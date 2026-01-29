Nasdaq Prognose 29.01.2026 – Aktuelle Nasdaq Analyse mit Charttechnik

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 26.200 Punkten. Der Index formatierte bereits am Morgen das Tageshoch. Es zunächst in einer Box seitwärts weiter. Gegen Mittag stellten sich moderate Abgaben ein, die im Handelsverlauf an Dynamik zugenommen haben. Der Nasdaq konnte sich am späten Nachmittag stabilisieren und am Abend etwas erholen, wobei Teile der Entlastungsbewegung im späten Handel abverkauft worden sind. Die Bullen haben es aber geschafft, einen kleinen Tagesgewinn auszuweisen. Im Rahmen des Frühhandels ist der Nasdaq wieder über die 26.100 Punkte-Marke gelaufen und befindet sich damit in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Bullische Grundtendenz bleibt intakt

Sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart zeigt die Nasdaq Analyse ein weiterhin bullisches Gesamtbild. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleibt die Perspektive eines erneuten Anlaufs in Richtung Allzeithoch gegeben.

26.145 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke

Für die heutige Nasdaq Prognose ist die Zone um 26.145 Punkte zentral. Oberhalb dieser Marke überwiegen die Chancen auf weiter steigende Kurse mit mehreren aufeinanderfolgenden Widerstandszielen, darunter 26.287 und 26.445 Punkte.

Erhöhte Rücksetzergefahr bei Bruch der SMA20

Fällt der Nasdaq per Stundenschluss unter die SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit für Rückläufe in Richtung SMA50 (26.050 Punkte). Unterhalb dieser Zone würde sich das Chartbild deutlich eintrüben und das bärische Szenario an Relevanz gewinnen.

Rückblick: Nasdaq Entwicklung am Vortag

Im Rahmen unserer Nasdaq Analyse notierte der Index gestern Morgen bei 26.200 Punkten. Bereits in den frühen Handelsstunden wurde das Tageshoch formatiert. Anschließend bewegte sich der Nasdaq zunächst seitwärts in einer engen Handelsspanne.

Gegen Mittag setzten moderate Abgaben ein, die im weiteren Handelsverlauf an Dynamik zunahmen. Am späten Nachmittag konnte sich der Index stabilisieren und am Abend leicht erholen. Ein Teil dieser Entlastungsbewegung wurde im späten Handel wieder abgegeben. Dennoch gelang es den Bullen, einen kleinen Tagesgewinn zu sichern.

Im Frühhandel am heutigen Donnerstag lief der Nasdaq erneut über die Marke von 26.100 Punkten und befindet sich damit weiterhin in Schlagdistanz zu seinem Allzeithoch – ein wichtiger Aspekt für die kurzfristige Nasdaq Prognose.

Marktdaten im Überblick

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range 28.01.2026 26.229 25.999 26.049 230 Punkte 27.01.2026 26.010 25.814 25.971 196 Punkte

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen oberhalb der SMA20 (aktuell bei 26.102 Punkten). Nach Ausbildung des Tageshochs verlor der Index jedoch an Momentum. Gewinnmitnahmen führten zu einem Rücklauf an und unter die SMA20, unter der sich der Nasdaq im weiteren Handelsverlauf etablierte.

Im Frühhandel konnte sich der Index von der SMA50 wieder an und über die SMA20 schieben. Gelingt es dem Nasdaq, sich per Stundenschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie zu etablieren, besteht aus technischer Sicht die Perspektive eines Anlaufs in Richtung Allzeithoch.

Mögliche Aufwärtsziele laut Nasdaq Prognose:

26.435/55 Punkte

26.575/90 Punkte

Rücksetzer bis zur SMA20 wären zunächst als unkritisch zu bewerten. Erst ein nachhaltiger Stundenschluss unterhalb dieser Linie würde das kurzfristige Chartbild eintrüben und Rückläufe bis zur SMA50 (26.050 Punkte) wahrscheinlicher machen. Unterhalb dieser Zone würde sich das technische Bild deutlich verschlechtern, mit möglichen Zielen bei 25.825/10 bzw. 25.725/10 Punkten.

