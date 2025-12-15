Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 15.12.25 – Aktuelle Einschätzung

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 aktuell: Schwacher Freitag belastet das Chartbild

Nasdaq 100 Analyse: Stunden- und 4h-Chart klar eingetrübt

Ausblick heute: Entscheidungszone bei 25.312 Punkten

Der Nasdaq 100 aktuell zeigt sich zum Wochenstart angeschlagen. Nach einem schwachen Wochenschluss konnte sich der Index zwar im Frühhandel leicht erholen, das übergeordnete Chartbild bleibt jedoch fragil. Besonders der Bruch wichtiger gleitender Durchschnitte hat das kurzfristige Momentum deutlich eingetrübt.

In dieser Analyse werfen wir einen detaillierten Blick auf die aktuelle Marktlage, die entscheidenden charttechnischen Marken und die Nasdaq-100-Prognose für den heutigen Handelstag. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100 🚀 Key Takeaways 🔻 1. Nasdaq 100 aktuell: Schwacher Freitag belastet das Chartbild Der Nasdaq 100 startete am Freitag bei rund 25.663 Punkten, konnte sich am Vormittag noch im Bereich 25.600/25.570 Punkte stabilisieren, geriet mit Handelsbeginn in den USA jedoch deutlich unter Druck. Wichtige Punkte aus dem Rückblick: Dynamischer Abverkauf mit hohem Momentum

Stabilisierung erst zum Abend, jedoch ohne nachhaltige Erholung

Tagesschluss nahe dem Tagestief

Frühhandel am Montag mit moderater Gegenbewegung über 25.300 Punkte Diese Struktur spricht für eine weiterhin vorsichtige Marktstimmung. ⏱️ 2. Nasdaq 100 Analyse: Stunden- und 4h-Chart klar eingetrübt 📊 Stundenchart (1h) Rücksetzer unter die SMA20 (25.364 Punkte)

SMA20 fungierte am Freitag als klarer Widerstand

Bruch des 23,6 %-Retracements

Solange der Nasdaq per Stundenschluss unter der SMA20 notiert, bleibt das Setup bärisch ➡️ Mögliche Abwärtsziele: Freitagstief

38,2 %-Retracement Erholungen könnten zunächst bis zur SMA20 führen – erst darüber würde sich das Bild aufhellen. 📉 4-Stunden-Chart Mehrfacher Test der SMA200 (25.378 Punkte)

Zum Wochenschluss klarer Bruch dieser wichtigen Unterstützung

Unterhalb der SMA200 bleibt das Risiko weiterer Abgaben erhöht ➡️ Erst eine Rückeroberung der SMA200 und später der SMA50 würde das übergeordnete Bild wieder stabilisieren. 🎯 3. Ausblick heute: Entscheidungszone bei 25.312 Punkten Der Nasdaq 100 notiert heute Morgen bei rund 25.312 Punkten und damit deutlich unter dem Niveau vom Freitagmorgen. 🟢 Long-Szenario Kann sich der Index über 25.312 Punkte halten, sind Erholungen möglich in Richtung: 25.333 / 25.351

25.386 / 25.411

25.449 / 25.456

Oberhalb davon: 25.572+ Punkte 🔴 Short-Szenario Scheitert der Nasdaq an der 25.312-Punkte-Marke, drohen weitere Abgaben bis: 25.246 / 25.211

25.148 Punkte

Unterhalb davon: 24.998 – 24.869 Punkte 👉 Erwartete Tagesrange:

25.451 – 25.607 Punkte (Oberseite)

25.228 – 25.057 Punkte (Unterseite) 👉 Wahrscheinlichkeiten laut Setup: Bullisch: 55 %

Bärisch: 45 % 📌 Fazit: Nasdaq 100 aktuell technisch angeschlagen – Vorsicht bleibt angebracht Der Nasdaq 100 aktuell befindet sich in einer kritischen Phase. Der Bruch zentraler gleitender Durchschnitte hat das kurzfristige Chartbild klar eingetrübt. Zwar sind technische Gegenbewegungen möglich, doch erst eine nachhaltige Rückeroberung der SMA200 würde das Risiko spürbar reduzieren. 🟢 Chancen Technische Erholung oberhalb von 25.312 Punkten

Rücklauf an SMA20 möglich

Seitwärts-/Erholungsbewegung bei stabiler Vorbörse 🔴 Risiken Fortsetzung der Abwärtsbewegung unter SMA200

Tests tieferer Retracements

Erhöhte Volatilität zum Wochenstart Fazit:

