Nasdaq Prognose & Analyse für 01.12.2025 – Trend, Ausblick & Charttechnik

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.295 Punkten. Der Index konnte sich am Freitag weiter erholen. Es hatte am Morgen zunächst Probleme in der Kursstellung gegeben. Am Nachmittag konnte der Nasdaq wieder gehandelt werden. Es ging im Rahmen von Nachfrage weiter aufwärts. Der Nasdaq ging am Abend, im Rahmen eines verkürzten Handels, bei 25.437 Punkten aus dem Tageshandel.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
✅ Drei Key Takeaways
-
Kurzfristige Schwäche dominiert:
Der Nasdaq startet 66 Punkte tiefer in den Handelstag und befindet sich im Stundenchart wieder unter SMA20 und SMA50 – das kurzfristige Chartbild ist eingetrübt.
-
Wichtige Supports im Fokus:
Ein Bruch der SMA20 im 4h-Chart (25.193 Punkte) könnte weitere Abgaben Richtung 23,6 %-Retracement und später SMA50 auslösen. Die Kursmuster an diesen Zonen sind heute entscheidend.
-
Wahrscheinlichkeit spricht für Abwärtsbewegung:
Die Tagesprognose ist seitwärts bis abwärts, mit einer 60%igen Wahrscheinlichkeit für das Bear-Szenario und einer erwarteten Range zwischen 25.423 und 24.801 Punkten.
Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.295 Punkten und konnte sich im Laufe des Tages weiter erholen. Nach anfänglichen Problemen in der Kursstellung wurde der Index am Nachmittag wieder regulär gehandelt. Die Nachfrage führte zu einem moderaten Anstieg, sodass der Nasdaq im verkürzten Handel bei 25.437 Punkten aus dem Markt ging.
Tagesdaten (27.–28.11.):
|28.11.
|27.11.
|Range 28.11.
|erwartet
|Ist
|Tageshoch
|25.452
|25.280
|TH
|25.421
|25.452
|Tagestief
|25.286
|25.239
|TT
|25.218
|25.286
|Tagesschluss
|25.437
|25.253
|–
|–
|–
|Range (08:00–22:00 Uhr)
|146
|41
|–
|–
|–
Farben im Originaltext kennzeichnen Veränderungen zum Vortag (grün = höher, rot = tiefer).
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq startete am Freitag über der SMA20 (25.299 Punkte). Im weiteren Verlauf konnte der Index bis zum Abend moderat zulegen. Der Abstand zur SMA20 war zum Handelsschluss solide.
Im Frühhandel am Montag gab der Nasdaq jedoch deutlich nach und fiel unter die SMA20 sowie unter die SMA50 (25.265 Punkte). Damit hat sich das kurzfristige Chartbild eingetrübt.
Mögliche Szenarien im Stundenchart
-
Fortsetzung der Schwäche:
Ein Rücklauf zum 38,2 %-Retracement erscheint möglich. Fällt diese Marke, könnte die Abwärtsbewegung zur SMA200 (25.810 Punkte) führen.
-
Erholungsszenario:
Erst ein Rücklauf über die SMA50 und darüber die SMA20 würde kurzfristig wieder positive Signale liefern.
Ein bullisches Signal entsteht erst oberhalb des 23,6 %-Retracements.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
In der Vorwoche konnte sich der Nasdaq von der SMA50 (24.828 Punkte) über die SMA200 (25.322 Punkte) schieben. Erst am Freitag gelang ein nachhaltigeres Lösen von der SMA200. Die Aufwärtsbewegung führte an das 23,6 %-Retracement, wo der Index im Frühhandel jedoch scheiterte.
Wichtige Chartmarken im 4h-Chart
-
Unterhalb der SMA20 (25.193 Punkte):
Rücksetzer zum 23,6 %-Retracement wahrscheinlich.
Bricht auch dieses Niveau, sind Bewegungen Richtung SMA50 möglich.
-
Oberhalb der SMA20:
Bei Stabilisierung und erneuter Rückeroberung der SMA200 kann ein direkter Anstieg zurück zum 23,6 %-Retracement erfolgen.
Erst zwei aufeinanderfolgende grüne Kerzen über dieser Marke liefern ein bullisches Signal.
Mittelfristige Nasdaq Prognose: bullisch / neutral
Nasdaq Ausblick für den Handel am 01.12.2025
Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.229 Punkten, rund 66 Punkte niedriger als am Freitagmorgen.
Long-Setup – Aufwärtsbewegung über 25.229 Punkte
Bei Stabilisierung über 25.229 Punkten liegen die nächsten Ziele bei:
-
25.237/39, 25.255/57, 25.277/79, 25.296/98
-
25.319/21, 25.338/40, 25.355/57
-
25.368/70, 25.386/88, 25.404/06
-
Darüber: 25.421/23, 25.437/39, 25.452/54, 25.470/72, 25.489/91,
25.507/09, 25.524/26, 25.545/47, 25.562/64, 25.578/80,
25.598/600, 25.616/18
Short-Setup – Schwäche unter 25.229 Punkten
Fällt der Index darunter, liegen die nächsten Ziele bei:
-
25.213/11, 25.195/83, 25.178/76, 25.165/63
-
25.146/44, 25.127/25, 25.112/10, 25.095/93
-
25.079/77, 25.062/60, 25.048/46, 25.030/28
-
25.013/11, 24.995/93, 24.980/78
Darunter folgen:
-
24.960/58, 24.935/33, 24.918/16, 24.899/97
-
24.878/76, 24.857/55, 24.839/37, 24.821/19
-
24.803/01, 24.786/84, 24.769/67, 24.749/47
-
24.731/29, 24.715/13, 24.698/96, 24.678/76
Nasdaq Widerstände & Unterstützungen
Widerstände
-
25.265/99
-
25.332
-
25.442
-
25.501
-
25.691
Unterstützungen
-
25.209
-
25.193
-
25.088/79
-
24.828
-
24.664
-
24.448
-
24.204
Quelle: Eigenanalyse, Daten aus xStation5. Marken in FETT sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.
Unsere Nasdaq Prognose für den Handelstag
Wir rechnen heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Marktverlauf (bezogen auf den Schlusskurs 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).
Wahrscheinlichkeiten (auf Basis unseres Setups):
-
Bull-Szenario: 40 %
-
Bear-Szenario: 60 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen:
➡️ 25.298 / 25.423 Punkten bis 25.028 / 24.801 Punkten
