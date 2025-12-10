Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse für den 10.12.2025 – Charttechnik, Ausblick & Trading-Setups

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.658 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst dynamisch nach, konnte den Rücksetzer aber rasch kompensieren. Es ging im weiteren Handelsverlauf zunächst moderat abwärts, mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag nahm der Verkaufsdruck zu. Es ging bis unter die 25.540 Punkte-Marke. Die Bullen konnten den Nasdaq drehen und wieder aufwärtsschieben. Die Entlastungsbewegung ging am Abend bis an die 25.700 Punkte-Marke. Die Notierungen bröckelten bis zum Handelsschluss wieder etwas ab.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Die Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig neutral, übergeordnet jedoch bullisch/neutral, solange sich der Index oberhalb der SMA20 im 4h-Chart hält. Ein Ausbruch über die SMA50 im 1h-Chart würde weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich 25.910–26.115 Punkte freisetzen. Unterhalb von 25.682 Punkten dominiert das bärische Szenario mit erhöhter Wahrscheinlichkeit (60 %) und Zielbereichen bis 25.358 Punkten.

Der Nasdaq eröffnete gestern Morgen bei 25.658 Punkten. Am Vormittag kam es zunächst zu einer dynamischen Abwärtsbewegung, die jedoch schnell kompensiert wurde. Im weiteren Verlauf tendierte der Index moderat abwärts, bevor mit Beginn des offiziellen US-Handels verstärkter Verkaufsdruck einsetzte. Die Notierungen fielen bis unter 25.540 Punkte. Am Abend konnten die Bullen den Index drehen und eine Entlastungsbewegung einleiten, die ihn bis an 25.700 Punkte führte. Bis Handelsschluss bröckelten die Kurse leicht ab.

Marktdaten 08.–09.12.

09.12. 08.12. Range 09.12. Erwartet Ist Tageshoch 25.711 25.834 Tageshoch 25.757 25.711 Tagestief 25.537 25.568 Tagestief 25.556 25.537 Tagesschluss 25.678 25.642 — — — Range* 174 266 — — —

Betrachtungszeitraum 08:00–22:00 Uhr.

Farben im Originaltext: Rot = tiefere Kurse, Grün = höhere Kurse.

Nasdaq Analyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq bewegte sich gestern Morgen im Bereich der SMA20 (25.656 Punkte). Der Index rutschte an dieser Durchschnittslinie zunächst abwärts. Erst am Nachmittag kam es zu einer Erholung bis an die SMA50 (25.677 Punkte), die jedoch nicht überwunden werden konnte.

Bullische Variante

Ein Stundenschluss oberhalb der SMA50 ist erforderlich, um weitere Aufwärtsziele anzusteuern. Bei dynamischer Fortsetzung wären Ziele bei 25.910/25, sowie 26.115/35 Punkten realistisch.

Bärische Variante

Ein Stundenschluss unter der SMA20 könnte die Schwäche verlängern. Rücksetzer hätten Potenzial bis zur SMA200 (25.529 Punkte) oder bis zum 23,6%-Retracement. Ein Stundenschluss unter diesem Retracement wäre technisch negativ.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral.

Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index konnte sich über die SMA200 (25.380 Punkte) schieben, tat sich aber schwer, sich von dieser Linie zu lösen. Erst nach mehreren Anläufen gelang eine Bewegung nach Norden bis an die SMA20 (25.685 Punkte).

Bullische Sicht

Solange sich der Nasdaq oberhalb der SMA20 hält, bestehen Chancen auf erneute Aufwärtsbewegungen Richtung der Ziele, die im Stundenchart definiert wurden. Entscheidend ist ein dynamisches Lösen über die SMA20.

Bärische Sicht

Unterhalb der SMA20 könnte sich eine Schwächephase bis zur SMA50 (25.553 Punkte) bzw. zum 23,6%-Retracement ausdehnen. Beide Marken liegen eng beieinander und wirken stützend. Ein Bruch unter das Retracement würde das Chartbild eintrüben und Potenzial bis zur SMA200 freisetzen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bullisch bis neutral.

Ausblick & Nasdaq Prognose für den 10.12.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 25.682 Punkten, 24 Punkte höher als am Vortag.

Long-Szenario

Hält sich der Index über 25.682 Punkten, sind folgende Zielzonen erreichbar:

25.698/700 • 25.719/21 • 25.737/39 • 25.755/57 • 25.780/82 • 25.797/99 • 25.818/20 • 25.837/39 • 25.855/57 • 25.871/73

Darüber:

25.888/90 • 25.907/09 • 25.921/23 • 25.936/38 • 25.955/57 • 25.971/73 • 25.990/92 • 26.010/12 • 26.029/31 • 26.054/56

Short-Szenario

Fällt der Nasdaq unter 25.682 Punkte, wären folgende Bereiche relevant:

25.663/61 • 25.648/46 • 25.627/25 • 25.598/96 • 25.578/76 • 25.558/56 • 25.540/38 • 25.517/15 • 25.495/93 • 25.479/77

Darunter:

25.460/58 • 25.444/42 • 25.427/25 • 25.410/08 • 25.393/91 • 25.376/74 • 25.360/58 • 25.346/44 • 25.326/24 • 25.307/05 • 25.286/84 • 25.365/63

Zentrale Unterstützungen & Widerstände

Widerstände

• 25.685

• 25.834/79

• 26.069

• 26.159

Unterstützungen

• 25.676/56/53

• 25.553/29

• 25.387/58

• 25.170/54

• 25.011

Quelle: Eigenanalyse auf Basis xStation5

Fett markierte Marken = Kreuzunterstützungen/-widerstände.

Einschätzung & Wahrscheinlichkeiten

Basierend auf dem Setup wird ein seitwärts bis abwärts gerichteter Markt erwartet.

• Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 40 %

• Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 60 %

Bezogen auf den Tagesschluss (22:00 Uhr) im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange

25.799 / 25.938 Punkte bis 25.477 / 25.358 Punkte

FAQ für Featured Snippets – Thema: Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 10.12.2025?

Die kurzfristige Nasdaq Prognose ist neutral, während das übergeordnete Bild bullisch/neutral bleibt. Entscheidend ist, ob der Index die SMA50 im 1h-Chart überwinden kann.

Wohin könnte sich der Nasdaq im Tagesverlauf bewegen?

Oberhalb von 25.682 Punkten bestehen Chancen auf Anstiege bis in den Bereich 25.910–26.115 Punkte. Unterhalb dieser Marke drohen Rücksetzer bis etwa 25.358 Punkten.

Welche Unterstützungen und Widerstände sind heute wichtig?

Wichtige Widerstände liegen bei 25.685, 25.834/79 und 26.159 Punkten. Zentrale Unterstützungen befinden sich bei 25.676/56, 25.553/29 sowie 25.387/58 Punkten.

Ist der Markt aktuell eher bullisch oder bärisch?

Das Setup weist eine höhere Wahrscheinlichkeit für das bärische Szenario aus (60 %). Dennoch bleibt das Chartbild stabil, solange die SMA20 im 4h-Chart nicht nachhaltig unterschritten wird.

Welche Chartmarken entscheiden heute über die Richtung?

Die Schlüsselmarke ist 25.682 Punkte. Ein Halten darüber aktiviert Long-Szenarien, ein Bruch darunter begünstigt das Short-Szenario.