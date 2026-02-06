Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für Freitag (06.02.2026) – Tagesausblick

Widerstände liegen bei 24.543–24.596 sowie 25.033 Punkten , Unterstützungen bei 24.307 / 24.202 / 24.161 Punkten

Kurzfristig stehen weitere Abgaben im Raum, erste relevante Ziele liegen bei 24.090/75 sowie 23.830/10 Punkten

Index ist unter die SMA20 gefallen und bleibt im 1h- sowie 4h-Chart klar angeschlagen

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.988 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag zunächst seitwärts. Es stellte sich dann Schwäche ein; dem Nasdaq gelang zwar mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag noch einmal eine Gegenbewegung abzubilden, diese hatte aber keine Substanz. Nach einer kleinen Zwischenerholung stellten sich bis zum Abend weitere Gewinnmitnahmen ein, die den Nasdaq weiter in Richtung Süden drückten.

Im Rahmen des Frühhandels setzten sich die Abgaben weiter fort.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Nasdaq Analyse: Der Index ist unter die SMA20 gefallen und bleibt im 1h- sowie 4h-Chart klar angeschlagen – solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, überwiegt das bärische Risiko.

Nasdaq Prognose: Kurzfristig stehen weitere Abgaben im Raum, erste relevante Ziele liegen bei 24.090/75 sowie 23.830/10 Punkten , sofern die Unterstützung um 24.467 Punkte nicht hält.

Schlüsselzonen heute: Widerstände liegen bei 24.543–24.596 sowie 25.033 Punkten, Unterstützungen bei 24.307 / 24.202 / 24.161 Punkten – erwartet wird eine Tagesrange zwischen 24.773 und 24.229 Punkten.

Unsere Tageseinschätzung zum Nasdaq für Freitag, den 06.02.2026

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 24.988 Punkten. Im weiteren Handelsverlauf zeigte sich zunächst eine seitwärts gerichtete Bewegung. Am Nachmittag setzte jedoch Schwäche ein: Zwar konnte der Index mit Eröffnung des offiziellen Handels kurzzeitig eine Gegenbewegung abbilden, diese blieb jedoch ohne nachhaltige Dynamik. Nach einer Zwischenerholung dominierten bis zum Abend Gewinnmitnahmen, wodurch der Nasdaq erneut deutlich unter Druck geriet.

Im Frühhandel am heutigen Morgen setzten sich die Abgaben fort. Damit bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose zunächst vorsichtig und von einem angeschlagenen Chartbild geprägt.

Nasdaq Tagesdaten im Überblick

Kennzahl 05.02. 04.02. Tageshoch 25.039 25.425 Tagestief 24.463 24.697 Tagesschluss 24.556 24.897 Range (Punkte)* 576 728

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse – Chartcheck im 1h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der SMA20 (aktuell 24.544 Punkte). Im Stundenchart ist klar zu erkennen, dass ein Ausbruch über diese Durchschnittslinie bereits am Morgen scheiterte. Im weiteren Verlauf setzte sich Verkaufsdruck durch, wodurch sich der Nasdaq unterhalb der SMA20 etablieren konnte.

Damit bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, besteht das Risiko weiterer Abgaben. Mögliche Kursziele auf der Unterseite liegen bei:

24.090/75 Punkten

23.830/10 Punkten

Sollten sich heute Erholungsbewegungen einstellen, könnte der Nasdaq zunächst erneut bis zur SMA20 laufen. Aus dem Chart ist gut ersichtlich, dass die Aufwärtsversuche der letzten beiden Handelstage im Bereich dieser Linie ausgelaufen sind. Erst wenn es dem Index gelingt, die SMA20 nachhaltig zu überwinden und sich anschließend klar nach Norden zu lösen, würde sich die Nasdaq Analyse im Stundenchart verbessern.

Ein weiteres wichtiges Niveau stellt die SMA50 (aktuell 24.869 Punkte) dar. Sollte diese Marke erreicht werden, sind die Kursmuster im Bereich dieser Linie engmaschig zu beobachten.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): bärisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse – Chartcheck im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart ist der Nasdaq zu Wochenbeginn im Zuge deutlicher Schwäche unter alle drei relevanten Durchschnittslinien gefallen. Auch gestern etablierte sich der Index unterhalb der SMA20 (aktuell 25.033 Punkte).

