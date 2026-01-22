DAX Prognose & DAX Aktuell: Tageseinschätzung für Donnerstag, 22.01.2026

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.666 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Es ging mit Aufnahme des Xetra Handels sukzessive abwärts. Der DAX konnte erst im Bereich der 24.363 Punkte drehen und dann dynamisch aufwärtslaufen. Bis zum späten Nachmittag wurde der größte Teil der Verluste wieder aufgeholt, wobei es den Bullen nicht gelungen ist, das Niveau zu halten. Bis zum Xetra Schluss hin waren die zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben. Es wurde gestern im Handel ein erneuter Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich gaben die Notierungen zunächst nach, im späteren Handel konnte sich der DAX wieder über die 24.900 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Der DAX ging bei 24.860 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX Aktuell: Nach starkem Rücklauf vom Tagestief (24.363) konnte sich der DAX zwar erholen, blieb zum Xetra-Schluss aber schwach – kurzfristig weiter ein anfälliges Marktumfeld. DAX Prognose: Technisch neutral (1h/4h), entscheidend ist die Zone um SMA20/SMA50 – darüber Chancen auf Fortsetzung der Erholung, darunter erhöhtes Rücklauf-Risiko. Ausblick heute: Basisszenario seitwärts bis abwärts mit 60% Bear / 40% Bull; erwartete Tagesrange 24.989–24.540 Punkte.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.666 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt mit Handelsbeginn wurde das Tageshoch markiert. Mit Start des Xetra-Handels setzte anschließend eine sukzessive Abwärtsbewegung ein. Erst im Bereich von 24.363 Punkten konnte der Index drehen und im Anschluss dynamisch aufwärtslaufen.

Bis zum späten Nachmittag wurde ein Großteil der Verluste wieder aufgeholt, allerdings gelang es den Bullen nicht, das Niveau nachhaltig zu halten. Zum Xetra-Schluss wurden die zwischenzeitlichen Gewinne wieder abgegeben – es wurde erneut ein Xetra-Tagesverlust ausgewiesen.

Nachbörslich gaben die Notierungen zunächst nach. Im späteren Handel konnte sich der DAX zwar wieder über die 24.900 Punkte schieben, sich dort jedoch nicht festsetzen. Der DAX ging schließlich bei 24.860 Punkten aus dem Tageshandel.

Marktbreite (Xetra, 21.01.2026):

26 Aktien im Plus , 14 Aktien im Minus

Top-Gewinner: Daimler Truck Holding (+4,08%) , BASF (+4,07%) , Brenntag (+3,16%)

Schlusslichter: Deutsche Börse (-2,54%), Rheinmetall (-2,50%), Münchener Rück (-2,44%)

DAX Aktuell – Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 21.01. 20.01. Tageshoch 24.916 24.880 Tagestief 24.363 24.527 Xetra Schluss 24.578 24.690 Tagesschluss 24.860 24.607 Range (Punkte)* 553 353

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr (Farblogik: Veränderung zum Vortag)

Chartcheck (DAX Prognose) – 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte gestern Morgen zunächst über der SMA20 (aktuell bei 24.738 Punkten). Im Stundenchart war jedoch erkennbar, dass sich der Index nicht über dieser Linie halten konnte und diese wieder aufgeben musste.

Am Nachmittag lief der DAX im Rahmen der Entlastungsbewegung erneut über die SMA20, konnte sich aber auch hier nicht nachhaltig darüber etablieren. Am Abend folgte eine dynamische Aufwärtsbewegung, in der sich der DAX sowohl über die SMA20 als auch über die SMA50 (aktuell bei 24.698 Punkten) schieben und über beiden Linien etablieren konnte.

Damit hat sich das Stundenchart kurzfristig entspannt. Der Index hat nun die Perspektive, die Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Ein mögliches Anlaufziel könnte die SMA200 (aktuell bei 24.143 Punkten) sein. Gelingt es den Bullen, den DAX an und über diese Linie zu schieben, könnte das offene GAP bei 25.324 Punkten geschlossen werden. Eine bullische Aufhellung wäre dann gegeben, wenn sich der Index per Stundenschluss über dem GAP etabliert.

Rücksetzer könnten sich bis an die SMA20 bzw. SMA50 einstellen. Beide Linien liegen aktuell eng beieinander. Sollte der DAX dort Stabilität zeigen, wäre eine erneute Erholung möglich. Setzt sich der Index allerdings per Stundenschluss wieder unter die SMA50, würde sich das Chartbild bärisch eintrüben – der späte Ausbruch wäre dann als Fehlausbruch zu werten.

