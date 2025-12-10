DAX Prognose & DAX Aktuell: Technische Analyse und Ausblick für den 10.12.2025

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.104 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des vorbörslichen Handels wurde direkt das Tagestief formatiert. Es ging direkt, an unser erstes übergeordnetes Anlaufziel, an die 24.200 Punkte-Marke, wobei der Index diese Marke direkt wieder aufgegeben hat. Es ging bis zum Mittag moderat abwärts. Die Bullen konnten den DAX am Nachmittag wieder aufwärtsschieben, jedoch das Tageshoch nicht mehr erreichen. Im Handel gestern wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es übergeordnet in einer engeren Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.137 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

DAX Aktuell stabil über 24.100 Punkten , jedoch mit klarer Schwäche unterhalb der SMA20 im 1h-Chart; kurzfristig ist der Markt bullisch-neutral, aber anfällig für Rücksetzer.

DAX Prognose favorisiert ein bärisches Szenario (60 % Wahrscheinlichkeit) mit einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.258/24.329 und 24.017/23.839 Punkten.

Marktstimmung bleibt angespannt: Der Greed-/Fear-Index steht bei 32 (Fear), was auf verhaltene Anlegerstimmung und potenzielle kurzfristige Richtungswechsel hinweist.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.104 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Direkt nach Handelsaufnahme wurde das Tagestief markiert. Anschließend erreichte der Index das erste übergeordnete Kursziel bei 24.200 Punkten, konnte diese Marke jedoch nicht halten. Bis zum Mittag ging es moderat abwärts. Am Nachmittag stabilisierten die Bullen den Markt, ohne das Tageshoch erneut zu erreichen.

Im Xetra-Handel wurde dennoch ein Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich bewegte sich der Index seitwärts in einer engen Handelsspanne. Der DAX schloss den Tag schließlich bei 24.137 Punkten.

DAX Aktuell: Gewinner- und Verliererliste

Per Xetra-Schluss (09.12.2025):

Top-Gewinner:

Bayer +4,29 %

Beiersdorf +3,75 %

Allianz +2,88 %

Schwächste Werte:

Airbus –2,22 %

Vonovia –1,60 %

Fresenius –1,28 %

Tagesdaten im Überblick (DAX Aktuell)

Kennzahl 09.12. 08.12. Erwartet Ist Tageshoch 24.201 24.142 24.223 24.201 Tagestief 24.080 24.002 23.994 24.080 Xetra-Schluss 24.172 24.056 – – Tagesschluss 24.137 24.028 – – Range* 121 140 – –

*Zeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Chartcheck: DAX Prognose im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX eröffnete gestern oberhalb der SMA20 (24.139 Punkte). Der Index setzte zunächst seinen Aufwärtstrend fort, hielt sich über der SMA20 und fiel erst im Frühhandel darunter.

Bullisches Szenario:

Die Bullen müssen den DAX per Stundenschluss wieder über die SMA20 bringen.

Bei Erfolg könnte sich die Aufwärtsbewegung beschleunigen.

Wichtige Ziele: 24.190/210 Punkte, anschließend 24.405/425 Punkte.

Bärisches Szenario:

Unterstützung an der SMA50 (24.099 Punkten).

Wird diese unterschritten, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Tests der SMA200 (23.879 Punkte).

Kurzfristige Prognose (1h): bullisch / neutral

Chartcheck: DAX Prognose im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Zum Wochenbeginn rutschte der DAX erneut unter die SMA20 (24.087 Punkte) und testete die SMA50 (23.895 Punkte). Der Kerzenkörper blieb klar darüber, was auf Stabilität hindeutet. Im weiteren Verlauf setzte sich der Index an der SMA20 fest und überschritt schließlich die SMA200 (23.857 Punkte).

Solange der DAX über der SMA20 notiert, bleiben die übergeordneten Aufwärtsziele aktiv.

Unterstützungen bei Rücksetzern:

SMA20

SMA50

SMA200 (entscheidend für das bullische Gesamtbild)

Kurzfristige Prognose (4h): bullisch

Ausblick für heute – DAX Prognose

Der DAX notiert heute Morgen bei 24.139 Punkten, also 35 Punkte höher als gestern früh und 2 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Setup (Bull-Szenario)

Gelingt es, den DAX über 24.139 Punkten zu halten, könnten folgende Anlaufziele erreicht werden:

24.155/57 → 24.171/73 → 24.189/91 →

24.205/07 → 24.221/23 → 24.239/41 → 24.256/58

Darüber weitere Ziele:

24.272/74 → 24.293/95 → 24.311/13 →

24.327/29 → 24.345/47 → 24.361/63 →

24.383/85 → 24.402/04 → 24.419/21 →

24.440/42 → 24.463/65 → 24.484/86 →

24.505/07 → 24.521/23 → 24.541/43 → 24.564/66 Punkten.

Short-Setup (Bären-Szenario)

Fällt der DAX unter 24.139 Punkte, rücken folgende Ziele in den Fokus:

24.105/03 → 24.087/85 → 24.063/61 →

24.038/36 → 24.019/17 → 23.996/94 →

23.978/76 → 23.955/53 → 23.936/34 → 23.920/18 →

23.898/96 → 23.880/78 → 23.861/59 → 23.841/39

Unter 23.841/39 folgen weitere mögliche Kursziele bis 23.560/58 Punkten.

Wesentliche DAX-Widerstände & -Unterstützungen

Widerstände:

24.155/84 – 24.227/96 – 24.363 – 24.423/70/96 – 24.515/87

Unterstützungen:

24.099/87/14 – 24.139 – 23.968/40/07 –

23.894/79/57/55/09 – 23.743/06 – 23.653 – 23.520 – 23.461

Quelle: Eigenanalyse, XStation5

Heutige DAX Prognose – Erwartete Tagesrange

Basierend auf dem heutigen Setup:

Wahrscheinlichkeit bullisch: 40 %

Wahrscheinlichkeit bärisch: 60 %

Erwartete Tagesrange:

24.258 / 24.329 bis 24.017 / 23.839 Punkte

Stimmung der internationalen Anleger – Greed/Fear Index

Der Greed/Fear Index notiert aktuell bei 32 und befindet sich damit im Bereich Fear.

Vergleichswerte:

Vor einer Woche: 24 (Extreme Fear)

Vor einem Monat: 29 (Fear)

Vor einem Jahr: 46 (Neutral)

Extreme Ausschläge (<30 oder >70) können kurzfristige Trendwechsel andeuten.

