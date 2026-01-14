Nasdaq Prognose (Bias für heute): Basisszenario ist seitwärts bis abwärts , mit 55 % Bear vs. 45 % Bull Wahrscheinlichkeit

Kurzfristig bleibt das Bild fragil , solange der Nasdaq nicht nachhaltig über der SMA20 (25.756) handelt.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.775 Punkten. Der Index bewegte sich am Vormittag seitwärts, gab dann etwas nach. Der Rücksetzer wurde direkt wieder zurückgekauft. Es ging am Nachmittag dynamisch weiter aufwärts. Die Bewegung wurde nachfolgend zwar wieder abverkauft, mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag versuchten die Bullen den Index wieder an das Hoch zu schieben, erreichten es aber nicht. Der folgende Rücksetzer wurde zwar zurückgekauft, hatte aber keine Substanz. Am Abend notierte der Nasdaq wieder unter dem Niveau vom Morgen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Nasdaq Analyse (Trend/Technik): Kurzfristig bleibt das Bild fragil , solange der Nasdaq nicht nachhaltig über der SMA20 (25.756) handelt. Die SMA50 (25.728) ist aktuell der wichtigste Support – ein Bruch würde das Risiko Richtung SMA200 (25.576) erhöhen.

Nasdaq Prognose (Bias für heute): Basisszenario ist seitwärts bis abwärts , mit 55 % Bear vs. 45 % Bull Wahrscheinlichkeit – entscheidend ist, ob sich der Index über 25.718 stabilisieren kann.

Wichtige Marken & Range: Erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.379–25.952 Punkten. Auf der Oberseite sind 25.904 und 26.025/49 zentrale Widerstände, auf der Unterseite 25.707 und 25.593/76 die Schlüssel-Unterstützungen.

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.775 Punkten in den Handel. In der ersten Tageshälfte bewegte sich der Index zunächst seitwärts, bevor es am Mittag zu einem kurzen Rücksetzer kam. Dieser wurde jedoch zügig wieder zurückgekauft, wodurch der Nasdaq am Nachmittag dynamisch nach oben laufen konnte.

Im weiteren Verlauf wurde die Aufwärtsbewegung zwar erneut abverkauft, doch mit Beginn des offiziellen Handels versuchten die Bullen, den Index nochmals an das Tageshoch heranzuschieben. Dieses Niveau wurde jedoch nicht erreicht. Der anschließende Rücksetzer wurde zwar wieder aufgefangen, zeigte aber keine nachhaltige Stabilität. Am Abend notierte der Nasdaq schließlich unter dem Niveau vom Morgen – ein Hinweis auf nachlassende Kaufdynamik.

Tagesdaten Nasdaq (Rückblick)

Kennzahl 13.01. 12.01. Tageshoch (TH) 25.904 25.847 Tagestief (TT) 25.660 25.493 Tagesschluss 25.760 25.809 Range (Punkte)* 244 354

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im 1h-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 1401.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen oberhalb der SMA20 (aktuell bei 25.756 Punkten). Im Tagesverlauf fiel der Index zunächst unter diese Durchschnittslinie, konnte sich am Nachmittag jedoch wieder darüber schieben – allerdings ohne sich nachhaltig festzusetzen. Am Abend ging es erneut unter die SMA20 bis an die SMA50 (aktuell bei 25.728 Punkten).

Im Stundenchart ist erkennbar, dass die SMA50 dem Nasdaq zuletzt guten Support geliefert hat. Auch im Frühhandel gelang es dem Index jedoch nicht, sich wieder klar über die SMA20 zu etablieren.

Schlüsselpunkt für die Nasdaq Prognose:

Solange es den Bullen nicht gelingt, den Nasdaq stabil über der SMA20 zu halten, bleibt die Gefahr einer erneuten Schwäche bestehen. Zwar kann die SMA50 weiterhin stützen, allerdings wurde diese zuletzt mehrfach getestet. Sollte der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA50 schließen und den Kontakt verlieren, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung SMA200 (aktuell bei 25.576 Punkten) ausweiten.

Auf der Oberseite gilt: Können sich die Bullen heute durchsetzen und der Nasdaq schließt per Stunde über der SMA20, steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Anstiege. Wird zudem das gestrige Tageshoch bestätigt und per Stundenschluss überwunden, könnten folgende Ziele aktiviert werden:

25.985/26.010 Punkte

26.195/26.210 Punkte

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Nasdaq Prognose: bullisch / neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart (übergeordnet)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 1401.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Rücksetzer unter die SMA200 (aktuell 25.468 Punkte) konnte sich der Index wieder über die SMA20 (25.707 Punkte) und auch über die SMA50 (25.593 Punkte) schieben. Allerdings war erkennbar, dass es dem Nasdaq schwerfiel, sich klar von der SMA50 nach Norden zu lösen. Erst Ende der letzten Handelswoche gelang der Ausbruch nach oben, bevor es im Handel wieder zurück an die SMA20 ging. Die Lunte der 4h-Kerze setzte dabei direkt auf dieser Durchschnittslinie auf.

