Nasdaq Prognose 22.01.2026: Nasdaq Analyse & Trading-Levels

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.076 Punkten. Der Index gab am Vormittag weiter nach. Die Schwäche hat bis zum Mittag angehalten. Erst dann hat es der Nasdaq geschafft, sich zu stabilisieren und zu erholen. Die Erholung am Nachmittag hatte einen dynamischen und ausgeprägten Charakter. Der Nasdaq konnte sich im Zuge der Aufwärtsbewegung bis in den Bereich der 25.370 Punkte schieben, gab nachfolgend aber wieder den größten Teil der Gewinne ab. Im späteren Handel kam es zu einer dynamischen und von Momentum geprägten Aufwärtsbewegung. Diese trug den Index bis an und über die 25.500 Punkte-Marke. Teile der Gewinne wurden bis zum Handelsschluss wieder abgegeben.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Nasdaq Prognose neutral mit leicht bullischem Bias: Solange der Index über 25.421 Punkten bleibt, überwiegt ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario ( 55 % Bull vs. 45 % Bear ).

Schlüsselzone im Fokus (SMA50/SMA200): Die 25.474–25.489 Punkte (SMA50/SMA200) sind der zentrale Trigger – Ausbruch darüber öffnet den Weg zum GAP-Close bei 25.548 und weiter Richtung 25.745/25.820 .

Support-Cluster als Risikomarke: Rücksetzer sind bis 25.333/01 und SMA20 (25.209) möglich; unter SMA20 steigt das Risiko einer Fortsetzung der Schwäche Richtung 25.182 und 24.905 deutlich an.

Nasdaq Prognose: Rückblick auf die gestrige Entwicklung (21.01.2026)

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.076 Punkten und setzte seine Schwäche zunächst fort. Bis in die Mittagsstunden blieb der Index unter Druck, bevor es ab dem Nachmittag zu einer spürbaren Stabilisierung kam. Die anschließende Erholung verlief dynamisch und führte den Nasdaq zunächst bis in den Bereich von 25.370 Punkten. Ein Teil der Gewinne wurde danach wieder abgegeben.

Im späteren Handel kam erneut Momentum in den Markt: Der Nasdaq konnte bis an und über die 25.500-Punkte-Marke ansteigen. Zum Handelsschluss wurden Teile der Bewegung wieder konsolidiert.

Tagesdaten (21.01.2026)

Tageshoch: 25.530

Tagestief: 24.906

Tagesschluss: 25.353

Range (08:00–22:00 Uhr): 624 Punkte

Nasdaq Analyse im 1h-Chart: SMA20, SMA50 und SMA200 im Fokus

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der kurzfristigen Nasdaq Analyse zeigt sich: Der Index notierte am Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell 25.301 Punkte) und scheiterte zunächst mehrfach daran, diese zu überwinden. Erst am Nachmittag gelang der dynamische Ausbruch nach oben – dabei wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell 25.182 Punkte) überwunden.

Am Abend kam es zu Gewinnmitnahmen, wodurch der Nasdaq kurzfristig wieder unter die SMA50 fiel. Gleichzeitig blieb der Index jedoch über der SMA20 stabil. Von dort aus setzte im späten Handel eine erneute Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq bis an die SMA200 (aktuell 25.489 Punkte) heranführte.

Nasdaq Prognose (1h-Chart)

Bullisches Szenario: Ausbruch über die SMA200 und Etablierung darüber → mögliches GAP-Close bei 25.548 Punkten

Oberhalb des GAPs: Potenzial Richtung 25.745/65 und 25.820/30 Punkte

Bärisches Szenario: Rücksetzer bis SMA20 möglich; unterhalb davon wäre die SMA50 die nächste zentrale Unterstützung

Kurzfristige Einschätzung: neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Entscheidung an SMA50/SMA200

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Bild konnte sich der Nasdaq im späten Handel zurück über die SMA20 (aktuell 25.209 Punkte) bis an die Zone aus SMA200 (25.479 Punkte) und SMA50 (25.474 Punkte) schieben. Auffällig: Die letzten Kerzen zeigen Dochte über diesen Linien, die Kerzenkörper wurden jedoch darunter ausgebildet – ein Hinweis auf Widerstand in diesem Bereich.

Nasdaq Prognose (4h-Chart)

Bullischer Trigger: nachhaltiger Break über SMA50/SMA200 + Stabilisierung → Anlauf der Ziele aus der Stundenanalyse

Bearischer Trigger: Rücklauf zur SMA20; kritisch wird es bei einem Bruch und einer Etablierung darunter → mögliches Signal Richtung Wochentief

Übergeordnete Einschätzung: neutral

Ausblick: Nasdaq Prognose für heute (22.01.2026)

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.421 Punkten und damit 345 Punkte über dem Niveau von gestern Morgen.

Long-Setup (Nasdaq Prognose)

Kann sich der Nasdaq über 25.421 Punkten halten, sind folgende Anlaufziele möglich:

25.438/40 – 25.459/61 – 25.477/79 – 25.515/17 – 25.533/37 – 25.551/53 – 25.569/71 – 25.585/87 – 25.601/03 – 25.622/24 – 25.641/43 – 25.657/59

Über 25.657/59 Punkten wären weitere Ziele:

25.671/73 – 25.690/92 – 25.709/11 – 25.724/26 – 25.739/41 – 25.755/57 – 25.772/74 – 25.790/92 – 25.804/06 – 25.821/23 – 25.837/39 – 25.855/57

Short-Setup (Nasdaq Prognose)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.421 Punkten festsetzen, sind folgende Abwärtsziele wahrscheinlich:

25.411/09 – 25.398/96 – 25.380/78 – 25.363/61 – 25.344/42 – 25.328/26 – 25.310/08 – 25.291/89 – 25.277/75 – 25.261/59 – 25.242/40 – 25.204/02 – 25.189/87

Unterhalb von 25.189/87 Punkten:

25.172/70 – 25.155/53 – 25.138/36 – 25.120/18 – 25.103/01 – 25.085/83 – 25.067/65 – 25.048/46 – 25.031/29 – 25.015/13 – 24.997/95 – 24.979/77 – 24.963/61 – 24.945/43 – 24.927/25 – 24.910/08

Nasdaq Widerstände (heute)

25.474/79/89

25.513/46

25.755

25.833

25.904

26.158

Nasdaq Unterstützungen (heute)

25.333/01

25.209

25.182

24.905

Wahrscheinlichkeiten (auf Basis des Setups)

Wir rechnen heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Erwartete Tagesrange (Nasdaq Prognose)

25.571 / 25.711 Punkte bis 25.326 / 25.170 Punkte

