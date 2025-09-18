KEY TAKEAWAYS

Sollte sich Schwäche einstellen, so könnte diese bis an die SMA20 gehen und wäre als unkritisch zu interpretieren, solange sich der Index im Bereich dieser Durchschnittslinie wieder erholen kann. Unter der SMA20 könnte die SMA50 (aktuell bei 24.344 Punkten) noch stützen, sollte die SMA20 als Support nicht halten.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Rückblick auf den 17.09.2025

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.278 Punkten. Zunächst konnte sich der Index erholen, fiel dann jedoch zurück. Die Verluste wurden schnell ausgeglichen, bevor der Markt in eine Seitwärtsbewegung überging.

Am Nachmittag versuchte der Nasdaq nach oben auszubrechen, scheiterte jedoch und fiel dynamisch zurück. Am späten Nachmittag stabilisierte sich der Index und überschritt kurzzeitig die Marke von 24.200 Punkten – allerdings ohne Substanz, was direkt zu einem erneuten Rückgang führte.

Wichtige Daten vom 17.09.2025:

Tageshoch: 24.306 Punkte

Tagestief: 24.005 Punkte

Tagesschluss: 24.234 Punkte

Range: 301 Punkte (08:00 – 22:00 Uhr)

Nasdaq Analyse im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Index im Bereich der SMA20 (24.391 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelang nicht, auch wenn einzelne Kerzendochte diese Linie überschritten.

Am Abend kam es zu einem Rückgang bis an die SMA200 (24.047 Punkte), von wo aus eine dynamische Erholung einsetzte.

Im Frühhandel konnte der Nasdaq alle drei Durchschnittslinien zurückerobern. Damit hat sich das Chartbild aufgehellt.

Bullische Szenarien: Solange sich der Index über der SMA20 hält, könnten 24.815/30 und 23.975/90 Punkte angelaufen werden.

Bearishe Szenarien: Rücksetzer an die SMA20 wären unkritisch, solange sie dort abgefedert werden. Darunter könnte die SMA50 (24.344 Punkte) stützend wirken.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Index über die SMA200 (23.683 Punkte) und SMA50 (24.078 Punkte) schieben. Rücksetzer stabilisierten sich regelmäßig an der SMA20 (24.318 Punkte), von wo aus neue Hochs erreicht wurden.

Gestern fiel der Index kurzzeitig unter die SMA20, konnte sich jedoch zum Handelsschluss darüber retten und im Frühhandel weiter steigen.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral

Nasdaq Prognose für den 18.09.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.614 Punkten, also 336 Punkte über dem Vortag.

Long-Setup

Hält sich der Index über 24.614 Punkten, könnten folgende Kursziele angesteuert werden:

24.661, 24.707, 24.765, 24.820 sowie 24.841 Punkte. Darüber hinaus wären 24.878 bis 25.038 Punkte möglich.

Short-Setup

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 24.614 Punkten, könnten Rücksetzer bis 24.594, 24.561 oder 24.497 Punkte folgen. Unter 24.367 Punkten wären 24.329 bis 24.130 Punkte möglich.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände

Widerstände: 24.728 | 24.915 | 25.049 | 25.211

Unterstützungen: 24.391/44/18 | 24.248 | 24.078/47 | 23.815 | 23.683 | 23.571

Fazit zur Nasdaq Prognose

Auf Basis unserer Nasdaq Analyse rechnen wir für den 18.09.2025 mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %

Wahrscheinlichkeit bearishes Szenario: 45 %

Die heute erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.767 – 24.898 Punkten auf der Oberseite und 24.561 – 24.495 Punkten auf der Unterseite.

FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 18.09.2025?

Unsere Nasdaq Prognose für den 18.09.2025 geht von einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt aus. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 65 %, für ein bearishes Szenario bei 45 %.

Wie lautet die kurzfristige Nasdaq Analyse im Stundenchart?

Im 1h-Chart zeigt sich ein bullisches Bild. Solange der Nasdaq über der SMA20 bleibt, sind Anstiege bis 24.815/30 Punkte möglich. Rücksetzer an die SMA20 wären unkritisch, solange sie dort wieder abgefedert werden.

Welche Kursziele nennt die Nasdaq Prognose auf der Oberseite?

Bei einem stabilen Verlauf oberhalb von 24.614 Punkten könnten die nächsten Kursziele 24.661, 24.707, 24.765, 24.820 und 24.841 Punkte sein. Darüber hinaus sind auch Bewegungen bis in den Bereich von 25.000 Punkten möglich.

Welche Unterstützungen zeigt die Nasdaq Analyse aktuell?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.391, 24.248 sowie im Bereich von 24.078/47 Punkten. Stärkerer Support findet sich zudem bei 23.815 und 23.683 Punkten.

Wie lautet die übergeordnete Nasdaq Prognose im 4h-Chart?

Im 4h-Chart präsentiert sich das Bild neutral. Der Index konnte sich über der SMA200 und SMA50 behaupten. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt das Potenzial für neue Hochs intakt.