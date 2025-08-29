KEY TAKEAWAYS

Das Stundenchart hat sich deutlich aufgehellt. Solange die Bullen den Index per Stundenschluss über der SMA20 halten können, solange besteht die Perspektive, dass sich die Notierungen weiter erholen könnten. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 23.880/90 Punkte, die 23.960/65 Punkte und dann das Allzeithoch sein.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Überblick zur Nasdaq Entwicklung

Am Donnerstag notierte der Nasdaq am Morgen bei 23.561 Punkten und markierte damit zugleich das Tagestief. Im weiteren Verlauf überwand der Index die Marke von 23.600 Punkten und konsolidierte bis in den Nachmittag im Bereich von 23.650–23.600 Punkten. Mit Eröffnung des offiziellen Handels am Nachmittag setzte eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, die den Nasdaq bis in den Bereich von 23.800 Punkten trug. Der Tagesschluss lag knapp über dieser Marke – ein bullisches Signal für die weitere Entwicklung.

Marktdaten im Überblick (28.08.2025)

Tageshoch: 23.802 Punkte

Tagestief: 23.540 Punkte

Tagesschluss: 23.766 Punkte

Range: 262 Punkte

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete über der SMA50 (23.636 Punkte) und schob sich früh über die SMA20 (23.714 Punkte). Mehrfache Rücksetzer an diese Linien bestätigten ihre Relevanz als kurzfristige Unterstützung. Am Nachmittag setzte verstärktes Kaufinteresse ein, das den Index bis zum Abend deutlich nach oben trug.

Solange der Nasdaq im Stundenchart über der SMA20 bleibt, ist mit einer weiteren Erholung zu rechnen. Potenzielle Kursziele auf der Oberseite liegen bei 23.880/90 Punkten, 23.960/65 Punkten sowie im Bereich des Allzeithochs. Ein Bruch der SMA20 oder SMA50 per Stundenschluss würde jedoch die bullische Prognose infrage stellen.

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h-Chart): bullisch

Nasdaq Analyse im 4h-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Index nach einer Schwächephase an der SMA200 (23.464 Punkte) stabilisieren. Nach mehreren Versuchen gelang der nachhaltige Sprung über die SMA20 (23.604 Punkte) und die SMA200. Rücksetzer fanden Halt an den gleitenden Durchschnitten, wodurch die Aufwärtsbewegung bestätigt wurde.

Der Nasdaq könnte nun die im Stundenchart identifizierten Anlaufziele erreichen. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt das Bild bullisch. Erst ein Fall unter die SMA20 oder SMA50 würde die bullische Tendenz schwächen.

Mittelfristige Nasdaq Prognose (4h-Chart): bullisch

Trading-Setups für den 29.08.2025

Long-Setup

Hält sich der Nasdaq über der Marke von 23.724 Punkten, könnten folgende Ziele angelaufen werden:

23.748/50 – 23.786/88 – 23.824/26 – 23.889/91 – 23.915/17 Punkte.

Über 23.915 Punkten liegt das nächste Zielband bei 23.932–24.091 Punkten.

Short-Setup

Fällt der Nasdaq unter 23.724 Punkte, könnte es abwärts gehen in Richtung:

23.704/02 – 23.669/67 – 23.635/33 – 23.598/96 – 23.561/59 – 23.463/61 Punkte.

Darunter droht eine Ausweitung bis 23.220 Punkten.

Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Nasdaq Widerstände: 23.732 | 23.836 | 23.962 | 24.067 | 24.255

Nasdaq Unterstützungen: 23.714 | 23.636/04 | 23.508 | 23.491/64 | 23.250 | 23.172

Fazit – Nasdaq Prognose 29.08.2025

Die Nasdaq Analyse zeigt ein insgesamt bullisches Chartbild. Kurz- wie mittelfristig deuten die gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) auf steigende Kurse hin. Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Range zwischen 23.873/23.934 Punkten und 23.617/23.482 Punkten.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Die Nasdaq Prognose bleibt also aufwärtsgerichtet, solange zentrale Unterstützungen halten.

