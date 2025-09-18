KEY TAKEAWAYS
Sollte sich Schwäche einstellen, so könnte diese bis an die SMA20 gehen und wäre als unkritisch zu interpretieren, solange sich der Index im Bereich dieser Durchschnittslinie wieder erholen kann. Unter der SMA20 könnte die SMA50 (aktuell bei 24.344 Punkten) noch stützen, sollte die SMA20 als Support nicht halten.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Rückblick auf den 17.09.2025
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.278 Punkten. Zunächst konnte sich der Index erholen, fiel dann jedoch zurück. Die Verluste wurden schnell ausgeglichen, bevor der Markt in eine Seitwärtsbewegung überging.
Am Nachmittag versuchte der Nasdaq nach oben auszubrechen, scheiterte jedoch und fiel dynamisch zurück. Am späten Nachmittag stabilisierte sich der Index und überschritt kurzzeitig die Marke von 24.200 Punkten – allerdings ohne Substanz, was direkt zu einem erneuten Rückgang führte.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Wichtige Daten vom 17.09.2025:
-
Tageshoch: 24.306 Punkte
-
Tagestief: 24.005 Punkte
-
Tagesschluss: 24.234 Punkte
-
Range: 301 Punkte (08:00 – 22:00 Uhr)
Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Index im Bereich der SMA20 (24.391 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelang nicht, auch wenn einzelne Kerzendochte diese Linie überschritten.
Am Abend kam es zu einem Rückgang bis an die SMA200 (24.047 Punkte), von wo aus eine dynamische Erholung einsetzte.
Im Frühhandel konnte der Nasdaq alle drei Durchschnittslinien zurückerobern. Damit hat sich das Chartbild aufgehellt.
-
Bullische Szenarien: Solange sich der Index über der SMA20 hält, könnten 24.815/30 und 23.975/90 Punkte angelaufen werden.
-
Bearishe Szenarien: Rücksetzer an die SMA20 wären unkritisch, solange sie dort abgefedert werden. Darunter könnte die SMA50 (24.344 Punkte) stützend wirken.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der Index über die SMA200 (23.683 Punkte) und SMA50 (24.078 Punkte) schieben. Rücksetzer stabilisierten sich regelmäßig an der SMA20 (24.318 Punkte), von wo aus neue Hochs erreicht wurden.
Gestern fiel der Index kurzzeitig unter die SMA20, konnte sich jedoch zum Handelsschluss darüber retten und im Frühhandel weiter steigen.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral
Nasdaq Prognose für den 18.09.2025
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.614 Punkten, also 336 Punkte über dem Vortag.
Long-Setup
Hält sich der Index über 24.614 Punkten, könnten folgende Kursziele angesteuert werden:
24.661, 24.707, 24.765, 24.820 sowie 24.841 Punkte. Darüber hinaus wären 24.878 bis 25.038 Punkte möglich.
Short-Setup
Scheitert der Nasdaq an der Marke von 24.614 Punkten, könnten Rücksetzer bis 24.594, 24.561 oder 24.497 Punkte folgen. Unter 24.367 Punkten wären 24.329 bis 24.130 Punkte möglich.
Wichtige Unterstützungen und Widerstände
-
Widerstände: 24.728 | 24.915 | 25.049 | 25.211
-
Unterstützungen: 24.391/44/18 | 24.248 | 24.078/47 | 23.815 | 23.683 | 23.571
Fazit zur Nasdaq Prognose
Auf Basis unserer Nasdaq Analyse rechnen wir für den 18.09.2025 mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 65 %
-
Wahrscheinlichkeit bearishes Szenario: 45 %
Die heute erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.767 – 24.898 Punkten auf der Oberseite und 24.561 – 24.495 Punkten auf der Unterseite.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
FAQ zur Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 18.09.2025?
Unsere Nasdaq Prognose für den 18.09.2025 geht von einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt aus. Die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario liegt bei 65 %, für ein bearishes Szenario bei 45 %.
Wie lautet die kurzfristige Nasdaq Analyse im Stundenchart?
Im 1h-Chart zeigt sich ein bullisches Bild. Solange der Nasdaq über der SMA20 bleibt, sind Anstiege bis 24.815/30 Punkte möglich. Rücksetzer an die SMA20 wären unkritisch, solange sie dort wieder abgefedert werden.
Welche Kursziele nennt die Nasdaq Prognose auf der Oberseite?
Bei einem stabilen Verlauf oberhalb von 24.614 Punkten könnten die nächsten Kursziele 24.661, 24.707, 24.765, 24.820 und 24.841 Punkte sein. Darüber hinaus sind auch Bewegungen bis in den Bereich von 25.000 Punkten möglich.
Welche Unterstützungen zeigt die Nasdaq Analyse aktuell?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.391, 24.248 sowie im Bereich von 24.078/47 Punkten. Stärkerer Support findet sich zudem bei 23.815 und 23.683 Punkten.
Wie lautet die übergeordnete Nasdaq Prognose im 4h-Chart?
Im 4h-Chart präsentiert sich das Bild neutral. Der Index konnte sich über der SMA200 und SMA50 behaupten. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt das Potenzial für neue Hochs intakt.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.