Kurzfristige Einschätzung:

➡️ Nasdaq Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im übergeordneten Zeitfenster konnte sich der Nasdaq dynamisch zurück über die SMA20 (25.963 Punkte) sowie über die SMA50 (25.580 Punkte) und SMA200 (25.505 Punkte) schieben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelang es dem Index zu Wochenbeginn, sich nachhaltig von diesen gleitenden Durchschnitten zu lösen.

Trotz der Gewinnmitnahmen vom Vortag bleibt das Chartbild auf 4-Stunden-Basis bullisch zu interpretieren. Solange sich der Nasdaq oberhalb der SMA20 behaupten kann, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung erhöht.

Rücksetzer könnten erneut im Bereich der SMA20 aufgefangen werden. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Linie würde die bullische Nasdaq Analyse in Frage stellen.

Übergeordnete Einschätzung:

➡️ Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose für heute – Tagesausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 26.145 Punkten und damit rund 55 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb der Marke von 26.145 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Anlaufziele:

26.163/65 → 26.185/87 → 26.209/11 → 26.227/29 → 26.246/48 →

26.263/65 → 26.279/81 → 26.303/05 → 26.319/21 → 26.335/37 → 26.352/54

Oberhalb von 26.352/54 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich von 26.527/29 Punkten.

Short-Szenario

Gelingt es dem Nasdaq nicht, sich über 26.145 Punkten zu stabilisieren, könnten Rücksetzer einsetzen mit folgenden Anlaufzielen:

26.136/34 → 26.115/13 → 26.098/96 → 26.077/75 → 26.059/57 →

26.043/41 → 26.024/22 → 26.007/05 → 25.989/87 → 25.972/70 →

25.949/47 → 25.928/26 → 25.915/13 → 25.896/94 → 25.880/78

Unterhalb dieser Zone wären weitere Abgaben bis in den Bereich von 25.590/88 Punkten möglich.

Wichtige Nasdaq Marken

Widerstände:

26.287

26.445

26.614

Unterstützungen:

26.102

26.050

25.963

25.893

25.618

25.580 / 25.567 / 25.505

25.432

25.399

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis unserer Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.211 / 26.337 Punkten auf der Oberseite und 26.005 / 25.823 Punkten auf der Unterseite (Tagesschluss 22:00 Uhr, im Jahresvergleich zum Vortag).

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten aus xStation5

HANDELN BEIM BESTEN BROKER*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 29.01.2026 ist leicht bullisch. Solange sich der Index oberhalb der SMA20 halten kann, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch.

Wie fällt die heutige Nasdaq Analyse aus?

Die Nasdaq Analyse zeigt sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart ein bullisches Chartbild. Rücksetzer werden derzeit als technische Konsolidierung bewertet, solange zentrale Unterstützungen nicht unterschritten werden.

Welche Marke ist heute für den Nasdaq besonders wichtig?

Die Marke bei 26.145 Punkten gilt als kurzfristige Entscheidungszone. Oberhalb dieser Marke überwiegt das bullische Szenario, darunter steigt die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Rücksetzer.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 26.102 Punkten (SMA20), 26.050 Punkten (SMA50) sowie im Bereich um 25.963 Punkte. Unterhalb dieser Marken würde sich das Chartbild deutlich eintrüben.

Wo befinden sich die wichtigsten Widerstände im Nasdaq?

Zentrale Widerstände liegen bei 26.287 Punkten, 26.445 Punkten und 26.614 Punkten. Ein Ausbruch über diese Marken würde die bullische Nasdaq Prognose weiter bestätigen.

Ist die Nasdaq Prognose eher bullisch oder bärisch?

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse ist die Prognose leicht bullisch. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt bei rund 55 %, während das bärische Szenario mit 45 % bewertet wird.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Tagesrange für den Nasdaq liegt zwischen etwa 26.211 / 26.337 Punkten auf der Oberseite und 26.005 / 25.823 Punkten auf der Unterseite.