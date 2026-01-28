Nasdaq Prognose 28.01.2026 – Aktuelle Nasdaq Analyse mit Chartausblick

Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.898 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag zunächst übergeordnet seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief formatiert, das direkt wieder zurückgekauft worden ist. Es ging von hier an und über die 25.900 Punkte-Marke, über die sich der Index hat festsetzen können. Im Rahmen des Frühhandels hat sich der Index weiter erholen können und ist im Zuge dessen über die 26.100 Punkte-Marke gelaufen.

🚀 Key Takeaways

Bullische Grundstruktur bestätigt

Sowohl im Stunden- als auch im 4h-Chart bleibt die Nasdaq Analyse klar bullisch, solange der Index oberhalb der SMA20 notiert. Rücksetzer werden aktuell gekauft, was die positive Marktstruktur stützt.

26.200 Punkte als kurzfristige Entscheidungsmarke

Die heutige Nasdaq Prognose hängt maßgeblich davon ab, ob sich der Index über der 26.200-Punkte-Marke etablieren kann. Oberhalb dieser Zone eröffnen sich weitere Aufwärtsziele bis in den Bereich 26.450 Punkte.

Seitwärts bis aufwärts gerichtetes Basisszenario

Auf Basis des aktuellen Setups überwiegt ein seitwärts bis aufwärts gerichtetes Szenario mit einer leicht erhöhten Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse (55 % Bull-Szenario) bei einer erwarteten Tagesrange zwischen 25.806 und 26.391 Punkten.

In unserer heutigen Nasdaq Prognose analysieren wir die aktuelle Marktlage des US-Technologieindex auf Basis technischer Kriterien. Die folgende Nasdaq Analyse berücksichtigt die Kursentwicklung, relevante gleitende Durchschnitte sowie konkrete Handelsmarken für den heutigen Handelstag.

Rückblick – Nasdaq Kursentwicklung am Vortag

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 25.898 Punkten. Der Handel verlief zunächst übergeordnet seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen US-Handels am Nachmittag wurde zunächst das Tagestief ausgebildet, das jedoch direkt wieder zurückgekauft wurde.

Im Anschluss konnte sich der Index stabil über der 25.900-Punkte-Marke festsetzen. Im frühen Handel setzte sich die Erholung fort, wodurch der Nasdaq dynamisch über 26.100 Punkte anstieg.

Marktdaten im Überblick

Kennzahl 27.01. 26.01. Tageshoch 26.010 25.823 Tagestief 25.814 25.476 Tagesschluss 25.971 25.735 Tagesrange (Punkte) 196 347

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq notierte gestern Morgen oberhalb der SMA20, die aktuell bei 26.033 Punkten verläuft. Im Stundenchart ist erkennbar, dass der Index am Nachmittag kurzzeitig unter diese Durchschnittslinie gefallen ist, der Rücksetzer jedoch direkt gekauft wurde.

Im weiteren Verlauf setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, sodass sich der Abstand zur SMA20 deutlich vergrößerte. Auch im Frühhandel blieb die Struktur klar bullisch.

Interpretation:

Solange der Nasdaq im Stundenchart oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die kurzfristige Nasdaq Prognose bullisch.

Mögliche Anlaufziele:

26.285/305 Punkte

26.435/455 Punkte

Ein Rücksetzer bis zur SMA20 wäre technisch unkritisch. Erst ein Stundenschluss unterhalb dieser Linie würde das Chartbild eintrüben und ein Abwärtsrisiko bis zur SMA50 bei 25.857 Punkten eröffnen.

Kurzfristige Einschätzung: bullisch

Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq zum Ende der vergangenen Handelswoche dynamisch über die SMA20 (25.792 Punkte) sowie über SMA200 (25.491 Punkte) und SMA50 (25.521 Punkte) schieben.

Zunächst lief die Bewegung im Bereich dieser gleitenden Durchschnitte aus, bevor sich der Index am Freitagnachmittag klar nach oben lösen konnte. Der erneute Test der SMA200 zu Wochenbeginn diente als Sprungbrett für die aktuelle Aufwärtsbewegung.

Übergeordnete Nasdaq Analyse:

Solange der Nasdaq über der SMA20 bleibt, ist das übergeordnete Chartbild weiterhin bullisch zu interpretieren.

