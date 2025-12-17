Nasdaq Prognose heute: Aktuelle Nasdaq Analyse & Trading-Ausblick

- Technisches Gesamtbild bleibt angeschlagen
- Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich
- Marken entscheiden über die Tagesrichtung
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.919 Punkten. Der Index markierte direkt am Morgen das Tagestief. Es ging bis zum Nachmittag sukzessive aufwärts. Es stellte sich nachfolgend eine größere Vola ein, der Nasdaq ist im Zuge dessen in einer Box seitwärts gelaufen. Nach einem Rücksetzer am Abend gelang es den Bullen den Index wieder aufwärtszuschieben. Es ging bis kurz vor Handelsschluss aufwärts. Das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100
🚀 Key Takeaways
-
Technisches Gesamtbild bleibt angeschlagen
Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, ist das übergeordnete Chartbild weiterhin bärisch. Erholungen haben erst dann nachhaltiges Potenzial, wenn sich der Index dynamisch über die SMA200 schiebt und dort etabliert.
-
Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich
Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich eine neutrale bis leicht bärische Struktur. Oberhalb von 25.182 Punkten bestehen Chancen auf weitere Anstiege innerhalb der definierten Widerstandszonen, ein klarer Trendimpuls fehlt jedoch bislang.
-
Marken entscheiden über die Tagesrichtung
Die Zone um 25.182 Punkte ist richtungsentscheidend. Darüber überwiegt das bullische Szenario (60 %), darunter steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der genannten Unterstützungen.
Der Nasdaq startete am gestrigen Handelstag bei 24.919 Punkten und markierte direkt am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine sukzessive Aufwärtsbewegung ein, die bis in den Nachmittag anhielt. Anschließend nahm die Volatilität deutlich zu. Der Index bewegte sich über mehrere Stunden seitwärts innerhalb einer klar definierten Box.
Am Abend kam es zunächst zu einem Rücksetzer, bevor die Bullen den Nasdaq erneut nach oben schieben konnten. Die Aufwärtsbewegung reichte bis kurz vor Handelsschluss, das Tageshoch wurde jedoch unmittelbar wieder abverkauft. Der Handelstag endete knapp unter den Höchstständen.
Kennzahlen der Nasdaq Analyse (Vortag)
-
Tageshoch: 25.230 Punkte
-
Tagestief: 24.861 Punkte
-
Tagesschluss: 25.117 Punkte
-
Handelsspanne: 379 Punkte
(Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr)
Chartanalyse Nasdaq – Technische Analyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
1-Stunden-Chart (kurzfristige Nasdaq Analyse)
Im kurzfristigen Chart notierte der Nasdaq zunächst unter der SMA20 (aktuell 25.117 Punkte). Am Nachmittag gelang der Ausbruch über diese Durchschnittslinie, allerdings ohne nachhaltige Dynamik. Die SMA50 (aktuell 25.137 Punkte) erwies sich sowohl am Abend als auch im Frühhandel als klarer Widerstand.
Technische Bewertung:
-
Oberseite: Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial.
-
Bei dynamischer Bewegung könnte die SMA200 bei aktuell 25.502 Punkten angesteuert werden.
-
Unterseite: Ein Rückfall unter die SMA20 könnte den Fokus auf das 38,2 %-Retracement lenken. Hält dieses nicht, rückt das Tagestief des Vortags erneut in den Blick.
Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch / neutral
4-Stunden-Chart (übergeordnete Nasdaq Analyse)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich, dass die SMA200 (aktuell 25.320 Punkte) zuletzt mehrfach als Unterstützung fungierte. Diese wurde jedoch zum Ende der Vorwoche nachhaltig unterschritten. Zu Wochenbeginn scheiterte der Nasdaq erneut im Bereich dieser Durchschnittslinie – ein klassisches Schwächesignal.
Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild angeschlagen. Erholungen könnten bis zur SMA20 führen. Erst ein stabiler Ausbruch über die SMA200 und eine Etablierung oberhalb der SMA50 würden das Chartbild wieder bullisch aufhellen.
Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch
Nasdaq Prognose für heute – Ausblick
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.182 Punkten und damit 263 Punkte höher im Jahresvergleich zum Vortag (im Tagesvergleich).
Long-Szenario (bullische Nasdaq Prognose)
Kann sich der Index oberhalb von 25.182 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:
25.198/200 → 25.222/224 → 25.239/241 → 25.260/262 → 25.277/279 →
25.293/295 → 25.310/312 → 25.333/335 → 25.351/353 → 25.368/370 Punkte.
Oberhalb von 25.370 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich von 25.576/579 Punkten.
Short-Szenario (bärische Nasdaq Prognose)
Scheitert der Nasdaq an der Marke von 25.182 Punkten, sind folgende Abwärtsziele relevant:
25.161/159 → 25.138/136 → 25.119/117 → 25.098/096 → 25.078/076 →
25.054/052 → 25.035/033 → 25.010/008 → 24.989/987 → 24.970/968 →
24.949/947 → 24.934/932 Punkte.
Unterhalb von 24.911 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 24.695/693 Punkten ausdehnen.
Wichtige Marken für die Nasdaq Analyse
Widerstände
-
25.197
-
25.320/340
-
25.490
-
25.502
-
25.600/609
-
25.715/735
-
25.834/879
Unterstützungen
-
25.137/116
-
25.015
-
24.861
-
24.602
-
24.322
Zusammenfassung: Nasdaq Prognose für heute
Auf Basis der aktuellen technischen Lage rechnen wir im Tagesvergleich mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
-
Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %
-
Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %
Die erwartete Tagesrange liegt bei:
25.293 / 25.451 Punkten auf der Oberseite
bis
24.968 / 24.793 Punkten auf der Unterseite
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.