Einschätzung 1h-Chart / DAX Prognose: neutral

Chartcheck (DAX Prognose) – 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hatte sich der DAX im Rahmen der Schwäche unter der SMA20 (24.780 Punkte) und unter der SMA50 (25.123 Punkte) etabliert. Gestern lief der Index an die SMA200 (24.528 Punkte), konnte sich dort stabilisieren und sich im späten Handel deutlich erholen.

Im Zuge der Erholung ging es zurück an und über die SMA20 – dadurch hat sich das 4h-Chart spürbar aufgehellt. Sollte der DAX heute die Pace halten können, wäre ein Anlauf der SMA50 denkbar. Die Relevanz dieser Linie ist im Chart klar erkennbar und sollte bei einem Erreichen engmaschig beobachtet werden.

Auch auf dieser Zeitebene gilt: Das Chartbild würde sich erst dann nachhaltig bullisch aufhellen, wenn sich der DAX über dem offenen GAP festgesetzt hat. In diesem Fall könnte sich der Blick übergeordnet wieder in Richtung Allzeithoch richten.

Rücksetzer sollten sich idealerweise im Bereich der SMA20 stabilisieren. Setzt sich der Index wieder unter der SMA20 fest, steigt die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Rücklaufs an die SMA200.

Einschätzung 4h-Chart / DAX Prognose: neutral

DAX Prognose für heute (22.01.2026): Ausblick & Szenarien

Der DAX ist heute Morgen bei 24.830 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Damit notiert er:

164 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung von gestern Morgen

aber 30 Punkte unter dem Tagesschluss von gestern Abend

Long-Setup (bullisches Szenario)

Die Bullen könnten versuchen, den DAX über 24.830 Punkten zu halten. Gelingt dies, wären folgende Anlaufziele möglich:

24.845/47 – 24.861/63 – 24.877/79 – 24.895/97 – 24.914/16 – 24.929/31 – 24.947/49 – 24.972/74 – 24.987/89 – 25.011/13 – 25.032/34 – 25.051/53

Oberhalb von 25.051/53 Punkten wären weitere Ziele erreichbar:

25.069/71 – 25.087/89 – 25.111/13 – 25.129/31 – 25.145/47 – 25.161/63 – 25.178/80 – 25.197/99 – 25.219/21 – 25.236/38 – 25.252/54 – 25.269/71 – 25.286/88 – 25.301/03 – 25.316/18

Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der DAX nicht über 24.830 Punkten halten, hätten die Bären die Möglichkeit, den Index in Richtung folgender Marken zu drücken:

24.813/11 – 24.796/94 – 24.776/74 – 24.759/57 – 24.748/46 – 24.729/27 – 24.711/09 – 24.698/96

Unterhalb von 24.698/96 Punkten wären weitere Ziele möglich:

24.683/81 – 24.665/63 – 24.646/44 – 24.630/28 – 24.614/12 – 24.595/93 – 24.577/75 – 24.559/57 – 24.542/40 – 24.523/21 – 24.507/05 – 24.489/87 – 24.470/68 – 24.455/53

DAX Widerstände und Unterstützungen (DAX Aktuell)

Widerstände

24.860/95

24.943/80

25.066/99

25.123/43/81

25.313

25.495

Unterstützungen

24.811

24.780/38/43

24.698

24.595/28

24.487/72/54/03

24.357

24.233/11

24.138

Quelle: Eigenanalyse (Charts: XStation5) – Marken in FETT sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.

DAX Prognose: Erwartung, Tagesrange & Wahrscheinlichkeiten

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

*Bewertung bezogen auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags.

Hinweis: Diese Einschätzung ist stets in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange:

24.879 / 24.989 bis 24.696 / 24.540 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger (Fear & Greed Index)

Der Greed/Fear Index notierte am letzten Handelstag bei 50 und liegt damit im Bereich „Neutral“.

Zum Vergleich:

vor einer Woche: 60 („Greed“)

vor einem Monat: 49 („Neutral“)

vor einem Jahr: 39 („Fear“)

Der mittlere Wert des Index beträgt 50 und signalisiert eine neutrale Stimmung. Werte über 50 gelten als bullish („Greed“), Werte unter 50 als bearish („Fear“). Extreme Ausschläge über 70 oder unter 30 können auf einen instabilen Markt hinweisen und eine kurzfristige Umkehr begünstigen.

Quelle: CNN Business