Rücksetzer könnten im Bereich der SMA20 Unterstützung finden. Unterhalb dieser Zone würden SMA200 und SMA50 als weitere Supports fungieren. Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 würde jedoch die bullische Struktur infrage stellen.

Übergeordnete Einschätzung: bullisch

Nasdaq Prognose für heute – Ausblick und Trading-Szenarien

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 26.200 Punkten und damit rund 302 Punkte höher als am Vortag.

Long-Szenario

Kann sich der Nasdaq oberhalb von 26.200 Punkten etablieren, ergeben sich folgende Anlaufziele:

26.209/11 → 26.227/29 → 26.246/48 → 26.263/65 → 26.279/81 →

26.303/05 → 26.319/21 → 26.335/37 → 26.352/54 Punkte

Oberhalb von 26.352/54 Punkten liegen weitere Ziele bei:

26.370/72 → 26.389/91 → 26.411/13 → 26.429/31 →

26.454/56 → 26.471/73 → 26.490/92 → 26.510/12 → 26.527/29 Punkte

Short-Szenario

Kann sich der Nasdaq nicht über 26.200 Punkten halten, sind folgende Abwärtsziele relevant:

26.179/77 → 26.158/56 → 26.136/34 → 26.115/13 →

26.098/96 → 26.077/75 → 26.059/57 → 26.043/41 →

26.024/22 → 26.007/05 → 25.989/87 → 25.972/70 →

25.949/47 → 25.928/26 → 25.915/13 → 25.896/94 → 25.880/78 Punkte

Unterhalb von 25.880/78 Punkten eröffnen sich weitere Ziele bis 25.590/88 Punkten.

Wichtige Unterstützungen und Widerstände im Nasdaq

Widerstände:

26.287

26.445

26.614

Unterstützungen:

26.033

25.857

25.792

25.577 / 25.521 / 25.517

25.490

25.399

Marken in Fett: Kreuzunterstützungen bzw. -widerstände

Zusammenfassung der Nasdaq Prognose

Auf Basis unserer technischen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Wahrscheinlichkeiten:

Bullisches Szenario: 55 %

Bärisches Szenario: 45 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 26.391 Punkten auf der Oberseite und 25.806 Punkten auf der Unterseite.

Bewertung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im im Jahresvergleich zum Vortag.

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die aktuelle Nasdaq Prognose?

Die aktuelle Nasdaq Prognose für den 28.01.2026 ist seitwärts bis aufwärts gerichtet. Solange der Index oberhalb der SMA20 notiert, überwiegt ein bullisches Szenario mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 55 %.

Ist die Nasdaq Analyse aktuell bullisch oder bärisch?

Die Nasdaq Analyse ist sowohl kurzfristig (1h-Chart) als auch übergeordnet (4h-Chart) bullisch. Rücksetzer werden derzeit als technisch unkritisch gewertet, solange wichtige Unterstützungen halten.

Welche Marke ist heute für den Nasdaq entscheidend?

Die zentrale Entscheidungsmarke in der heutigen Nasdaq Prognose liegt bei 26.200 Punkten. Oberhalb dieser Marke bestehen gute Chancen auf weiter steigende Kurse.

Wo liegen wichtige Unterstützungen im Nasdaq?

Wichtige Unterstützungen liegen bei 26.033 Punkten (SMA20), 25.857 Punkten (SMA50) sowie im Bereich 25.792 bis 25.490 Punkte (SMA20/200 im 4h-Chart).

Wo befinden sich die nächsten Widerstände im Nasdaq?

Relevante Widerstände in der aktuellen Nasdaq Analyse liegen bei 26.287 Punkten, 26.445 Punkten und im weiteren Verlauf bei 26.614 Punkten.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?

Die erwartete Tagesrange für den Nasdaq liegt heute zwischen 25.806 Punkten auf der Unterseite und 26.391 Punkten auf der Oberseite.

Wann wäre die bullische Nasdaq Prognose gefährdet?

Die bullische Nasdaq Prognose würde infrage gestellt, wenn der Index per Stundenschluss nachhaltig unter die SMA20 fällt und den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert.