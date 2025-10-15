Nasdaq Prognose: Nasdaq erholt sich – Chart des Tages zeigt starke technische Signale

Das Wichtigste in Kürze Der Nasdaq erholt sich nach dem gestrigen Ausverkauf um etwa 0,9 %.

Auslöser für die Erholung war die gestrige Rede des Fed-Vorsitzenden, die von den Märkten als zurückhaltend interpretiert wurde.

Die Ergebnisse von ASML und der Investitionsplan von OpenAI bieten zusätzliche Unterstützung für den Technologiesektor.

Die Nasdaq 100 Futures steigen heute um rund 0,9 %, nachdem der Markt gestern wegen wachsender Handelsspannungen zwischen China und den USA stark unter Druck stand. Anleger richten ihren Fokus nun wieder auf geldpolitische Themen, insbesondere nach der jüngsten Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell, die Erwartungen an weitere Zinssenkungen in den USA untermauerte. Positive Unternehmenszahlen und neue Impulse aus dem Technologiesektor stützen die Nasdaq Prognose zusätzlich. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Chart des Tages: Nasdaq 100 durchbricht wichtige EMAs Der heutige Chart des Tages zeigt, dass der US100-Kontrakt sowohl die 100- als auch die 30-Perioden-EMA (Exponential Moving Averages) auf dem H4-Chart überschritten hat (EMA100 – dunkellila, EMA30 – helllila). Damit wurden alle Verluste der gestrigen Sitzung vollständig ausgeglichen – ein starkes technisches Signal für kurzfristige Aufwärtsdynamik. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fed-Kommentare stützen die Nasdaq Prognose In seiner gestrigen Rede betonte Jerome Powell die wachsenden Risiken eines schwachen Arbeitsmarktes – ein Hinweis auf eine mögliche Zinssenkung im Oktober. Der Terminmarkt hatte bereits eine Reduktion um 25 Basispunkte nahezu vollständig eingepreist. Powells Aussagen gelten als dovisher Impuls, der die Aktienmärkte, insbesondere den Technologiesektor, beflügelt. Trotzdem warnte Powell, dass die Fed nicht zu schnell handeln dürfe, um die Inflation nachhaltig zu bekämpfen. Gleichzeitig bergen ein nachlassender Arbeitskräftebedarf und Engpässe durch Migrationspolitik Risiken für das Wirtschaftswachstum – Argumente für eine schrittweise Lockerung der Geldpolitik. Technologiesektor: ASML und OpenAI als Wachstumstreiber ASML meldete starke Quartalsergebnisse und bestätigte die hohe Investitionsnachfrage im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Mit Bestellungen von 5,4 Milliarden Euro (Erwartung: 4,9 Mrd.) übertraf der Halbleiterausrüster die Prognosen deutlich. Besonders auffällig: Der Umsatzanteil aus China stieg von 27 % auf 42 %, was sowohl die Bedeutung des Landes für die KI-Industrie als auch die Risiken der US-chinesischen Handelskonflikte unterstreicht. Zudem hat OpenAI eine ehrgeizige Fünfjahres-Investitionsstrategie über mehr als 1 Billion US-Dollar angekündigt. Diese umfasst Projekte zu autonomen KI-Agenten, Video-Generierung und Unternehmenslösungen, gestützt durch Partnerschaften mit AMD, NVIDIA, Broadcom und Oracle. Geplant sind Investitionen in 10 GW Rechenleistung und 300 Milliarden Dollar in neue Datenzentren – ein Fundament für weiteres Wachstum im Tech-Sektor. Fazit: Positive Nasdaq Prognose trotz geopolitischer Risiken Trotz der anhaltenden US-China-Spannungen bleibt die Nasdaq Prognose kurzfristig positiv. Der heutige Chart des Tages signalisiert eine starke technische Erholung, gestützt durch geldpolitische Hoffnungen und solide Fundamentaldaten aus dem Technologiesektor. Anleger sollten jedoch geopolitische Risiken und Inflationsdaten im Auge behalten, da sie den Trend schnell wieder drehen könnten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

