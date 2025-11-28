DAX Prognose & DAX aktuell: Analyse für den 28.11.2025

- DAX aktuell stabil über 23.700 Punkten
- DAX aktuell stabil über 23.700 Punkten
- DAX Prognose kurzfristig bullisch, mittelfristig neutral
- Marktstimmung im Bereich „Extreme Fear“
Der DAX ist gestern Morgen bei 23.725 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels gaben die Bullen gleich Gas, wurden aber sofort wieder eingefangen. Es ging zurück unter die 23.800 Punkte, unter der sich der Index bis zum Nachmittag aufgehalten hat. Der kleine Spike am Nachmittag wurde ebenfalls direkt wieder abverkauft. Zwar konnte sich der Index am Nachmittag noch einmal über die 23.800 Punkte schieben, gab dieses Level im weiteren Handelsverlauf wieder auf. Der Xetra Schluss wurde unter dieser Marke formatiert, war aber grün. Bisher sind in dieser Handelswoche alle Tage mit einem Xetra Tagesgewinn abgeschlossen worden. Nachbörslich ging es in einer engen Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 23.791 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
✅ Drei Key Takeaways
-
DAX bleibt kurzfristig bullisch, solange der Index im Stundenchart über der SMA20 notiert – mögliche Ziele reichen bis 23.965/80 Punkten.
-
Unterstützungen sind stark gebündelt im Bereich der SMA50 und des 23,6%-Retracements, was Rücksetzer zunächst begrenzt stabil halten sollte.
-
Erwartete Tagesrange zeigt leicht aufwärtsgerichtete Tendenz (23.847–23.954 oben) bei einer Bull-Wahrscheinlichkeit von 60 % gegenüber 40 % für das Bear-Szenario.
Der DAX aktuell startete gestern Morgen bei 23.725 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels legten die Bullen zunächst zu, wurden jedoch rasch wieder ausgebremst. Der Index fiel erneut unter die Marke von 23.800 Punkten, an der er sich bis zum Nachmittag überwiegend aufhielt. Ein kurzer Spike wurde ebenfalls direkt abverkauft. Zwar gelang am Nachmittag ein erneuter Anstieg über 23.800 Punkte, jedoch konnte der DAX dieses Niveau nicht halten. Der Xetra-Schlusskurs lag knapp darunter – aber im Plus. Damit verzeichneten in dieser Handelswoche bislang alle Xetra-Tage einen Gewinn. Nachbörslich lief der Markt seitwärts in einer engen Range weiter. DAX aktuell endete bei 23.791 Punkten.
Per Xetra-Schluss am 27.11.2025 lagen 25 Aktien im Plus, 15 im Minus. Die Gewinnerliste führte Infineon mit +2,64 % an, gefolgt von Siemens Energy mit +1,96 % und erneut Infineon (Halbleitersektor) mit +1,81 %. Schwächer zeigten sich RWE (–1,52 %), die Commerzbank (–1,39 %) sowie E.ON (–1,29 %).
DAX Prognose: Wichtige Handelsmarken vom 27.11.2025
|Kennzahl
|27.11.
|26.11.
|Erwartet
|Ist
|Tageshoch
|23.852
|23.783
|23.847
|23.852
|Tagestief
|23.707
|23.458
|23.667
|23.707
|Xetra-Schluss
|23.767
|23.726
|–
|–
|Tagesschluss
|23.791
|23.760
|–
|–
|Range (Punkte, 8–22 Uhr)
|145
|325
|–
|–
Chartcheck & DAX Prognose im 1-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX aktuell notierte gestern oberhalb der SMA20 (23.795 Punkte). Mehrere Rückläufe an diese Linie wurden jeweils gekauft. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 bleibt, bleibt das Chartbild bullisch und die DAX Prognose positiv.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
23.880/23.905 Punkte sowie 23.965/23.980 Punkte.
Mögliche Unterstützungen bei Rücksetzern:
SMA20 und SMA50 (23.735 Punkte).
Erst unterhalb der SMA50 würde die SMA200 (23.399 Punkte) ins Spiel kommen – ein klares Warnsignal.
➡ DAX Prognose (1h-Chart): bullisch
DAX Prognose im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte sich Ende der Vorwoche stabilisieren und bis zur SMA20 (23.652 Punkte) erholen, die zunächst Widerstand bot. Erst im Verlauf gelang der nachhaltige Ausbruch über die SMA20, das 23,6 %-Retracement und die SMA50 (23.403 Punkte). Das Chartbild hat sich damit entspannt.
Bullisches Szenario:
Solange der DAX über der SMA20 bleibt, steigen die Chancen auf einen Anstieg zur SMA200 im Bereich von 23.927 Punkten.
Bärisches Szenario:
Ein Rückfall unter die SMA20 würde die Zone um das 23,6 %-Retracement und die SMA50 als Support aktivieren.
➡ DAX Prognose (4h-Chart): neutral
Ausblick für heute: DAX aktuell mit leichtem Plus
Der DAX aktuell startete heute Morgen bei 23.791 Punkten – 66 Punkte über der gestrigen Vorbörse und unverändert zum Tagesschluss.
Long-Szenario (bullisch)
Halten die Bullen den DAX über 23.791 Punkten, sind folgende Kursziele erreichbar:
23.810/12 → 23.828/30 → 23.845/47 → 23.862/64 → 23.882/84 → 23.903/05
Über 23.903/05 wären möglich:
23.918/20 → 23.937/39 → 23.952/54 → 23.971/73 → 23.985/87 → 24.005/07 → 24.021/23 → 24.037/39
Short-Szenario (bärisch)
Unter 23.791 Punkten eröffnen sich Ziele bis 23.782/80, 23.765/63 und weiter bis:
23.748/46 → 23.729/27 → 23.709/07 → 23.692/90 → 23.678/76 →
23.666/64 → 23.645/43 → 23.620/18 → 23.604/02 → 23.585/83 → 23.567/65
Darunter folgen:
23.549/47 → 23.532/30 → 23.513/11 → 23.498/96 → 23.480/78 →
23.461/59 → 23.440/38 → 23.423/21 → 23.406/04 → 23.388/86 →
23.367/65 → 23.349/47 → 23.333/31
DAX Widerstände & Unterstützungen
Widerstände:
23.795 – 23.818/72 – 23.909/27/49/55/79/83 – 24.047 – 24.118
Unterstützungen:
23.781/35/09 – 23.674/52/38 – 23.588/21/14 – 23.466/03 – 23.399/85 – 23.278
Tagesprognose: Seitwärts bis leicht aufwärts
Wir erwarten heute einen seitwärts/aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Jahresvergleich bzw. Tagesvergleich zum Vortag).
Wahrscheinlichkeiten:
-
Bull-Szenario: 60 %
-
Bear-Szenario: 40 %
Erwartete Tagesrange: 23.864 / 23.920 bis 23.707 / 23.643 Punkte
Stimmungslage: Angst dominiert weiter
Der Fear & Greed Index steht aktuell bei 18 – also „Extreme Fear“.
Vor einer Woche: 17 (ebenfalls extreme Angst).
Vor einem Monat: 37 (Fear).
Vor einem Jahr: 64 (Greed).
Extreme Werte (<30 oder >70) deuten häufig eine mögliche Trendwende an.
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
