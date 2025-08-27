KEY TAKEAWAYS Mit dieser Bewegung hat sich das Stundenchart aufgehellt. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA200 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Zwingend ist jedoch, dass sich der Nasdaq jetzt zügig weiter nach Norden schieben kann. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Nasdaq Prognose für Mittwoch, den 27.08.2025 Unsere aktuelle Nasdaq Analyse zeigt, dass der Index am Dienstagmorgen bei 23.476 Punkten eröffnete. Zunächst wurde das Tagestief markiert, bevor es in kleinen Schritten aufwärtsging. Mit Beginn des offiziellen Handels kam Kaufdruck auf, der jedoch moderat blieb. Erst im späteren Verlauf nahm das Kaufinteresse zu, sodass der Nasdaq in Richtung der 23.600 Punkte stieg, den Handel aber knapp darunter beendete. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Handelsdaten vom 26.08. im Überblick: Tageshoch: 23.599 Punkte

Tagestief: 23.415 Punkte

Tagesschluss: 23.587 Punkte

Range (08:00–22:00 Uhr): 184 Punkte Chartcheck im 1h-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Stundenchart notierte der Nasdaq gestern Morgen unter der SMA20 (23.561). Der Index orientierte sich entlang der SMA50 (23.527) nach oben und konnte am Abend über die SMA200 (23.562) steigen. Solange der Index per Stundenschluss oberhalb der SMA200 bleibt, ist das kurzfristige Chartbild bullisch.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite liegen bei 23.755/70 sowie 23.875/90 Punkten. Fällt der Index hingegen per Stundenschluss wieder unter die SMA50, wäre die jüngste Aufwärtsbewegung als Fehlausbruch zu werten. Einschätzung kurzfristiges Chartbild: bullisch Chartcheck im 4h-Chart Quelle: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq nach mehreren Tests dynamisch über die SMA20 (23.494) und SMA200 (23.423) schieben. Erst im späten Handel gelang der Sprung über die SMA50 (23.533). Damit wurde ein wichtiges bullisches Signal gesetzt.

Rücksetzer könnten sich an der SMA50 erholen, während ein Unterschreiten der SMA20 die bullische Perspektive gefährden würde. Einschätzung übergeordnetes Chartbild: neutral Ausblick & Prognose für den Nasdaq am 27.08.2025 Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 23.600 Punkten und liegt damit 124 Punkte über dem Vortag. Long-Szenario Kann sich der Index über 23.600 Punkten halten, liegen die nächsten Kursziele bei:

23.618/20 – 23.637/39 – 23.658/60 – 23.695/97 – 23.769/71 – 23.805/07 Punkten. Short-Szenario Fällt der Nasdaq unter 23.600 Punkte, könnten die Marken bei 23.585/83 – 23.548/46 – 23.511/09 – 23.463/61 – 23.404/02 sowie 23.369/67 Punkten getestet werden. Nasdaq Widerstände 23.607

23.723/32

23.836

23.962

24.067

24.255 Nasdaq Unterstützungen 23.562/61/33/29/27

23.494/23

23.396/39

23.280/07

23.172

23.077/35

22.948 Wahrscheinlichkeit unserer Nasdaq Prognose Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Erwartete Tagesrange: 23.695 / 23.805 bis 23.527 / 23.461 Punkte Fazit der Nasdaq Analyse:

