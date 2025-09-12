ETF der Woche – iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) im ETF Vergleich Der iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) ist ein spannender Kandidat für Anleger, die auf der Suche nach einer soliden ETF Empfehlung sind. In unserem ETF Vergleich überzeugt der Fonds durch seine breite Diversifikation in asiatischen Schwellenländern und seine starke Performance in den letzten Jahren. ► iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) im ETF | WKN: A1C1H5 / ISIN: IE00B5L8K969 / Kürzel: CEBL Strategie des ETF Der Fonds bildet die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Asia Index nach. Damit bietet er Anlegern ein diversifiziertes Engagement in Aktien aus den asiatischen Schwellenländern – insbesondere China und Taiwan. Dies ermöglicht sowohl ein regionales Investment als auch ein gezieltes Engagement in Wachstumsmärkten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Chartcheck – Wochenchart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Trend: bullisch

SMA200: seit Anfang 2024 starker Support (aktuell 155,57 EUR)

Aktueller Kurs: über 190 EUR, Ausbruch nach Norden bestätigt

Anlaufziele: 210–212 EUR sowie 235–238 EUR

Rücksetzer: möglich im Bereich der SMA20 (177,04 EUR) und SMA50 (173,32 EUR) Prognose Wochenchart: bullisch Solange der ETF über der SMA20 notiert, spricht vieles für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Chartcheck – Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Formation: klare V-Formation nach Rücksetzer im April

SMA20 (184,47 EUR): mehrfach bestätigt und als Support genutzt

SMA50 (173,32 EUR): nächste relevante Unterstützung

SMA200 (173,42 EUR): kritische Zone bei Schwäche Prognose Tageschart: bullisch Über der SMA20 bleibt der Trend intakt, weitere Kursanstiege sind wahrscheinlich. Basisdaten des ETF Anlageschwerpunkt: Aktien Asien-Pazifik

Fondsgröße: 3.602 Mio. EUR

Gesamtkostenquote (TER): 0,20 % p.a.

Produktstruktur: physisch, vollständige Replikation

Index: MSCI Emerging Markets Asia

Fondswährung: USD

Auflagedatum: 06.08.2010

Ausschüttung: thesaurierend Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF In den Top 3 Positionen machen gut 22 Prozent des Investments des ETF aus, die Top 10 Positionen stehen für 34 Prozent des Vermögens. Der ETF ist damit sehr fragmentiert aufgestellt.



Ein Schwerpunkt des ETF ist der Bereich der Technologie gefolgt von den Finanzdienstleistungen. Beide Branchen repräsentieren gut die Hälfte der Investitionen.



Ein Drittel des Vermögens ist in China investiert. Ein weiteres knappes Viertel in Taiwan. Andere Länder im Pazifikraum haben eine untergeordnete Bedeutung bei den Anlageentscheidungen des ETF.



* Stand 11.09.2025 / Quelle: justetf.com In den Top 3 Positionen machen gut 22 Prozent des Investments des ETF aus, die Top 10 Positionen stehen für 34 Prozent des Vermögens. Der ETF ist damit sehr fragmentiert aufgestellt.Ein Schwerpunkt des ETF ist der Bereich der Technologie gefolgt von den Finanzdienstleistungen. Beide Branchen repräsentieren gut die Hälfte der Investitionen.Ein Drittel des Vermögens ist in China investiert. Ein weiteres knappes Viertel in Taiwan. Andere Länder im Pazifikraum haben eine untergeordnete Bedeutung bei den Anlageentscheidungen des ETF.* Stand 11.09.2025 / Quelle: justetf.com Risikoübersicht Volatilität 1 Jahr: 18,03 %

Maximum Drawdown 5 Jahre: -32,71 %

Rendite-Risiko-Verhältnis 5 Jahre: 0,36 Diese Kennzahlen zeigen, dass Anleger mit stärkeren Schwankungen rechnen müssen, die langfristig aber durch attraktive Renditechancen ausgeglichen werden können. Renditeentwicklung im ETF Vergleich Lfd. Jahr: +9,60 %

1 Jahr: +20,17 %

3 Jahre: +26,86 %

5 Jahre: +34,89 %

Seit Auflage: +152,45 % In unserem ETF Vergleich gehört der iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) damit zu den Gewinnern unter den Schwellenländer-ETFs. Fazit – Unsere ETF Empfehlung Der iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) ist eine interessante ETF Empfehlung für Anleger, die ihr Portfolio um asiatische Schwellenländer ergänzen möchten. Mit seiner soliden Historie, breiten Diversifikation und attraktiven Renditen kann er als Depotabrundung dienen.

