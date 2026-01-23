Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse: Tageseinschätzung für Freitag, 23.01.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.421 Punkten. Der Index konnte sich bereits am Vormittag deutlich erholen und aufwärtslaufen. Es ging im Zuge dessen an und über die 25.550 Punkte, wo sich der Nasdaq zunächst festsetzen konnte. Am Nachmittag zogen die Notierungen zunächst an, das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft. Der Nasdaq gab mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag dynamisch und mit Momentum nach. Der Rücksetzer wurde aber direkt zurückgekauft, wobei die Verluste erst am Abend kompensiert werden konnten. Im späteren Handel bröckelten die Notierungen wieder etwas ab, wobei sich der Index im Rahmen des Frühhandels wieder erholen konnte.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Bullische Grundtendenz: Die aktuelle Nasdaq Prognose bleibt bullisch, solange der Index oberhalb der SMA20 (25.554) und idealerweise auch der SMA200 (25.479) stabil bleibt.

Entscheidungszone heute: Der Bereich um 25.590 Punkte ist der kurzfristige Trigger – darüber steigen die Chancen auf Anläufe Richtung 25.750 und 25.895/910 .

Risiko nach unten klar definiert: Unterhalb von 25.554/25.479 erhöht sich das Rücksetzer-Risiko deutlich; ein Bruch würde die Aufwärtsbewegung schwächen und Ziele Richtung 25.378 bzw. tiefer aktivieren.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.421 Punkten. Bereits am Vormittag setzte eine deutliche Erholung ein, wodurch der Index dynamisch über 25.550 Punkte ansteigen konnte. Dort stabilisierte sich der Nasdaq zunächst, bevor am Nachmittag ein erneuter Impuls nach oben direkt wieder abverkauft wurde.

Mit Beginn des offiziellen Handels kam es zu einem spürbaren Rücksetzer mit Momentum, der jedoch zügig zurückgekauft wurde. Erst am Abend konnten die zwischenzeitlichen Verluste vollständig kompensiert werden. Im späteren Handel gaben die Notierungen nochmals leicht nach, bevor sich der Index im Frühhandel wieder stabilisieren konnte.

Kennzahlen (Vortag)

Tageshoch: 25.622 Punkte

Tagestief: 25.381 Punkte

Tagesschluss: 25.546 Punkte

Range (08:00–22:00 Uhr): 241 Punkte

Chartcheck im 1h-Chart – Nasdaq Analyse kurzfristig

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq gestern Morgen zunächst unter der SMA200 (aktuell 25.479 Punkte), konnte sich aber direkt am Vormittag ohne größere Gegenwehr darüber schieben und festsetzen. Am Nachmittag wurde die SMA200 zwar erneut unterschritten, jedoch bot die SMA20 (aktuell 25.554 Punkte) einen stabilen Support.

Im weiteren Verlauf setzte sich der Nasdaq wieder nach oben ab und konnte sich am Abend über SMA20 und SMA200 etablieren. Damit hat sich das kurzfristige Chartbild spürbar aufgehellt.

Nasdaq Prognose (1h)

Solange der Nasdaq die aktuelle Aufwärtsbewegung bestätigt, bleiben folgende Ziele auf der Oberseite relevant:

25.750/75 Punkte

25.895/910 Punkte

Sollte im Tagesverlauf Schwäche auftreten, könnte sich der Nasdaq zunächst im Bereich der SMA20 stabilisieren. Gelingt das nicht, wären SMA200 sowie das 23,6%-Retracement als nächste Unterstützungszone entscheidend. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde die aktuelle Aufwärtsstruktur deutlich infrage stellen.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild (Prognose): bullisch

Chartcheck im 4h-Chart – Nasdaq Analyse übergeordnet

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq im späten Handel dynamisch zurück über die SMA20 (aktuell 25.208 Punkte) in den Bereich der SMA200 (25.478 Punkte) sowie SMA50 (25.460 Punkte) bewegen. Auffällig ist jedoch, dass die letzten Kerzen mehrfach über diese Linien hinausgelaufen sind, die Kerzenkörper aber häufig darunter ausgebildet wurden.

Zwar gelang es dem Nasdaq, sich zeitweise über diese gleitenden Durchschnitte zu schieben, eine klare und belastbare Auflösung nach Norden blieb jedoch bislang aus.

Nasdaq Prognose (4h)

Kann der Nasdaq den Aufwärtsdruck aufrechterhalten, bleiben die genannten Anlaufziele aus der Stundenbetrachtung aktiv. Kritisch würde es hingegen, wenn der Index wieder unter SMA50/SMA200 zurückfällt und den Kontakt zu dieser Unterstützungszone verliert. In diesem Fall steigt die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung zurück in Richtung SMA20.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild (Prognose): bullisch

Nasdaq Prognose für heute: Ausblick & Handelsmarken (Freitag, 23.01.2026)

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.590 Punkten und damit 169 Punkte höher als gestern Morgen.

Long-Setup (bullisches Szenario)

Hält sich der Nasdaq stabil über 25.590 Punkten, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

25.601/03 – 25.622/24 – 25.641/43 – 25.657/59 – 25.671/73 – 25.690/92 – 25.709/11 – 25.724/26 – 25.739/41

Über 25.739/41 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bei:

25.755/57 – 25.772/74 – 25.790/92 – 25.804/06 – 25.821/23 – 25.837/39 – 25.855/57 – 25.870/72 – 25.888/90

Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.590 Punkten festsetzen, wären auf der Unterseite folgende Anlaufziele relevant:

25.574/72 – 25.555/53 – 25.538/36 – 25.519/17 – 25.499/97 – 25.478/77 – 25.443/41 – 25.418/16 – 25.398/96 – 25.380/78 – 25.363/61 – 25.344/42

Unter 25.344/42 Punkten liegen die nächsten Ziele bei:

25.328/26 – 25.310/08 – 25.291/89 – 25.277/75 – 25.261/59 – 25.242/40 – 25.204/02 – 25.189/87

Nasdaq Widerstände

25.755

25.833

25.904

26.158

Nasdaq Unterstützungen

25.554/14

25.479/60

25.378/08

25.118

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Daten/Charts aus xStation5. Marken in fett sind Kreuzwiderstände bzw. Kreuzunterstützungen.

Markterwartung & Wahrscheinlichkeiten (Nasdaq Prognose)

Auf Basis des aktuellen Setups rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich folgende Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Die Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag (22:00 Uhr) und ist stets im Kontext der Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange (Nasdaq Prognose)

Die erwartete Range für heute liegt zwischen:

25.692 / 25.823 Punkten bis 25.497 / 25.361 Punkten

