Nasdaq Prognose heute: Aktuelle Nasdaq Analyse & Trading-Ausblick

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.919 Punkten. Der Index markierte direkt am Morgen das Tagestief. Es ging bis zum Nachmittag sukzessive aufwärts. Es stellte sich nachfolgend eine größere Vola ein, der Nasdaq ist im Zuge dessen in einer Box seitwärts gelaufen. Nach einem Rücksetzer am Abend gelang es den Bullen den Index wieder aufwärtszuschieben. Es ging bis kurz vor Handelsschluss aufwärts. Das Tageshoch wurde direkt wieder abverkauft.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Technisches Gesamtbild bleibt angeschlagen

Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, ist das übergeordnete Chartbild weiterhin bärisch. Erholungen haben erst dann nachhaltiges Potenzial, wenn sich der Index dynamisch über die SMA200 schiebt und dort etabliert.

Kurzfristig Seitwärts- bis Aufwärtstendenz möglich

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich eine neutrale bis leicht bärische Struktur. Oberhalb von 25.182 Punkten bestehen Chancen auf weitere Anstiege innerhalb der definierten Widerstandszonen, ein klarer Trendimpuls fehlt jedoch bislang.

Marken entscheiden über die Tagesrichtung

Die Zone um 25.182 Punkte ist richtungsentscheidend. Darüber überwiegt das bullische Szenario (60 %), darunter steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung der genannten Unterstützungen.

Der Nasdaq startete am gestrigen Handelstag bei 24.919 Punkten und markierte direkt am Morgen das Tagestief. Im weiteren Verlauf setzte eine sukzessive Aufwärtsbewegung ein, die bis in den Nachmittag anhielt. Anschließend nahm die Volatilität deutlich zu. Der Index bewegte sich über mehrere Stunden seitwärts innerhalb einer klar definierten Box.

Am Abend kam es zunächst zu einem Rücksetzer, bevor die Bullen den Nasdaq erneut nach oben schieben konnten. Die Aufwärtsbewegung reichte bis kurz vor Handelsschluss, das Tageshoch wurde jedoch unmittelbar wieder abverkauft. Der Handelstag endete knapp unter den Höchstständen.

Kennzahlen der Nasdaq Analyse (Vortag)

Tageshoch: 25.230 Punkte

Tagestief: 24.861 Punkte

Tagesschluss: 25.117 Punkte

Handelsspanne: 379 Punkte

(Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr)

Chartanalyse Nasdaq – Technische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart.

1-Stunden-Chart (kurzfristige Nasdaq Analyse)

Im kurzfristigen Chart notierte der Nasdaq zunächst unter der SMA20 (aktuell 25.117 Punkte). Am Nachmittag gelang der Ausbruch über diese Durchschnittslinie, allerdings ohne nachhaltige Dynamik. Die SMA50 (aktuell 25.137 Punkte) erwies sich sowohl am Abend als auch im Frühhandel als klarer Widerstand.

Technische Bewertung:

Oberseite: Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 eröffnet weiteres Aufwärtspotenzial.

Bei dynamischer Bewegung könnte die SMA200 bei aktuell 25.502 Punkten angesteuert werden.

Unterseite: Ein Rückfall unter die SMA20 könnte den Fokus auf das 38,2 %-Retracement lenken. Hält dieses nicht, rückt das Tagestief des Vortags erneut in den Blick.

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bärisch / neutral

4-Stunden-Chart (übergeordnete Nasdaq Analyse)

Im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich, dass die SMA200 (aktuell 25.320 Punkte) zuletzt mehrfach als Unterstützung fungierte. Diese wurde jedoch zum Ende der Vorwoche nachhaltig unterschritten. Zu Wochenbeginn scheiterte der Nasdaq erneut im Bereich dieser Durchschnittslinie – ein klassisches Schwächesignal.

Solange der Nasdaq unter der SMA200 notiert, bleibt das übergeordnete Chartbild angeschlagen. Erholungen könnten bis zur SMA20 führen. Erst ein stabiler Ausbruch über die SMA200 und eine Etablierung oberhalb der SMA50 würden das Chartbild wieder bullisch aufhellen.

Übergeordnete Nasdaq Prognose: bärisch

Nasdaq Prognose für heute – Ausblick

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.182 Punkten und damit 263 Punkte höher im Jahresvergleich zum Vortag (im Tagesvergleich).

Long-Szenario (bullische Nasdaq Prognose)

Kann sich der Index oberhalb von 25.182 Punkten behaupten, liegen die nächsten Kursziele bei:

25.198/200 → 25.222/224 → 25.239/241 → 25.260/262 → 25.277/279 →

25.293/295 → 25.310/312 → 25.333/335 → 25.351/353 → 25.368/370 Punkte.

Oberhalb von 25.370 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis in den Bereich von 25.576/579 Punkten.

Short-Szenario (bärische Nasdaq Prognose)

Scheitert der Nasdaq an der Marke von 25.182 Punkten, sind folgende Abwärtsziele relevant:

25.161/159 → 25.138/136 → 25.119/117 → 25.098/096 → 25.078/076 →

25.054/052 → 25.035/033 → 25.010/008 → 24.989/987 → 24.970/968 →

24.949/947 → 24.934/932 Punkte.

Unterhalb von 24.911 Punkten könnte sich die Abwärtsbewegung bis in den Bereich von 24.695/693 Punkten ausdehnen.

Wichtige Marken für die Nasdaq Analyse

Widerstände

25.197

25.320/340

25.490

25.502

25.600/609

25.715/735

25.834/879

Unterstützungen

25.137/116

25.015

24.861

24.602

24.322

Zusammenfassung: Nasdaq Prognose für heute

Auf Basis der aktuellen technischen Lage rechnen wir im Tagesvergleich mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 40 %

Die erwartete Tagesrange liegt bei:

25.293 / 25.451 Punkten auf der Oberseite

bis

24.968 / 24.793 Punkten auf der Unterseite

