die Nasdaq Analyse im kurzfristigen Chartbild?
Die kurzfristige Nasdaq Analyse zeigt ein angeschlagenes Bild: Entscheidend ist die Zone um die SMA200, da hier häufig Richtungsentscheidungen fallen.
Welche Marken sind bei der Nasdaq Analyse heute besonders wichtig?
Wichtige Marken sind 25.581/25.603 als Widerstandszone und 25.482/25.342 als zentrale Unterstützungsbereiche.
Welche Widerstände hat der Nasdaq heute?
Die wichtigsten Nasdaq Widerstände liegen bei 25.581, 25.603/25.637/25.649, 25.737, 25.809 und 25.959 Punkten.
Welche Unterstützungen hat der Nasdaq heute?
Die wichtigsten Nasdaq Unterstützungen liegen bei 25.482/25.468, 25.342, 25.282/25.247, 25.098, 24.988 und 24.735/24.716 Punkten.
Wann wird die Nasdaq Prognose bullisch?
Die Nasdaq Prognose wird bullischer, wenn sich der Index oberhalb der SMA200 festsetzt und anschließend Widerstände wie 25.603/25.637 nachhaltig überwindet.
Wann wird die Nasdaq Prognose bärisch?
Die Nasdaq Prognose wird bärischer, wenn der Nasdaq unter 25.563 Punkte fällt und keine schnelle Erholung gelingt – dann sind weitere Abgaben Richtung 25.342 bis 25.282 Punkte möglich.
Wie hoch ist die erwartete Tagesrange laut Nasdaq Analyse?
Die erwartete Tagesrange liegt bei 25.738 bis 25.288 Punkten.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse laut Nasdaq Prognose?
Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 55 %, für ein bärisches Szenario bei 45 %.
Ist die Nasdaq Prognose eher Trend oder Seitwärtsmarkt?
Die Nasdaq Prognose geht heute eher von einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt aus (bezogen auf den Tagesschluss).
