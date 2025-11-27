Nasdaq Prognose & Analyse für 27.11.2025 – Chartcheck & Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.161 Punkten. Der Index gab am Morgen zunächst moderat nach, konnte sich im Nachgang dessen in einer Seitwärtsbox weiter schieben. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag nahm das Kaufinteresse zu. Es ging weiter aufwärts, wobei die Nachfrage zwar vorhanden, aber keinen ausgeprägten Charakter hatte. Der Nasdaq hat es im späteren Handel geschafft, sich im Bereich der 25.250 Punkte zu etablieren.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

Kurzfristig bullisches Chartbild: Solange der Nasdaq über der SMA20 im 1h-Chart bleibt, dominiert der Aufwärtstrend. Oberes Ziel bleibt der Bereich 25.485–25.715 Punkte .

Strukturhellung im 4h-Chart: Der Index hat sich über der SMA200 stabilisiert. Ein Ausbruch über das 23,6 % Retracement würde die bullische Nasdaq Prognose weiter bestätigen.

Heute leichte Aufwärtsneigung erwartet: Die Modellwahrscheinlichkeit liegt bei 60 % bullisch, mit einer Tagesrange zwischen 25.370/25.491 und 25.144/25.011 Punkten.

Der Nasdaq startete am gestrigen Morgen bei 25.161 Punkten. Nach einer moderaten Schwächephase zu Tagesbeginn schob sich der Index in eine Seitwärtsbewegung. Mit Beginn des offiziellen Handels am Nachmittag verstärkte sich das Kaufinteresse. Die Nachfrage blieb zwar moderat, dennoch konnte der Nasdaq den Aufwärtsimpuls nutzen und sich zum späten Handel im Bereich von 25.250 Punkten stabilisieren.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Kennzahlen des Tagesverlaufs:

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 26.11. 25.324 25.068 25.246 256 25.11. 25.082 24.551 25.028 531

Hinweis: Farben dokumentieren die Veränderung zum Vortag. Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr.

📊 Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Für die Nasdaq Analyse zeigt sich, dass der Index am gestrigen Morgen über der SMA20 (aktuell 25.236 Punkte) notierte. Die leichte Schwächephase am Vormittag führte zu einem Rücksetzer an die SMA20, von der aus der Nasdaq eine Erholung einleiten konnte. Der Index hielt sich im Abend- und Frühhandel weiterhin über dieser Durchschnittslinie.

🔎 Technische Implikationen:

Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, ist die kurzfristige Nasdaq Prognose bullisch.

Mögliche obere Kursziele: 25.485/505 Punkte (50 % Retracement) 25.690/715 Punkte

Bei Schwäche: Erholungspotenzial an der SMA50 (25.072 Punkte) Wichtige Unterstützung: 38,2 % Retracement



Ein Bruch des Retracements würde die derzeitige Aufwärtsstruktur in Frage stellen.

📉 Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im größeren Zeitfenster präsentiert sich das Chartbild seit Ende letzter Woche deutlich aufgehellt. Der Nasdaq konnte:

über die SMA50 (24.766 Punkte) steigen,

die SMA200 (25.204 Punkte) anlaufen,

zum Wochenbeginn erneut über SMA20 und SMA50 steigen,

sich schließlich oberhalb der SMA200 etablieren.

🔎 Technische Interpretation:

Ein nachhaltiger Ausbruch über das 23,6 % Retracement würde das Bild klar bullisch bestätigen. In diesem Szenario wäre das übergeordnete Kursziel bei 25.690/715 Punkten weiterhin realistisch.

Ein erneuter Rücksetzer an die SMA200 wäre kurzfristig unkritisch – kritisch würde es erst, wenn der Index diese Linie per 4-h-Close unterschreitet und keinen Rebound schafft. Weitere Schwächepotenziale liegen dann beim 38,2 % Retracement und an der SMA20.

📈 Nasdaq Prognose für den heutigen Handelstag

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.255 Punkten – ein Plus von 94 Punkten gegenüber dem Vortag.

🔹 Long-Szenario (bullisch):

Hält sich der Index über 25.255 Punkten, wären die nächsten Anlaufziele:

25.288/90

25.305/07

25.319/21

25.338/40

25.355/57

25.368/70

25.386/88

25.404/06

Über 25.404/06 folgen u. a.:

25.421/23, 25.437/39, 25.452/54, 25.470/72, 25.489/91 sowie 25.598/600 und 25.616/18.

🔹 Short-Szenario (bärisch):

Unterhalb von 25.255 wären Rücksetzer möglich in Richtung:

25.238/36

25.220/18

25.199/97

25.181/79

25.165/63

25.146/44

25.127/25

25.112/10

Unter 25.030/28 wären tiefere Ziele bis 24.821/19 denkbar.

🧱 Wichtige Unterstützungen & Widerstände

Widerstände:

25.286

25.442

25.501

25.691

Unterstützungen:

25.236

25.072

24.928

24.777/66

24.664

24.448

24.204

📌 Nasdaq Prognose – Marktcharakter & Wahrscheinlichkeiten

Auf Grundlage unseres Setups erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit laut Modell:

📈 Bull-Szenario: 60 %

📉 Bear-Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen

25.370 / 25.491 Punkten auf der Oberseite und

25.144 / 25.011 Punkten auf der Unterseite.

Diese Einschätzung bezieht sich auf die Vorbörse.