Damit bleibt das übergeordnete Chartbild bärisch. Solange der Nasdaq unterhalb der SMA20 notiert, ist das Risiko weiterer Abschläge gegeben. Die wichtigsten Abwärtsziele wurden bereits in der Stundenanalyse definiert.

Kommt es heute zu einer Entlastungsbewegung, könnte diese zunächst in Richtung SMA20 laufen. Erst ein dynamischer Ausbruch über diese Linie würde das Chartbild stabilisieren. Im Anschluss müsste der Nasdaq zügig weiter in Richtung der SMA200 (aktuell 25.514 Punkte) laufen, da diese im Chart eine hohe Relevanz besitzt. Ob der Index die notwendige Kraft entwickelt, um sich überhaupt wieder an die SMA20 heranzuschieben, bleibt jedoch abzuwarten.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): bärisch

Nasdaq Prognose für heute (06.02.2026) – Ausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.467 Punkten und damit rund 521 Punkte unter dem Niveau des Vortages. Damit bleibt der Index kurzfristig unter Druck, allerdings ist eine Stabilisierung im Bereich der aktuellen Unterstützungen möglich.

Long Setup (bullische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Nasdaq über 24.467 Punkten halten, könnte der Index folgende Anlaufziele auf der Oberseite erreichen:

24.489/91 – 24.513/15 – 24.531/33 – 24.555/57 – 24.571/73 – 24.594/96 – 24.615/17 – 24.635/37 – 24.650/52

Über 24.650/52 Punkten wären weitere Ziele:

24.667/69 – 24.690/92 – 24.715/17 – 24.730/32 – 24.747/49 – 24.771/73 – 24.794/96 – 24.818/20 – 24.839/41 – 24.862/64 – 24.880/82 – 24.903/05 – 24.924/26 – 24.945/47 – 24.961/63 – 24.984/86

Short Setup (bärische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.467 Punkten etablieren, könnte die Abwärtsbewegung weiterlaufen. Die nächsten Ziele wären:

24.449/47 – 24.431/29 – 24.415/13 – 24.397/95 – 24.379/77 – 24.358/56 – 24.339/37 – 24.319/17 – 24.299/97 – 24.278/76 – 24.254/52 – 24.231/29 – 24.210/08 – 24.190/88 – 24.169/67

Unterhalb von 24.169/67 Punkten wären folgende Marken erreichbar:

24.148/46 – 24.130/28 – 24.115/13 – 24.095/93 – 24.075/73 – 24.059/57 – 24.040/38 – 24.021/19 – 24.004/02 – 23.985/83 – 23.969/67 – 23.948/46 – 23.927/25

Nasdaq Widerstände

24.543/61/96

24.683

24.745

25.033

25.118

Nasdaq Unterstützungen

24.307

24.202

24.161

23.904

23.782

Erwartete Tagesrange (Nasdaq Prognose)

Die von uns erwartete Tagesrange liegt heute zwischen:

24.573 / 24.773 Punkten bis 24.317 / 24.229 Punkten

Markterwartung und Wahrscheinlichkeiten

Auf Basis unseres Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 45 %

Diese Einschätzung ist grundsätzlich im Kontext der Vorbörse zu betrachten.

HANDELN BEIM BESTEN BROKER*

Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für heute (06.02.2026)?

Die Nasdaq Prognose ist kurzfristig bärisch, da der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert. Intraday wird jedoch eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Bewegung erwartet.

Warum ist die Nasdaq Analyse aktuell negativ?

Die Nasdaq Analyse zeigt Schwäche, weil der Index unter die SMA20 gefallen ist und sich dort etabliert hat. Solange der Nasdaq darunter bleibt, steigt das Risiko weiterer Abschläge.

Welche Nasdaq Unterstützungen sind heute besonders wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.307, 24.202, 24.161, sowie tiefer bei 23.904 und 23.782 Punkten.

Welche Nasdaq Widerstände sind heute relevant?

Wichtige Widerstände liegen bei 24.543–24.596, danach bei 24.683, 24.745, sowie im Bereich 25.033 und 25.118 Punkten.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.773 Punkten auf der Oberseite und 24.229 Punkten auf der Unterseite.

Wann verbessert sich das Chartbild laut Nasdaq Analyse?

Eine Verbesserung wäre erst gegeben, wenn der Nasdaq die SMA20 zurückerobert und sich anschließend nachhaltig nach oben lösen kann.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?

Das Bull-Szenario liegt bei 55 %, das Bear-Szenario bei 45 % (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr).