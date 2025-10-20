Nasdaq Prognose & Analyse für den 20.10.2025 – Technische Einschätzung & Ausblick

Einleitung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.661 Punkten. Der Index gab am Morgen nach, konnte sich am Vormittag stabilisieren und nach einer Konsolidierung am Nachmittag wieder aufwärtslaufen. Die Tagesverluste konnten rasch wieder ausgeglichen werden. Die Bullen schoben den Nasdaq am Nachmittag weiter aufwärts. Es ging nach einem kleineren Rücksetzer mit Schwung an und über die 25.000 Punkte-Marke, die zum Handelsschluss aber wieder aufgegeben wurde. Der Nasdaq ging knapp unter dieser Marke bei 24.987 Punkten aus dem Tageshandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100

✅ Drei Key Takeaways

Nasdaq bleibt im Aufwärtstrend:

Der Index konnte sich nach einem kurzfristigen Rücksetzer oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte (SMA50 & SMA200) etablieren – ein klares bullisches Signal laut aktueller Nasdaq Analyse .

Kurzfristige Nasdaq Prognose: bullisch mit leichter Aufwärtstendenz:

Solange der Nasdaq über der SMA200 notiert, ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends wahrscheinlich. Rücksetzer gelten derzeit als normale Korrekturen.

Zielzone Richtung Allzeithoch:

Die aktuelle Nasdaq Prognose sieht kurzfristige Kursziele bei 25.490–25.685 Punkten, während Unterstützungen bei 24.885 und 24.735 Punkten liegen.

Der Nasdaq startete am Freitagmorgen bei 24.661 Punkten. Nach einem anfänglichen Rücksetzer konnte sich der Index am Vormittag stabilisieren und am Nachmittag deutlich erholen. Die Bullen nutzten den Auftrieb, um den Nasdaq bis über die 25.000 Punkte-Marke zu treiben. Zum Handelsschluss notierte der Index bei 24.987 Punkten, nur knapp unter dieser psychologisch wichtigen Marke.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte) 17.10. 25.052 24.410 24.987 642 16.10. 25.179 24.644 24.831 535

Anmerkung: Rot = niedrigere Kurse im Vergleich zum Vortag, Grün = höhere Kurse.

Nasdaq Chartanalyse im Stundenchart (1h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigt sich ein klar bullisches Bild. Der Nasdaq notierte Freitagmorgen unter der SMA20 (24.920 Punkte), konnte sich jedoch im Laufe des Tages über die SMA20, SMA50 (24.885 Punkte) und schließlich bis an die SMA200 (24.989 Punkte) vorarbeiten.

Diese technische Erholung formte eine ausgeprägte V-Formation, die auf eine kurzfristige Trendwende hindeutet. Erst im Frühhandel konnte sich der Index nachhaltig über der SMA200 etablieren – ein positives Signal für die kurzfristige Nasdaq Prognose.

Kurzfristige Einschätzung: bullisch

Solange sich der Nasdaq über der SMA200 behauptet, bleibt das Momentum klar aufwärtsgerichtet. Rücksetzer bis zur SMA200 wären als normale Korrekturbewegungen zu werten. Erst ein Bruch dieser Marke würde das bullische Setup infrage stellen.

Nasdaq Analyse im 4h-Chart – Übergeordnetes Bild

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt die technische Nasdaq Analyse ein weiteres bullisches Signal. Trotz mehrfacher Rücksetzer unter die SMA20 (24.913 Punkte) und SMA50 (24.980 Punkte) konnte der Index stets im Bereich der SMA200 (24.593 Punkte) Boden finden.

Wichtige Marken:

Widerstände: 25.118 / 25.255 / 25.348–25.515 / 25.648 / 25.835

Unterstützungen: 24.989 / 24.885 / 24.735 / 24.592 / 24.281

Wenn die Bullen den Index weiter über der SMA50 halten, könnte sich die Bewegung in Richtung des Allzeithochs fortsetzen. Mögliche Kursziele liegen bei 25.490–25.510 Punkten sowie bei 25.670–25.685 Punkten.

Übergeordnete Prognose: bullisch

Erst ein nachhaltiger Fall unter die SMA200 würde das Bild eintrüben und eine breitere Konsolidierung einleiten.

Nasdaq Prognose für den 20.10.2025 – Ausblick & Szenarien

Der Nasdaq notiert aktuell bei 25.112 Punkten, also 451 Punkte über dem Niveau vom Freitagmorgen.

Long-Szenario:

Kann sich der Index über 25.112 Punkten halten, sind Anstiege bis zu den Marken

25.133 / 25.177 / 25.237 / 25.273 / 25.331 / 25.397 / 25.471 Punkten möglich.

Short-Szenario:

Fällt der Nasdaq unter 25.112 Punkte zurück, könnten Rücksetzer in Richtung

25.078 / 25.027 / 24.979 / 24.944 / 24.888 / 24.840 Punkten folgen.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup:

Bull-Szenario: 65 %

Bear-Szenario: 35 %

Erwartete Tagesrange: 25.171 – 25.315 Punkte auf der Oberseite und 25.009 – 24.942 Punkte auf der Unterseite.

Die heutige Nasdaq Prognose deutet auf einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten Markt hin.

Fazit zur Nasdaq Analyse (20.10.2025)

Die technische Nasdaq Analyse zeigt ein klar bullisches Momentum. Solange der Index oberhalb der SMA200 notiert, bleibt die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Aufwärtstrend anhält und neue Hochs getestet werden. Rücksetzer sollten daher aktuell als Kaufgelegenheiten betrachtet werden.

Kurzfazit: Kurzfristige Tendenz: aufwärts

Übergeordnete Tendenz: bullisch

Wichtige Unterstützungen: 24.885 / 24.735 Punkte

Zielzonen: 25.510 / 25.685 Punkte

❓ FAQ – Nasdaq Prognose & Analyse (20.10.2025)

1. Wie lautet die aktuelle Nasdaq Prognose für den 20.10.2025?

Die heutige Nasdaq Prognose ist bullisch. Der Index notiert über der SMA200 und zeigt Stärke oberhalb von 25.000 Punkten. Kurzfristig ist eine Fortsetzung des Aufwärtstrends mit Zielzonen bei 25.490 bis 25.685 Punkten wahrscheinlich.

2. Welche Marken sind laut der Nasdaq Analyse derzeit entscheidend?

Entscheidende Unterstützungen liegen bei 24.885 und 24.735 Punkten, während Widerstände bei 25.255 und 25.515 Punkten zu finden sind. Hält der Nasdaq diese Marken, bleibt das übergeordnete Chartbild positiv.

3. Wann würde sich das Nasdaq Chartbild eintrüben?

Ein Rückfall unter die SMA200 (24.989 Punkte) würde das bullische Szenario infrage stellen. Erst dann könnte eine technische Korrektur in Richtung 24.592 Punkte einsetzen.

4. Was bedeutet die SMA200 in der Nasdaq Analyse?

Die SMA200 (Simple Moving Average über 200 Perioden) ist eine zentrale Trendlinie in der technischen Nasdaq Analyse. Notiert der Index darüber, gilt der Markt als langfristig im Aufwärtstrend.

5. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse laut Nasdaq Prognose?

Basierend auf dem aktuellen Setup liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 65 %, während ein bärisches Szenario mit 35 % bewertet wird. Insgesamt wird ein seitwärts bis leicht aufwärts gerichteter Handelstag erwartet.