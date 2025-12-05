Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 05.12.25 – Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 aktuell: Stabilisierung trotz Rücksetzer

Technische Trendlage: SMA20 als Schlüssel – bullisches Chartbild

Wahrscheinlichkeiten & Tagesrange: leicht bullish

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich weiterhin volatil, aber insgesamt konstruktiv. Nach einem schwankungsreichen Handelstag konnte sich der Tech-Index mehrfach stabilisieren und zum Tagesende erneut in Richtung der 25.600-Punkte-Zone laufen.

Unsere Nasdaq 100 Prognose heute basiert auf einer detaillierten Analyse der kurzfristigen technischen Struktur (1h), der mittelfristigen Trendlage (4h) sowie den heutigen Long- und Short-Setups. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 🚀 Key Takeaways 📈 1. Nasdaq 100 aktuell: Stabilisierung trotz Rücksetzer Der Nasdaq 100 startete gestern über der SMA20 und konnte sich an dieser wichtigen Durchschnittslinie bis zum Nachmittag mehrfach stabilisieren.

Wichtige Beobachtungen: Tageshoch: 25.699 Punkte

Tagestief: 25.456 Punkte

Tagesschluss: 25.598 Punkte

Konsolidierung gelang trotz Zwischenkorrektur Am Abend gelang es dem Index, erneut in Richtung der 25.600 Punkte zu laufen – ein bullisches Zeichen. 📊 2. Technische Trendlage: SMA20 als Schlüssel – bullisches Chartbild 1h-Chart Analyse Mehrfaches Aufsetzen auf der SMA20

Rücksetzer unter SMA20/SMA50 erfolgten, doch der Markt fand im Frühhandel wieder darüber

Solange der Index per Stundenschluss über SMA20 (25.565 Punkten) bleibt, besteht weiteres Aufwärtspotenzial

Ziele auf der Oberseite:

26.210/25 und 26.450/60 Punkte 4h-Chart Analyse Stabilisierung über SMA50 & SMA200

SMA200 fungierte mehrfach als solide Unterstützung

Aufwärtstrend bleibt intakt, solange SMA20 verteidigt wird

Das 23,6 %-Retracement erwies sich als starkes Support-Level → Die Nasdaq 100 Prognose heute bleibt auf beiden Zeitebenen bullisch. 🔮 3. Wahrscheinlichkeiten & Tagesrange: leicht bullish Laut Analyse startet der Nasdaq 100 heute Morgen bei 25.679 Punkten, also 58 Punkte über dem Vortag. 📌 Tagesrange (Erwartung): 25.780 / 25.909 bis 25.575 / 25.442 Punkte 📌 Wahrscheinlichkeiten: Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 % 💹 Long-Level heute: Bei Halten über 25.679 Punkten → Ziele:

25.687/89 → 25.704/06 → 25.721/23 → 25.745/47 → 25.763/65 → 25.780/82 → 25.818/20 … bis 26.054/56 📉 Short-Level heute: Unter 25.679 Punkten → Ziele:

25.668/66 → 25.648/46 → 25.627/25 → 25.598/96 → 25.558/56 → 25.495/93 … bis 25.286/84 🕓 Nasdaq Analyse – 1-Stunde-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🧠 Fazit: Nasdaq 100 aktuell zeigt bullische Struktur – technische Marken im Blick behalten Die Gesamteinschätzung des Marktes bleibt positiv: Der Nasdaq 100 aktuell befindet sich weiterhin über wichtigen Unterstützungen, und die technische Struktur spricht klar für eine bullische Nasdaq 100 Prognose heute. ✔ Bullische Faktoren Stabilisierung über SMA20 und SMA200

Halten des 23,6 %-Retracements

Bullisches Setup mit 65 % Wahrscheinlichkeit

Vorbörse zeigt Stärke über Vortag ✖ Risiken Versagen an der SMA20 könnte kurzfristige Schwäche auslösen

Unter 25.565 Punkten (SMA20) drohen schnellere Abgaben

US-Daten & Tech-Earnings könnten hohe intraday Volatilität auslösen Fazit:

