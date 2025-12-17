DAX Prognose & DAX Aktuell – Tagesausblick und Chartanalyse 17.12.2025

DAX Prognose für Dienstag, 16.12.25 – DAX Prognose zum Wochenstart

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.118 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels schoben die Bullen den Index erst einmal in Richtung Norden, kam aber nur knapp über die 24.200 Punkte-Marke. Es ging nachfolgend bis zum Nachmittag zunächst moderat, dann dynamischer abwärts. Es stellte sich zwar eine Entlastungsbewegung ein, diese wurde aber nachbörslich direkt wieder abverkauft. Die Bullen konnte den Index zwar vom Tagestief wieder etwas in Richtung Norden schieben, es ging kurz vor Handelsschluss noch einmal über die 24.180 Punkte-Marke. Der DAX ging bei 24.146 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

🚀 Key Takeaways

Kurzfristig angeschlagenes Chartbild

Der DAX notiert im 1h-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20/SMA200). Solange kein nachhaltiger Ausbruch über die SMA50 gelingt, bleibt das kurzfristige Risiko weiter auf der Unterseite.

Entscheidungszone um 24.150 Punkte

Die Zone um 24.150 Punkte ist kurzfristig richtungsweisend: Oberhalb sind technische Erholungen möglich, unterhalb steigt die Wahrscheinlichkeit einer Ausdehnung der Abwärtsbewegung in Richtung 24.000 Punkte und tiefer.

Leicht bärischer Tagesausblick trotz neutraler Stimmung

Trotz neutralem Fear-&-Greed-Index überwiegt für den heutigen Handel das bärische Szenario leicht (55 %). Erwartet wird eine seitwärts bis abwärts gerichtete Bewegung innerhalb der definierten Tagesrange.

Der DAX startete gestern Morgen bei 24.118 Punkten in den vorbörslichen Handel. Mit Beginn des Xetra-Handels konnten die Bullen den Index zunächst in Richtung Norden schieben, allerdings reichte die Aufwärtsdynamik nur knapp über die Marke von 24.200 Punkten hinaus. Im weiteren Tagesverlauf setzte eine zunächst moderate, später zunehmend dynamische Abwärtsbewegung ein.

Eine zwischenzeitliche Entlastungsbewegung wurde im nachbörslichen Handel direkt wieder abverkauft. Zwar gelang es den Bullen, den DAX vom Tagestief leicht zu erholen, doch blieb die Bewegung insgesamt schwach. Kurz vor Handelsschluss notierte der Index nochmals oberhalb von 24.180 Punkten und ging schließlich bei 24.146 Punkten aus dem Handel.

Per Xetra-Schluss (16.12.2025) schlossen 22 Aktien im Plus, während 18 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden.

Top-Gewinner:

Zalando +4,88 %

Merck +2,28 %

GEA Group +2,02 %

Schlusslichter:

Bayer −2,31 %

Fresenius −1,93 %

Rheinmetall −1,59 %

DAX Prognose – Chartanalyse im 1-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der DAX gestern zunächst über der SMA200 (24.147 Punkte). Zwar konnte der Index mehrfach an die SMA20 (24.137 Punkte) heranlaufen, ein nachhaltiger Ausbruch darüber gelang jedoch nicht. Sämtliche Stundenkerzen blieben mit ihren Kerzenkörpern unterhalb dieser Durchschnittslinie.

Im weiteren Verlauf wurde auch die SMA200 aufgegeben, womit sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt hat. Solange der DAX per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt eine Fortsetzung der Schwäche möglich.

Mögliche Anlaufziele auf der Unterseite:

24.025/10 Punkte

Übergeordnet: 23.890/70 Punkte

Erholungsbewegungen könnten zunächst bis an die SMA20 oder SMA200 führen. Eine nachhaltige Aufhellung des Stundencharts würde erst oberhalb der SMA50 (24.186 Punkte) erfolgen.

Kurzfristige DAX Prognose (1h): neutral / bärisch

DAX Prognose – Chartanalyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart hatte der DAX in den vergangenen Tagen zunächst unter die SMA20 (24.230 Punkte) zurückgesetzt, sich jedoch zeitweise darüber stabilisiert. Diese Stabilisierung konnte nicht gehalten werden, sodass die SMA20 zu Wochenbeginn erneut aufgegeben wurde. In der Folge setzte der Index bis an und unter die SMA50 (24.170 Punkte) zurück.

Für eine technische Erholung müssen die Bullen den DAX wieder über die SMA50 schieben und dort etablieren. Sollte es zu einer Aufwärtsbewegung kommen, gilt die SMA20 erneut als potenzieller Widerstandsbereich. Scheitert der Rebound, könnte sich die Schwäche weiter ausdehnen.

Übergeordnetes Abwärtsziel:

SMA200 bei 23.855 Punkten

Kurzfristige DAX Prognose (4h): neutral

DAX Aktuell – Ausblick für den heutigen Handel (17.12.2025)

Der DAX startete heute Morgen bei 24.154 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index leicht über dem gestrigen Tagesschluss.

Long-Szenario

Kann sich der DAX oberhalb von 24.154 Punkten halten, sind weitere Anstiege möglich.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

24.171/73 → 24.195/97 → 24.222/24 → 24.243/45 → 24.261/63 → 24.280/82 → 24.317/19 → 24.361/63 → 24.383/85 Punkte.

Oberhalb davon eröffnen sich weitere Ziele bis 24.657/59 Punkte.

Short-Szenario

Gelingt es dem DAX nicht, die Marke von 24.154 Punkten zu verteidigen, könnten die Bären Druck aufbauen.

Mögliche Abwärtsziele:

24.137/35 → 24.114/12 → 24.088/86 → 24.050/48 → 24.015/13 → 23.978/76 → 23.936/34 Punkte.

Unterhalb davon rücken Ziele bis 23.718/16 Punkte in den Fokus.

DAX Unterstützungen und Widerstände (aktuell)

Widerstände:

24.165/70/86

24.230/96

24.363

24.424/70/96

24.511/95

24.685

Unterstützungen:

24.146/36

24.097/50/29

23.994/69/22

23.887/55/22

23.781/07

23.615

23.485

Marktstimmung – Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 47 Punkten und signalisiert damit eine neutrale Marktstimmung.

Vor einer Woche: 40 (Fear)

Vor einem Monat: 11 (Extreme Fear)

Vor einem Jahr: 51 (Neutral)

Extreme Werte über 70 oder unter 30 deuten historisch häufig auf mögliche kurzfristige Trendwenden hin. Aktuell liegt keine extreme Übertreibung vor.

Zusammenfassung – DAX Prognose für heute

Auf Basis unserer Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Markt.

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Die von uns erwartete Tagesrange liegt zwischen 24.197 / 24.282 Punkten auf der Oberseite und 24.013 / 23.861 Punkten auf der Unterseite.