Das übergeordnete Bild bleibt bullisch, solange der Nasdaq die SMA20 verteidigen kann. Rücksetzer könnten sich im Tagesverlauf an dieser Zone stabilisieren. Sollte die SMA20 nicht halten, wäre die SMA50 der nächste relevante Support. Deutlich darunter sollte es heute nicht gehen, um die laufende Aufwärtsbewegung nicht zu gefährden.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose für heute (14.01.2026): Ausblick & Setups

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.718 Punkten und damit 57 Punkte unter dem Niveau von gestern Morgen.

Long-Setup (bullisches Szenario)

Kann sich der Nasdaq über 25.718 Punkten stabilisieren, wären folgende Anlaufziele möglich:

Oberhalb (erste Ziele):

25.736/38 – 25.755/57 – 25.771/73 – 25.786/88 – 25.807/09 – 25.825/27 – 25.844/46 – 25.863/65 – 25.880/82 – 25.895/97 – 25.911/13 – 25.927/29 – 25.950/52

Über 25.950/52 Punkten (Erweiterung):

25.969/71 – 25.987/89 – 26.006/08 – 26.022/24 – 26.041/43 – 26.058/60 – 26.078/80 – 26.096/98 – 26.112/14 – 26.131/33 – 26.150/52 – 26.176/78

Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.718 Punkten festsetzen, wären folgende Ziele auf der Unterseite möglich:

25.707/05 – 25.689/87 – 25.669/67 – 25.649/47 – 25.633/31 – 25.619/17 – 25.599/97 – 25.580/78 – 25.563/61 – 25.538/36 – 25.517/15 – 25.498/96 – 25.480/78

Unter 25.480/78 Punkten (Erweiterung):

25.463/61 – 25.448/46 – 25.430/28 – 25.415/13 – 25.399/97 – 25.381/79 – 25.359/57 – 25.343/41 – 25.329/27

Nasdaq Widerstände

25.727/56

25.904

26.025/49

26.222/49

25.325

Nasdaq Unterstützungen

25.707

25.593/76

25.485/67/15

25.346

25.287

25.049/38

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden Daten/Charts aus xStation5. Marken in FETT sind Kreuzwiderstände/-unterstützungen.

Wahrscheinlichkeiten (Setups)

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 55 %

*Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag (22:00 Uhr).

Diese Einschätzung ist stets im Kontext der Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange (Nasdaq Prognose)

25.788 / 25.952 Punkte bis 25.578 / 25.379 Punkte

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse (14.01.2026)

Was ist die Nasdaq Prognose für heute (14.01.2026)?

Die Nasdaq Prognose ist seitwärts bis abwärts, mit 55 % Bear und 45 % Bull Wahrscheinlichkeit auf Basis des Setups.

Wie lautet die aktuelle Nasdaq Analyse im Chart?

Kurzfristig ist das Bild bullisch/neutral, solange der Nasdaq die SMA50 verteidigt. Unterhalb der SMA20 bleibt die Lage jedoch anfällig.

Welche Marke ist heute entscheidend?

Die Schlüsselmarke liegt bei 25.718 Punkten. Darüber verbessert sich die Chance auf eine Erholung, darunter steigt das Abwärtsrisiko.

Welche Unterstützungen sind heute wichtig?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 25.707, 25.593/76 und 25.485/67/15 Punkten.

Welche Widerstände sollte man im Blick behalten?

Zentrale Widerstände sind 25.904, danach 26.025/49 und 26.222/49 Punkte.

Wie groß ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.379 und 25.952 Punkten.

Was spricht für ein bullisches Szenario im Nasdaq?

Bullisch wird es, wenn der Nasdaq sich über der SMA20 festsetzt und das gestrige Hoch bestätigt – dann sind Ziele bis 25.985/26.010 möglich.

Was spricht für ein bärisches Szenario im Nasdaq?

Bärisch wird es, wenn der Nasdaq unter 25.718 bleibt und die Supports bei 25.707 und 25.593/76 nicht halten – dann rückt die Zone um 25.480/78 in den Fokus.