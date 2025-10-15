Wahrscheinlichkeit spricht für seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Handel: Laut Analyse liegt die Bull-Quote bei 60 % , während das bärische Szenario mit 40 % gewichtet ist. Erwartete Tagesrange: 24.676 bis 25.111 Punkte .

Technische Schlüsselzonen entscheiden über die Richtung: Die SMA50 (24.817 Punkte) fungiert heute als zentrale Trennlinie zwischen Bullen und Bären. Ein Stundenschluss oberhalb wäre ein positives Signal – unterhalb droht ein Rückfall in Richtung 24.550–24.460 Punkte .

Nasdaq zeigt neutrale bis leicht bullische Tendenz: Nach dem Rücksetzer unter 24.500 Punkte konnte sich der Index im späten Handel erholen. Solange der Nasdaq über 24.884 Punkten notiert, überwiegen kurzfristig die Chancen auf einen weiteren Anstieg Richtung 25.067 Punkte .

Einleitung

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.706 Punkten. Der Index gab am Vormittag nach. Die Schwäche führte den Index deutlich unter die 24.500 Punkte-Marke. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag formatiert der Nasdaq zunächst das Tagestief, das direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging in dynamischen Impulsen aufwärts. Im späten Handel konnte sich der Nasdaq über die 24.900 Punkte-Marke schieben, dort zunächst festsetzen. Zum Handelsende dominierten wieder Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen. Der Index ging im Bereich der 24.750 Punkte aus dem Tageshandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

Der Nasdaq eröffnete am Dienstagmorgen bei 24.706 Punkten und zeigte zunächst Schwäche. Am Vormittag fiel der Index deutlich unter die Marke von 24.500 Punkten. Mit Beginn des offiziellen Handels am Nachmittag markierte der Nasdaq das Tagestief, das jedoch rasch wieder aufgekauft wurde. In einer dynamischen Aufwärtsbewegung stieg der Index im späten Handel über 24.900 Punkte, bevor Gewinnmitnahmen den Kurs zum Tagesschluss bei 24.750 Punkten zurückführten.

| Datum | Tageshoch | Tagestief | Tagesschluss | Range (Punkte) |

|--------|------------|------------|---------------|

| 14.10. | 24.946 | 24.423 | 24.756 | 523 |

| 13.10. | 24.961 | 24.724 | 24.920 | 237 |

Anmerkung: Farben dokumentieren Veränderungen zum Vortag – rot = niedrigere Kurse, grün = höhere Kurse. Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr.

Nasdaq Chartanalyse – 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq gestern Morgen unterhalb der SMA20 (24.773 Punkte). Der Index entfernte sich bis zum Nachmittag weiter nach Süden, bevor er im regulären Handel dynamisch über SMA20 und SMA50 (24.817 Punkte) anstieg. Die Bullen konnten den Nasdaq jedoch nicht nachhaltig über der SMA50 etablieren. Zum Handelsende fiel der Index wieder unter beide gleitenden Durchschnitte.

Im Frühhandel erholte sich der Nasdaq erneut über die SMA50. Entscheidend wird nun, ob sich der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA50 behaupten kann. Gelingt das, dürfte sich das Chartbild aufhellen, mit einem möglichen Anstieg in Richtung der SMA200 (25.067 Punkte).

Scheitert der Index dagegen und fällt unter die SMA20, könnten weitere Abgaben bis 24.050/24.030 Punkte folgen.

📊 Kurzfristige Nasdaq Prognose: neutral

Nasdaq Analyse – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart zeigt sich ein gemischtes Bild: Nach einem Rückfall unter die SMA20 (24.870 Punkte) konnte sich der Nasdaq in der Vorwoche erholen und ein neues Allzeithoch erreichen. Anschließend kam es jedoch zu erneuten Verlusten unter SMA20 und SMA50 (25.054 Punkte). Die SMA200 (24.461 Punkte) diente mehrfach als Unterstützung.

Aktuell befindet sich der Nasdaq zwischen diesen Linien. Ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20 und SMA50 würde das Chartbild bullisch aufhellen, während ein Bruch der SMA200 die Bären stärken könnte.

