Nasdaq Prognose 21.01.2026: Nasdaq Analyse mit Unterstützungen & Widerständen

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.187 Punkten. Der Index gab am Morgen bereits weiter nach und setzte die Abwärtsbewegung aus dem Frühhandel weiter fort. Erst im Bereich des 38,2 % Retracement gelang die Stabilisierung und auch eine Erholung, die sich mit Aufnahme des offiziellen Handels weiter verstärkte. Am Abend stellten sich erneute Gewinnmitnahmen ein, der Nasdaq setzte im Zuge dessen knapp unter die 25.000 Punkte-Marke zurück, konnte aber einen Tagesschluss über dieser Marke formatieren und sich im Rahmen des Frühhandels aber wieder moderat erholen.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Nasdaq Prognose heute: Trotz schwächerem Start (25.076 Punkte) überwiegt leicht das bullische Szenario mit 60 % Wahrscheinlichkeit – erwartet wird eher seitwärts bis aufwärts .

Nasdaq Analyse – Schlüsselzone: Die SMA20 (25.099) bleibt kurzfristig entscheidend. Erst über SMA20 und SMA50 (25.171) verbessert sich das Chartbild deutlich, mit Potenzial Richtung SMA200 (~25.5xx) .

Risiko nach unten: Unterhalb der 25.000-Zone rückt die zentrale Unterstützung bei 24.923 in den Fokus – ein Bruch könnte die Abwärtsbewegung Richtung 24.749/35 und 24.682/02 ausweiten.

Nasdaq Prognose – Rückblick auf den Vortag (20.01.2026)

Der Nasdaq startete gestern Morgen bei 25.187 Punkten. Bereits in den frühen Handelsstunden setzte sich die Abwärtsbewegung fort, bevor der Index im Bereich des 38,2%-Retracements Stabilität fand. Von dort aus entwickelte sich eine Erholung, die mit dem offiziellen Handelsstart an Dynamik gewann.

Am Abend kam es jedoch erneut zu Gewinnmitnahmen. Der Nasdaq fiel kurzzeitig unter die Marke von 25.000 Punkten, konnte aber einen Tagesschluss oberhalb dieser runden Schwelle ausbilden. Im Frühhandel zeigte sich anschließend eine moderate Gegenbewegung.

Kennzahlen (20.01. vs. 19.01.)

Tageshoch: 25.156 (Vortag: 25.290)

Tagestief: 24.973 (Vortag: 25.110)

Tagesschluss: 25.016 (Vortag: 25.271)

Range (08:00–22:00 Uhr): 183 Punkte (Vortag: 180 Punkte)

Nasdaq Analyse im 1h-Chart: SMA20 als kurzfristige Schaltstelle

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In unserer Nasdaq Analyse auf Stundenbasis notierte der Index gestern Morgen unter der SMA20 (aktuell bei 25.099 Punkten). Bis zum Mittag setzte sich die Schwäche fort. Erst am Nachmittag gelang ein dynamischer Anstieg zurück an und über die SMA20.

Die Bewegung reichte jedoch nicht aus, um die SMA50 (aktuell bei 25.171 Punkten) zu erreichen. Noch vor dieser Zone drehte der Nasdaq wieder nach unten und rutschte erneut unter die SMA20.

Bullisches Szenario (1h)

Für die Bullen bleibt entscheidend, den Nasdaq per Stundenschluss über die SMA20 und anschließend über die SMA50 zu schieben. Als belastbar wäre dieses Signal insbesondere dann zu werten, wenn der Ausbruch in einem Zug erfolgt und sich der Index über der SMA50 stabilisieren kann.

Gelingt diese Stabilisierung, könnte sich das Chartbild aufhellen. Mögliche nächste Anlaufziele wären:

23,6%-Retracement

SMA200 (aktuell bei 25.521 Punkten)

Bärisches Szenario (1h)

Scheitert der Nasdaq erneut an der SMA20, bleibt ein Rücklauf an das 38,2%-Retracement wahrscheinlich. Diese Zone hat den Index bereits zweimal gestützt. Sollte dieses Retracement aufgegeben werden, könnte sich die Abwärtsbewegung ausweiten in Richtung:

24.850/35 Punkte

24.690/75 Punkte

Kurzfristige Nasdaq Prognose (1h): bärisch / neutral

Nasdaq Analyse im 4h-Chart: Trend bleibt angeschlagen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der vergangenen Handelswoche fiel der Nasdaq unter alle drei gleitenden Durchschnitte. Zwar gelang anschließend der Anstieg zurück über die SMA200 (aktuell 25.487 Punkte) sowie über SMA50 (aktuell 25.512 Punkte) und SMA20 (aktuell 25.302 Punkte), jedoch ohne nachhaltige Etablierung.

Zum Wochenschluss ging es erneut unter SMA50 und SMA20, und direkt zu Wochenbeginn wurde auch die SMA200 wieder aufgegeben. Damit bleibt das übergeordnete Bild klar eingetrübt.

Bullisches Szenario (4h)

Sollten die Bullen die Stabilisierung fortsetzen, ist eine Entlastungsbewegung in Richtung:

SMA20

und bei weiterem Momentum:

SMA200

denkbar.

