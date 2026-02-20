Nasdaq Prognose 20.02.2026: Nasdaq Analyse mit Kurszielen, Widerständen und Unterstützungen

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.961 Punkten. Vom Tageshoch, dass am Morgen formatiert wurde, setzte der Index am Vormittag deutlicher zurück. Am Mittag erfolgte die Stabilisierung; mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag stellte sich zwar eine größere Vola ein, die Seitwärtsbewegung setzte sich aber weiter fort. Eine nennenswerte Erholung konnte erst im Rahmen des Frühhandels abgebildet werden.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Entscheidungszone zwischen SMA20 und SMA50:

Der Nasdaq bewegt sich kurzfristig in einer technischen Schlüsselzone. Ein nachhaltiger Ausbruch über SMA50, SMA200 und das 38,2 %-Retracement würde das Chartbild deutlich aufhellen. Unterhalb der SMA20 steigt hingegen das Risiko einer Ausweitung der Korrektur.

Übergeordnet weiter neutral bis leicht bärisch:

Im 4h-Chart fehlt bislang die Dynamik für eine klare Trendfortsetzung nach oben. Erst oberhalb der SMA50 mit Anschlusskäufen wäre eine Bewegung in Richtung SMA200 wahrscheinlich. Andernfalls bleiben Rücksetzer zum 50,0 %-Retracement realistisch.

Leichter Vorteil für das bullische Szenario:

Für den heutigen Handel liegt die Wahrscheinlichkeit laut Setup bei 55 % zugunsten einer seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Bewegung – entscheidend bleibt die Stabilisierung über 24.889 Punkten.

Nasdaq Analyse: Rückblick auf die letzte Handelssitzung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.961 Punkten. Vom frühen Tageshoch bei 24.995 Punkten setzte der Index im weiteren Vormittagsverlauf deutlich zurück. Am Mittag konnte sich der Markt stabilisieren, bevor mit Aufnahme des offiziellen Handels erhöhte Volatilität einsetzte. Eine nachhaltige Erholung gelang jedoch erst im Frühhandel.

Handelsdaten vom 19.02.2026 (08:00–22:00 Uhr):

Tageshoch: 24.995 Punkte

Tagestief: 24.693 Punkte

Tagesschluss: 24.804 Punkte

Handelsspanne: 302 Punkte

Im Vergleich zum Vortag zeigte sich eine leicht reduzierte Volatilität.

Nasdaq Analyse im Stundenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1-Stunden-Chart notierte der Nasdaq am Morgen im Bereich der SMA200 (aktuell 24.936 Punkte). Ein nachhaltiger Ausbruch über diese wichtige Durchschnittslinie gelang jedoch nicht. Das 38,2 %-Retracement wirkte zusätzlich als technischer Widerstand.

Nach Aufgabe dieser Marke fiel der Index unter die SMA20 (24.822 Punkte) und weitete die Bewegung bis in den Bereich der SMA50 aus. Erst dort setzte eine Stabilisierung ein. Im Frühhandel gelang die Rückeroberung der SMA20, aktuell bewegt sich der Nasdaq moderat aufwärts im Umfeld der SMA50.

Technische Bewertung (Stundenchart)

Oberhalb der SMA50 und mit Stundenschluss über dieser Marke wäre ein erneuter Anlauf an die SMA200 wahrscheinlich.

Ein nachhaltiger Ausbruch über SMA200 und 38,2 %-Retracement würde das kurzfristige Chartbild klar aufhellen.

Unterhalb der SMA20 droht eine Ausdehnung der Schwäche in Richtung 50,0 %-Retracement.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart wird deutlich, dass die jüngste Erholungsbewegung bis an die SMA50 (24.912 Punkte) führte. Ein nachhaltiges Überschreiten dieser Durchschnittslinie blieb jedoch aus. Zwar notierten einzelne Kerzen über der SMA50, eine dynamische Fortsetzung nach oben konnte sich aber nicht etablieren.

Die SMA20 (24.789 Punkte) fungierte zuletzt als stabile Unterstützung. Die Kerzenkörper konnten überwiegend oberhalb dieser Marke schließen.

