KEY TAKEAWAYS
Das Stundenchart hat sich deutlich aufgehellt. Solange die Bullen den Index per Stundenschluss über der SMA20 halten können, solange besteht die Perspektive, dass sich die Notierungen weiter erholen könnten. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 23.880/90 Punkte, die 23.960/65 Punkte und dann das Allzeithoch sein.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Überblick zur Nasdaq Entwicklung
Am Donnerstag notierte der Nasdaq am Morgen bei 23.561 Punkten und markierte damit zugleich das Tagestief. Im weiteren Verlauf überwand der Index die Marke von 23.600 Punkten und konsolidierte bis in den Nachmittag im Bereich von 23.650–23.600 Punkten. Mit Eröffnung des offiziellen Handels am Nachmittag setzte eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq bis in den Bereich von 23.800 Punkten trug. Der Tagesschluss lag knapp über dieser Marke – ein bullisches Signal für die weitere Entwicklung.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Marktdaten im Überblick (28.08.2025)
-
Tageshoch: 23.802 Punkte
-
Tagestief: 23.540 Punkte
-
Tagesschluss: 23.766 Punkte
-
Range: 262 Punkte
Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq startete über der SMA50 (23.636 Punkte) und schob sich früh über die SMA20 (23.714 Punkte). Mehrfache Rücksetzer an diese Linien bestätigten ihre Relevanz als kurzfristige Unterstützung. Am Nachmittag setzte verstärktes Kaufinteresse ein, das den Index bis zum Abend deutlich nach oben trug.
Solange der Nasdaq im Stundenchart über der SMA20 bleibt, ist mit einer weiteren Erholung zu rechnen. Potenzielle Kursziele auf der Oberseite liegen bei 23.880/90 Punkten, 23.960/65 Punkten sowie im Bereich des Allzeithochs. Ein Bruch der SMA20 oder SMA50 per Stundenschluss würde jedoch die bullische Prognose infrage stellen.
Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h-Chart): bullisch
Nasdaq Analyse im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der Index nach einer Schwächephase an der SMA200 (23.464 Punkte) stabilisieren. Nach mehreren Versuchen gelang der nachhaltige Sprung über die SMA20 (23.604 Punkte) und die SMA200. Rücksetzer fanden Halt an den gleitenden Durchschnitten, wodurch die Aufwärtsbewegung bestätigt wurde.
Der Nasdaq könnte nun die im Stundenchart identifizierten Anlaufziele erreichen. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt das Bild bullisch. Erst ein Fall unter die SMA20 oder SMA50 würde die bullische Tendenz schwächen.
Mittelfristige Nasdaq Prognose (4h-Chart): bullisch
Trading-Setups für den 29.08.2025
Long-Setup
Hält sich der Nasdaq über der Marke von 23.724 Punkten, könnten folgende Ziele angelaufen werden:
23.748/50 – 23.786/88 – 23.824/26 – 23.889/91 – 23.915/17 Punkte.
Über 23.915 Punkten liegt das nächste Zielband bei 23.932–24.091 Punkten.
Short-Setup
Fällt der Nasdaq unter 23.724 Punkte, könnte es abwärts gehen in Richtung:
23.704/02 – 23.669/67 – 23.635/33 – 23.598/96 – 23.561/59 – 23.463/61 Punkte.
Darunter droht eine Ausweitung bis 23.220 Punkten.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen
-
Nasdaq Widerstände: 23.732 | 23.836 | 23.962 | 24.067 | 24.255
-
Nasdaq Unterstützungen: 23.714 | 23.636/04 | 23.508 | 23.491/64 | 23.250 | 23.172
Fazit – Nasdaq Prognose 29.08.2025
Die Nasdaq Analyse zeigt ein insgesamt bullisches Chartbild. Kurz- wie mittelfristig deuten die gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) auf steigende Kurse hin. Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Range zwischen 23.873/23.934 Punkten und 23.617/23.482 Punkten.
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %
Die Nasdaq Prognose bleibt also aufwärtsgerichtet, solange zentrale Unterstützungen halten.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.