Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 30.01.26 – Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq 100 aktuell bleibt nach einem schwankungsreichen Handel klar im Fokus von Tradern und Anlegern. Nachdem der Index gestern früh das Tageshoch markierte, nahm der Abwärtsdruck im weiteren Verlauf deutlich zu. Zwar konnte sich der Nasdaq im Bereich wichtiger Retracement-Zonen stabilisieren und am Abend wieder erholen – doch im Frühhandel wurde erneut Substanz abgegeben.

In dieser Nasdaq 100 Prognose schauen wir auf das kurzfristige Chartbild, zentrale Unterstützungen und Widerstände sowie die Wahrscheinlichkeiten für das heutige Handelssetup.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick

Starke Volatilität: Nach dem Tageshoch folgte ein dynamischer Rücksetzer bis an wichtige Unterstützungen.

Chartbild neutral: Solange der Index über der SMA200 bleibt, ist eine Fortsetzung der Erholung möglich.

Leicht bärischer Tagesausblick: Das Setup rechnet eher mit seitwärts/abwärts (Bear: 55 %).

📉 Rückblick: Nasdaq 100 aktuell mit Rücksetzer und Erholung

Der Nasdaq startete gestern bei 26.200 Punkten und markierte früh das Tageshoch. Im Verlauf nahm der Verkaufsdruck zu und der Index fiel dynamisch bis an das 23,6 %-Retracement, wo eine Stabilisierung einsetzte. Anschließend konnte sich der Nasdaq erholen, notierte am Abend wieder über 25.700 Punkten und schob sich bis fast 25.900 Punkte hoch.

🧭 Charttechnik (1h): SMA200 als Schlüsselzone für die Nasdaq 100 Prognose

Im 1h-Chart war zunächst erkennbar, dass der Nasdaq über der SMA20 notierte, sich aber im Verlauf wieder an diese Linie zurückbewegte. Die SMA50 stabilisierte ebenfalls kurzzeitig – beide Linien wurden am Nachmittag jedoch aufgegeben.

Der Index lief in der Schwäche an und unter die SMA200, konnte sich im Rücklauf aber wieder über diese Linie schieben und darüber etablieren.

📌 Fazit im Stundenchart:

Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA200 bleibt, kann sich die Erholung fortsetzen. Bricht diese Zone, gewinnt das 23,6 %-Retracement als Support an Bedeutung.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

🕓 Charttechnik (4h): Neutraler Trend mit Blick Richtung Allzeithoch

Auch im 4h-Chart bleibt das Bild insgesamt neutral. Der Nasdaq konnte sich im Verlauf an SMA50/SMA200 stabilisieren, verlor jedoch zuletzt wieder den Support der SMA20.

📌 Entscheidend:

Gelingt es dem Index, erneut über die SMA20 zu steigen und sich dynamisch nach oben abzusetzen, wäre sogar wieder eine Perspektive Richtung Allzeithoch gegeben.

🎯 Nasdaq 100 Prognose für heute: Unterstützungen, Widerstände & Szenarien

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.646 Punkten und damit rund 554 Punkte unter dem Niveau vom Vortag am Morgen.

🟢 Long-Szenario: Stabilisierung über 25.646 Punkten

Kann sich der Index darüber halten, wären stufenweise Anläufe Richtung 25.783/85 und darüber möglich – mit weiteren Widerständen im Bereich der gleitenden Durchschnitte.

🔴 Short-Szenario: Unter 25.646 Punkten droht Ausdehnung der Schwäche

Setzt sich der Nasdaq unter dieser Marke fest, könnten weitere Abgaben Richtung 25.518/16 und tiefer folgen.

📌 Erwartete Tagesrange: 25.911 / 26.085 bis 25.586 / 25.431 Punkte

📌 Wahrscheinlichkeiten (Setup):

Bull: 45 %

Bear: 55 %

🧠 Fazit: Nasdaq 100 aktuell neutral – Tagesbias leicht bärisch

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt ein neutrales Chartbild, da wichtige Unterstützungen gehalten werden konnten, gleichzeitig aber weiterhin deutliche Volatilität vorhanden ist. Kurzfristig bleibt die SMA200 die entscheidende Zone: Oberhalb ist eine Fortsetzung der Erholung möglich, darunter könnte sich die Schwäche ausweiten.

👉 Für den heutigen Handelstag ist das Setup leicht bärisch geprägt (55 % Bear), weshalb Risikomanagement und das Beobachten der Schlüsselmarken im Fokus stehen sollten.

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

❓ Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?

Die Nasdaq 100 Prognose ist aktuell leicht bärisch, da das Tages-Setup eher seitwärts bis abwärts ausgerichtet ist. Entscheidend ist, ob der Index wichtige Unterstützungen halten kann oder erneut Verkaufsdruck aufkommt.

❓ Warum ist der Nasdaq 100 aktuell so volatil?

Der Nasdaq 100 aktuell reagiert besonders stark auf Zins- und Konjunkturerwartungen sowie auf Bewegungen bei US-Tech-Aktien. Dadurch entstehen häufig starke Intraday-Schwankungen und schnelle Trendwechsel.

❓ Welche Kursmarken sind beim Nasdaq 100 aktuell besonders wichtig?

Wichtige Marken sind vor allem die Bereiche rund um zentrale gleitende Durchschnitte (z. B. SMA200) sowie wichtige Retracement-Zonen. Diese Bereiche wirken häufig als Unterstützungen oder Widerstände.

❓ Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?

Das kurzfristige Chartbild wird derzeit eher als neutral bewertet. Dennoch ist der Tagesbias leicht bearish, solange der Index unter wichtigen Widerständen bleibt und Rücksetzer nicht klar gekauft werden.

❓ Was sind die größten Risiken für den Nasdaq 100?

Zu den größten Risiken zählen steigende Renditen, hawkische Notenbank-Kommentare, schwächere Konjunkturdaten und Gewinnmitnahmen bei großen Tech-Werten. Diese Faktoren können den Nasdaq 100 kurzfristig deutlich belasten.