Technische Bewertung (4h-Chart)

Ein dynamischer Anstieg über SMA50 und 38,2 %-Retracement würde Raum für einen Anlauf an die SMA200 bei 25.354 Punkten eröffnen.

Wird die SMA20 per Schlusskurs aufgegeben, rückt das 50,0 %-Retracement in den Fokus.

Unterhalb dieser Zone wären Wochen- und Monatstief mögliche Zielbereiche.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch bis neutral

Nasdaq Prognose für heute (20.02.2026)

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.889 Punkten und damit 72 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Long-Szenario

Kann sich der Index über 24.889 Punkten stabilisieren, ergeben sich folgende kurzfristige Anlaufziele:

24.907/09 → 24.925/27 → 24.948/50 → 24.967/69 → 24.986/88 → 25.004/06 → 25.021/23 → 25.042/44 → 25.061/63 → 25.079/81

Oberhalb von 25.079/81 Punkten erweitern sich die Ziele in Richtung:

25.101/03 → 25.119/21 → 25.138/40 → 25.162/64 → 25.181/83 → 25.204/06 → 25.222/24 → 25.241/43 → 25.260/62 → 25.281/83 → 25.303/05 → 25.324/26 → 25.341/43 → 25.355/57 → 25.373/75

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 24.889 Punkten festsetzen, rücken folgende Unterstützungen in den Fokus:

24.867/65 → 24.844/42 → 24.820/18 → 24.801/799 → 24.783/81 → 24.760/58 → 24.737/35 → 24.722/20 → 24.699/97 → 24.678/76 → 24.655/53 → 24.635/33 → 24.618/16

Unterhalb von 24.618/16 Punkten wären weitere Ziele:

24.599/97 → 24.581/79 → 24.550/49 → 24.528/26 → 24.505/03 → 24.488/86 → 24.469/67 → 24.449/47 → 24.428/26 → 24.410/08 → 24.393/89 → 24.378/76 → 24.357/55 → 24.332/30

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände:

24.912/36

25.247

25.354

25.400/07

Unterstützungen:

24.858/22

24.789

24.351

24.201

24.130

Markterwartung und Tagesrange

Auf Basis der aktuellen Nasdaq Analyse wird für heute ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Handel erwartet.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 55 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 45 %

Erwartete Handelsspanne:

24.758/24.616 Punkte auf der Unterseite bis 24.988/25.121 Punkte auf der Oberseite

Diese Nasdaq Prognose bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?

Die Nasdaq Prognose für den 20.02.2026 ist neutral bis leicht bullish, mit einer bullischen Wahrscheinlichkeit von 55 %.

Wie ist die aktuelle Nasdaq Analyse im Stundenchart?

Im Stundenchart bleibt das Bild neutral, da der Nasdaq zwar stabilisiert, aber noch keinen klaren Ausbruch über SMA200 und das 38,2 %-Retracement geschafft hat.

Wie ist die Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart?

Im 4h-Chart bleibt die Lage bärisch bis neutral, da der Nasdaq sich bislang nicht nachhaltig über die SMA50 schieben konnte.

Welche Widerstände sind für den Nasdaq heute entscheidend?

Wichtige Widerstände liegen bei 24.912/36 Punkten sowie bei 25.247, 25.354 und 25.400/07 Punkten.

Welche Unterstützungen sind im Nasdaq heute relevant?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 24.858/22 Punkten sowie bei 24.789, 24.351, 24.201 und 24.130 Punkten.

Welche Tagesrange wird für den Nasdaq erwartet?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.616/24.758 Punkten auf der Unterseite und 24.988/25.121 Punkten auf der Oberseite.

Wann wird das Chartbild wieder klar bullish?

Ein bullisches Signal entsteht erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die SMA200 und das 38,2 %-Retracement mit anschließender Stabilisierung darüber.

Was wäre ein klares Schwächesignal im Nasdaq?

Ein Rückfall unter die SMA20 mit Etablierung darunter wäre ein Hinweis auf weitere Schwäche in Richtung 50,0 %-Retracement.