Wirtschaftskalender: Börse heute mit Inflation, Ifo & Fed im Fokus

Das Wichtigste in Kürze Inflationsdaten treiben Volatilität

Notenbanken im Fokus der Börse heute

Energie- und Konjunkturdaten als Risikofaktor

Die Börse heute zeigt sich deutlich beweglicher: Neue Inflationsdaten aus Großbritannien sowie ein Bericht des Wall Street Journal über ein mögliches „Interview“ von Fed-Mitglied Christopher Waller für den Posten des Fed-Vorsitzenden im Weißen Haus haben bereits früh für erhöhte Volatilität gesorgt. Besonders stark reagierte der Devisenmarkt. Die makroökonomisch getriebene Dynamik setzt sich im Tagesverlauf fort. In Europa richten Anleger ihren Blick vor allem auf das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland sowie auf die aktuellen Inflationsdaten aus der Eurozone. In den USA stehen mehrere Wortmeldungen hochrangiger FOMC-Mitglieder (Williams, Bostic und Waller) auf der Agenda. Zusätzlich beeinflussen neue Entwicklungen rund um die Blockade von US-Öltankern in Venezuela sowie der wöchentliche EIA-Ölbericht die Rohstoffmärkte. In der Nacht folgen außerdem wichtige BIP-Daten aus Neuseeland. Der folgende Wirtschaftskalender gibt einen strukturierten Überblick über alle relevanten Termine, die die Börse heute bewegen können. 🧮 Wirtschaftskalender – wichtige Daten im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) 07:00 Uhr – Großbritannien: Inflationsdaten (November) Verbraucherpreisindex (VPI): 3,2 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,5 %; zuvor: 3,6 %)

Verbraucherpreisindex (VPI): -0,2 % im Monatsvergleich (Prognose: 0,0 %; zuvor: 0,4 %)

Kern-VPI: -0,2 % im Monatsvergleich (zuvor: 0,3 %)

Kern-VPI: 3,2 % im Jahresvergleich (Prognose: 3,4 %; zuvor: 3,4 %) 09:00 Uhr – Deutschland: Ifo-Geschäftsklimaindex (Dezember) Geschäftsklimaindex: Prognose 88,2; zuvor 88,1

Aktuelle Lage: Prognose 85,7; zuvor 85,6

Erwartungen: Prognose 90,5; zuvor 90,6 10:00 Uhr – Eurozone: Arbeitsmarkt & Inflation Löhne (Q3): zuvor 3,7 % im Jahresvergleich

Arbeitskostenindex (Q3): Prognose 3,5 % im Jahresvergleich ; zuvor 3,6 %

Verbraucherpreisindex (VPI): -0,3 % im Monatsvergleich (zuvor: 0,2 %) 2,2 % im Jahresvergleich (unverändert)

Kern-VPI: -0,5 % im Monatsvergleich 2,4 % im Jahresvergleich

HVPI ohne Energie & Nahrungsmittel: 2,4 % im Jahresvergleich -0,4 % im Monatsvergleich

13:15 Uhr – USA: Fed-Mitglied Waller spricht 13:30 Uhr – Kanada: Wertpapierkäufe (Oktober) Auslandsinvestitionen kanadischer Anleger: zuvor 22,12 Mrd.

Ausländische Wertpapierkäufe: Prognose 21,84 Mrd.; zuvor 31,32 Mrd. 14:05 Uhr – USA: FOMC-Mitglied Williams spricht 15:00 Uhr – USA: Lagerbestände (September) Einzelhandelslager ex Autos: zuvor 0,0 %

Unternehmenslager: zuvor 0,0 % im Monatsvergleich 15:30 Uhr – USA: EIA-Ölbericht Rohöllagerbestände: Prognose -2,4 Mio.; zuvor -1,812 Mio.

Benzinlagerbestände: zuvor 6,397 Mio.

Destillatbestände: zuvor 2,502 Mio.

Raffinerieauslastung: zuvor 0,4 % im Wochenvergleich

Weitere Daten: Importe, Cushing-Bestände, Heizöl, Raffineriedurchsatz 17:30 Uhr – USA: FOMC-Mitglied Bostic spricht 18:00 Uhr – USA: Auktion 20-jähriger Staatsanleihen Rendite zuvor: 4,706 % 21:45 Uhr – Neuseeland: BIP-Daten (Q3) BIP: 0,9 % im Quartalsvergleich (zuvor: -0,9 %)

BIP: 1,3 % im Jahresvergleich (zuvor: -0,6 %)

BIP-Ausgaben: zuvor -0,9 % im Quartalsvergleich

Jahresdurchschnitt: zuvor -1,1 % SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.