Im Bereich der SMA200 könnte die Bewegung allerdings auslaufen, da knapp darüber zusätzlich die SMA50 verläuft und diese Zone technisch als Widerstandscluster wirkt.

Bärisches Szenario (4h)

Solange der Nasdaq unter SMA20 und SMA200 notiert, bleibt eine Fortsetzung der Schwäche das übergeordnete Risiko. Die möglichen Ziele auf der Unterseite decken sich mit den Bereichen aus der Stundenanalyse.

Übergeordnete Nasdaq Prognose (4h): bärisch

Nasdaq Prognose für heute (21.01.2026): Setups, Marken und Tagesrange

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.076 Punkten und damit 111 Punkte unter dem Niveau von gestern Morgen.

Long-Setup (oberhalb von 25.076 Punkten)

Kann sich der Index über 25.076 Punkte stabilisieren, sind auf der Oberseite folgende Anlaufbereiche möglich:

25.091/93 – 25.112/14 – 25.130/32 – 25.146/48 – 25.163/65 – 25.182/84 – 25.202/04 – 25.219/21 – 25.238/40 – 25.257/59 – 25.281/83 – 25.305/07 – 25.323/25

Über 25.323/25 liegen die nächsten Ziele bei:

25.340/42 – 25.358/60 – 25.377/79 – 25.394/96 – 25.410/12 – 25.427/29 – 25.445/47 – 25.460/62 – 25.477/79 – 25.494/96 – 25.515/17 – 25.533/37 – 25.551/53 – 25.569/71 – 25.585/87 – 25.601/03

Short-Setup (unterhalb von 25.076 Punkten)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.076 Punkte festsetzen, sind auf der Unterseite folgende Ziele relevant:

25.059/57 – 25.040/38 – 25.023/21 – 25.011/09 – 24.992/90 – 24.976/74 – 24.958/56 – 24.940/38 – 24.923/21

Unter 24.923/21 liegen die nächsten Anlaufbereiche bei:

24.907/05 – 24.888/86 – 24.870/68 – 24.854/52 – 24.838/36 – 24.820/18 – 24.797/95 – 24.781/79 – 24.762/60 – 24.745/43 – 24.729/27 – 24.713/11

Nasdaq Widerstände (heute)

25.099

25.171

25.225/81

25.301

25.486

25.512/21

Nasdaq Unterstützungen (heute)

24.923

24.749/35

24.682/02

24.365

Quelle: Eigenanalyse, genutzt werden die Daten / Chart aus xStation5 // Marken in FETT sind Kreuzwiderstände / -unterstützungen

Tagesausblick: Wahrscheinlichkeiten & erwartete Range

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario: 40 %

Bezug: Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags 22:00 Uhr. Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange (Nasdaq Prognose)

25.184 / 25.342 Punkte bis 24.986 / 24.879 Punkte

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse (21.01.2026)

Was ist die Nasdaq Prognose für heute (21.01.2026)?

Die Nasdaq Prognose für heute ist seitwärts bis leicht aufwärts. Auf Basis des Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario bei 60 %, für das Bear-Szenario bei 40 %.

Ist die Nasdaq Analyse heute bullisch oder bärisch?

Kurzfristig ist die Nasdaq Analyse bärisch/neutral, übergeordnet (4h) bleibt sie bärisch, da der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

Welche Marke ist heute im Nasdaq entscheidend?

Die wichtigste Marke liegt bei 25.076 Punkten. Kann sich der Nasdaq darüber halten, steigen die Chancen auf eine Erholung. Darunter nimmt der Abwärtsdruck zu.

Welche Widerstände sind heute für den Nasdaq wichtig?

Wichtige Nasdaq Widerstände sind 25.099, 25.171, 25.301, 25.486 sowie 25.512/21 Punkte.

Wo liegen die wichtigsten Unterstützungen im Nasdaq?

Die zentrale Unterstützung liegt bei 24.923 Punkten. Weitere Unterstützungen befinden sich bei 24.749/35, 24.682/02 und 24.365 Punkten.

Was muss passieren, damit sich das Chartbild im Nasdaq verbessert?

Für eine technische Aufhellung muss der Nasdaq per Stundenschluss über die SMA20 (25.099) und anschließend über die SMA50 (25.171) steigen und sich darüber etablieren.

Wie groß ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.184/25.342 Punkten auf der Oberseite und 24.986/24.879 Punkten auf der Unterseite.

Was spricht heute für fallende Nasdaq Kurse?

Ein Rückfall unter 25.076 Punkte und insbesondere ein Bruch der Unterstützung bei 24.923 Punkten könnte die Schwäche in Richtung 24.749/35 und 24.682/02 ausweiten.

Was spricht heute für steigende Nasdaq Kurse?

Ein stabiler Handel über 25.076 Punkten mit einem Anstieg über SMA20 und SMA50 erhöht die Chancen auf eine Erholung in Richtung der höheren Widerstandsbereiche (bis in den Bereich der SMA200).

Ist die Nasdaq Prognose für Daytrading geeignet?

Die Nasdaq Prognose ist vor allem für kurzfristige Setups (intraday) nutzbar, da sie auf wichtigen Unterstützungen/Widerständen sowie SMA-Zonen basiert und die erwartete Tagesrange berücksichtigt.