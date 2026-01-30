Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 30.01.26 – Aktuelle Einschätzung

- Starke Volatilität
- Chartbild neutral
- Leicht bärischer Tagesausblick
Der Nasdaq 100 aktuell bleibt nach einem schwankungsreichen Handel klar im Fokus von Tradern und Anlegern. Nachdem der Index gestern früh das Tageshoch markierte, nahm der Abwärtsdruck im weiteren Verlauf deutlich zu. Zwar konnte sich der Nasdaq im Bereich wichtiger Retracement-Zonen stabilisieren und am Abend wieder erholen – doch im Frühhandel wurde erneut Substanz abgegeben.
In dieser Nasdaq 100 Prognose schauen wir auf das kurzfristige Chartbild, zentrale Unterstützungen und Widerstände sowie die Wahrscheinlichkeiten für das heutige Handelssetup.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🔑 Drei Key Takeaways – Nasdaq 100 aktuell im Überblick
-
Starke Volatilität: Nach dem Tageshoch folgte ein dynamischer Rücksetzer bis an wichtige Unterstützungen.
-
Chartbild neutral: Solange der Index über der SMA200 bleibt, ist eine Fortsetzung der Erholung möglich.
-
Leicht bärischer Tagesausblick: Das Setup rechnet eher mit seitwärts/abwärts (Bear: 55 %).
📉 Rückblick: Nasdaq 100 aktuell mit Rücksetzer und Erholung
Der Nasdaq startete gestern bei 26.200 Punkten und markierte früh das Tageshoch. Im Verlauf nahm der Verkaufsdruck zu und der Index fiel dynamisch bis an das 23,6 %-Retracement, wo eine Stabilisierung einsetzte. Anschließend konnte sich der Nasdaq erholen, notierte am Abend wieder über 25.700 Punkten und schob sich bis fast 25.900 Punkte hoch.
YouTube Trading Videos
🧭 Charttechnik (1h): SMA200 als Schlüsselzone für die Nasdaq 100 Prognose
Im 1h-Chart war zunächst erkennbar, dass der Nasdaq über der SMA20 notierte, sich aber im Verlauf wieder an diese Linie zurückbewegte. Die SMA50 stabilisierte ebenfalls kurzzeitig – beide Linien wurden am Nachmittag jedoch aufgegeben.
Der Index lief in der Schwäche an und unter die SMA200, konnte sich im Rücklauf aber wieder über diese Linie schieben und darüber etablieren.
📌 Fazit im Stundenchart:
Solange der Nasdaq per Stundenschluss über der SMA200 bleibt, kann sich die Erholung fortsetzen. Bricht diese Zone, gewinnt das 23,6 %-Retracement als Support an Bedeutung.
Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
🕓 Charttechnik (4h): Neutraler Trend mit Blick Richtung Allzeithoch
Auch im 4h-Chart bleibt das Bild insgesamt neutral. Der Nasdaq konnte sich im Verlauf an SMA50/SMA200 stabilisieren, verlor jedoch zuletzt wieder den Support der SMA20.
📌 Entscheidend:
Gelingt es dem Index, erneut über die SMA20 zu steigen und sich dynamisch nach oben abzusetzen, wäre sogar wieder eine Perspektive Richtung Allzeithoch gegeben.
🎯 Nasdaq 100 Prognose für heute: Unterstützungen, Widerstände & Szenarien
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.646 Punkten und damit rund 554 Punkte unter dem Niveau vom Vortag am Morgen.
🟢 Long-Szenario: Stabilisierung über 25.646 Punkten
Kann sich der Index darüber halten, wären stufenweise Anläufe Richtung 25.783/85 und darüber möglich – mit weiteren Widerständen im Bereich der gleitenden Durchschnitte.
🔴 Short-Szenario: Unter 25.646 Punkten droht Ausdehnung der Schwäche
Setzt sich der Nasdaq unter dieser Marke fest, könnten weitere Abgaben Richtung 25.518/16 und tiefer folgen.
📌 Erwartete Tagesrange: 25.911 / 26.085 bis 25.586 / 25.431 Punkte
📌 Wahrscheinlichkeiten (Setup):
-
Bull: 45 %
-
Bear: 55 %
🧠 Fazit: Nasdaq 100 aktuell neutral – Tagesbias leicht bärisch
Der Nasdaq 100 aktuell zeigt ein neutrales Chartbild, da wichtige Unterstützungen gehalten werden konnten, gleichzeitig aber weiterhin deutliche Volatilität vorhanden ist. Kurzfristig bleibt die SMA200 die entscheidende Zone: Oberhalb ist eine Fortsetzung der Erholung möglich, darunter könnte sich die Schwäche ausweiten.
👉 Für den heutigen Handelstag ist das Setup leicht bärisch geprägt (55 % Bear), weshalb Risikomanagement und das Beobachten der Schlüsselmarken im Fokus stehen sollten.
Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse
❓ Wie lautet die Nasdaq 100 Prognose für heute?
Die Nasdaq 100 Prognose ist aktuell leicht bärisch, da das Tages-Setup eher seitwärts bis abwärts ausgerichtet ist. Entscheidend ist, ob der Index wichtige Unterstützungen halten kann oder erneut Verkaufsdruck aufkommt.
❓ Warum ist der Nasdaq 100 aktuell so volatil?
Der Nasdaq 100 aktuell reagiert besonders stark auf Zins- und Konjunkturerwartungen sowie auf Bewegungen bei US-Tech-Aktien. Dadurch entstehen häufig starke Intraday-Schwankungen und schnelle Trendwechsel.
❓ Welche Kursmarken sind beim Nasdaq 100 aktuell besonders wichtig?
Wichtige Marken sind vor allem die Bereiche rund um zentrale gleitende Durchschnitte (z. B. SMA200) sowie wichtige Retracement-Zonen. Diese Bereiche wirken häufig als Unterstützungen oder Widerstände.
❓ Ist der Nasdaq 100 aktuell bullish oder bearish?
Das kurzfristige Chartbild wird derzeit eher als neutral bewertet. Dennoch ist der Tagesbias leicht bearish, solange der Index unter wichtigen Widerständen bleibt und Rücksetzer nicht klar gekauft werden.
❓ Was sind die größten Risiken für den Nasdaq 100?
Zu den größten Risiken zählen steigende Renditen, hawkische Notenbank-Kommentare, schwächere Konjunkturdaten und Gewinnmitnahmen bei großen Tech-Werten. Diese Faktoren können den Nasdaq 100 kurzfristig deutlich belasten.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.