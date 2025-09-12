KEY TAKEAWAYS

Rücksetzer könnten sich zunächst an der SMA20 erholen. Wird diese Durchschnittslinie per Stundenschluss aufgegeben, so könnte sich der Index im Rahmen von weiterer Schwäche an der SMA50 stabilisieren. Im Stundenchart ist erkennbar, dass diese Linie in den letzten Handelstagen ein guter Support gewesen ist.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 12.09.2025

Unsere heutige Nasdaq Analyse zeigt, dass der Index gestern Morgen bei 23.885 Punkten eröffnete und sich bereits im frühen Handel nach oben schieben konnte. Bis zum Nachmittag setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Das Tagestief wurde noch vor dem offiziellen Handelsstart in einer Impulsbewegung markiert. Anschließend erholte sich der Nasdaq zügig und kletterte über die Marke von 24.000 Punkten. Auch wenn die Dynamik im späteren Handel nachließ, konnte sich der Index im Bereich von 24.000 Punkten etablieren.

Rückblick – Handelsdaten im Überblick

Tageshoch (11.09.): 24.045 Punkte

Tagestief (11.09.): 23.859 Punkte

Tagesschluss: 24.011 Punkte

Range: 186 Punkte

(Zeitraum: 08:00 – 22:00 Uhr)

Chartcheck im 1h-Chart – Kurzfristige Nasdaq Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart notierte der Nasdaq zunächst unter der SMA20 (24.004 Punkte), konnte sich aber direkt darüber etablieren. Ein Rücksetzer testete die SMA50 (23.951 Punkte), die sich als starker Support erwies. Solange der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA20 bleibt, überwiegt das bullische Szenario.

Bullische Kursziele im Stundenchart:

24.245/60 Punkte sowie 24.380/95 Punkte.

Fällt der Index jedoch unter die SMA20, könnte die SMA50 erneut getestet werden. Erst unterhalb dieser Marke trübt sich das Bild deutlicher ein, mit möglichen Abgaben bis zur SMA200 (23.683 Punkte).

👉 Nasdaq Prognose kurzfristig: bullisch

Chartcheck im 4h-Chart – Übergeordnete Nasdaq Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auf 4-Stunden-Basis zeigt sich ein stabiler Aufwärtstrend. Der Nasdaq konnte sich über der SMA200 (23.581 Punkte) und SMA50 (23.707 Punkte) behaupten. Rücksetzer fanden Halt an der SMA20 (23.921 Punkte).

Das Allzeithoch wurde zwar noch nicht überschritten, doch der Index notiert stabil über den gleitenden Durchschnitten. Damit bleiben neue Hochs im Bereich von 24.245/60 und darüber hinaus möglich.

👉 Nasdaq Prognose übergeordnet: bullisch

Ausblick für den Handel am 12.09.2025

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.034 Punkten, rund 149 Punkte über dem Vortagesniveau.

Long-Szenario: Stabilisierung oberhalb von 24.034 Punkten könnte weitere Anstiege in Richtung 24.042/44, 24.085/87, 24.121/23 und 24.179/81 Punkte einleiten.

Short-Szenario: Unterhalb von 24.034 Punkten drohen Rücksetzer bis 23.950, 23.875 oder tiefer in Richtung 23.758 Punkte.

Wichtige Widerstände: 24.067 / 24.255 / 24.418

Zentrale Unterstützungen: 24.004 / 23.951 / 23.835 / 23.707

👉 Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

👉 Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Fazit – Nasdaq Prognose für heute

Unsere aktuelle Nasdaq Analyse ergibt für den Handel am 12.09.2025 ein überwiegend bullisches Szenario. Solange die Marke von 24.000 Punkten verteidigt wird, bleibt die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Aufwärtsschub hoch. Rücksetzer dürften zunächst als Korrekturbewegung betrachtet werden, solange wichtige Unterstützungen halten.

FAQ

Frage 1: Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 12.09.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 12.09.2025 zeigt ein überwiegend bullisches Szenario. Solange der Index oberhalb von 24.000 Punkten bleibt, sind weitere Anstiege in Richtung 24.245/60 und 24.380/95 Punkte möglich.

Frage 2: Welche Unterstützungen und Widerstände sind im Nasdaq wichtig?

Die zentralen Unterstützungen liegen bei 24.004, 23.951 und 23.835 Punkten. Wichtige Widerstände für den Nasdaq finden sich bei 24.067, 24.255 und 24.418 Punkten.

Frage 3: Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bärisch?

Die Nasdaq Analyse ergibt für den 12.09.2025 ein bullisches Szenario. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse liegt bei 60 %, während die Wahrscheinlichkeit für eine Abwärtsbewegung bei 40 % liegt.

Frage 4: Welche Chartmarken sind kurzfristig für die Nasdaq Prognose relevant?

Im kurzfristigen Stundenchart sind vor allem die Marken 24.034 Punkte als Intraday-Schwelle sowie die gleitenden Durchschnitte SMA20 (24.004) und SMA50 (23.951) entscheidend.

Frage 5: Was bedeutet die Nasdaq Analyse im 4h-Chart?

Im 4h-Chart zeigt die Nasdaq Analyse, dass der Index oberhalb von SMA200 und SMA50 notiert. Damit bleibt der mittelfristige Aufwärtstrend intakt und neue Hochs über dem Allzeithoch sind weiterhin möglich.