📈 Mittelfristige Nasdaq Prognose: neutral

Ausblick für den 15.10.2025

Der Nasdaq notiert am Morgen bei 24.884 Punkten – rund 178 Punkte höher als am Vortag.

Long-Szenario

Hält sich der Nasdaq über 24.884 Punkten, sind Kursziele bei

24.889 / 24.911 / 24.944 / 24.963 / 24.982 / 25.005 und 25.066–25.177 Punkten realistisch. Ein Ausbruch über 25.067 Punkte könnte weiteren Aufwärtsdruck bis 25.177/25.200 Punkte erzeugen.

Short-Szenario

Fällt der Nasdaq unter 24.884 Punkte, droht eine Korrektur in Etappen bis 24.700, 24.549 und im Extremfall 24.295 Punkten.

Nasdaq Unterstützungen und Widerstände

Unterstützungen Widerstände 24.870 / 24.773 / 24.554 / 24.461 / 24.199 24.890 / 25.054 / 25.118 / 25.255 / 25.348

Fazit – Nasdaq Prognose für heute

Auf Basis unserer Nasdaq Analyse erwarten wir einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Marktverlauf.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange: 24.963 – 25.111 Punkte (oberes Ziel) bis 24.768 – 24.676 Punkte (unteres Ziel)

Diese Einschätzung basiert auf der Vorbörse und berücksichtigt die technische Lage an den gleitenden Durchschnitten.

FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse (15.10.2025)

🟩 Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose für den 15.10.2025?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 15.10.2025 zeigt ein neutral bis leicht bullisches Bild. Auf Basis technischer Indikatoren wie SMA20, SMA50 und SMA200 wird ein Handel zwischen 24.963 und 25.111 Punkten erwartet. Das bullische Szenario hat laut Analyse eine Wahrscheinlichkeit von 60 %, das bärische von 40 %.

🟩 Wie sieht die technische Nasdaq Analyse heute aus?

Die Nasdaq Analyse zeigt, dass der Index aktuell zwischen der SMA20 (24.773 Punkte) und der SMA50 (24.817 Punkte) pendelt. Ein Stundenschlusskurs über der SMA50 könnte das Chartbild aufhellen und einen Anstieg Richtung 25.067 Punkte einleiten. Ein Rückfall unter die SMA20 würde hingegen neue Abwärtsdynamik erzeugen.

🟩 Welche Widerstände und Unterstützungen sind heute wichtig?

Wichtige Nasdaq Widerstände liegen bei 24.890, 25.054/25.067, 25.118 und 25.255 Punkten.

Entscheidende Unterstützungen befinden sich bei 24.870, 24.773, 24.554, 24.461 und 24.199 Punkten.

🟩 Ist der Nasdaq aktuell bullisch oder bärisch?

Aktuell zeigt sich der Nasdaq neutral mit leicht bullischer Tendenz. Der kurzfristige Trend hängt davon ab, ob sich der Index nachhaltig über der SMA50 etablieren kann. Ein Anstieg über 25.067 Punkte wäre ein bullisches Signal, während ein Bruch unter 24.773 Punkte den Abwärtstrend verstärken könnte.

🟩 Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq Prognose aktuell?

Neben technischen Marken wie den SMA-Linien wirken aktuell auch makroökonomische Daten, Zinsentscheidungen der US-Notenbank (Fed) und Unternehmensberichte aus dem Tech-Sektor auf die Nasdaq Prognose ein. Diese Faktoren bestimmen das kurzfristige Momentum und die Marktstimmung.

🟩 Wie wird die Nasdaq Prognose erstellt?

Unsere Nasdaq Prognose basiert auf einer Kombination aus technischer Chartanalyse (SMA20, SMA50, SMA200), Kursverhalten in der Vorbörse und statistischen Wahrscheinlichkeiten für bullische und bärische Szenarien. Diese Daten werden aus der Handelsplattform xStation5 abgeleitet und täglich aktualisiert.