WTI Prognose & Tradingidee des Tages – Technische Analyse & Long-Signal auf OIL.WTI

Das Wichtigste in Kürze Technische Unterstützungszone bestätigt mögliche Trendwende

RSI zeigt stark überverkaufte Marktlage

Tradingidee des Tages – Long auf WTI

Der WTI-Rohölpreis hat sich auf Tagesbasis in der Nähe einer starken technischen Unterstützungszone eingependelt, die mit dem 100 %-Fibonacci-Retracement-Niveau der vorherigen Aufwärtswelle und dem unteren Band des Bollinger-Indikators zusammenfällt. ► WTI WKN:792451 | ISIN:XC0007924514 | Ticker: WTI ÖL 🚀 Key Takeaways

Der WTI-Ölpreis hat am 100%-Fibonacci-Retracement und unteren Bollinger-Band Halt gefunden – ein klassisches Signal für eine bevorstehende Gegenbewegung. RSI zeigt stark überverkaufte Marktlage:

Mit RSI-Werten von 18,3 und 32,5 befinden sich die Indikatoren tief im überverkauften Bereich, was die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Erholung deutlich erhöht. Tradingidee des Tages – Long auf WTI:

Empfohlene Einstiegschance bei aktuellem Marktpreis mit Kurszielen bei 61,50 USD und 65,00 USD. Der Stop-Loss liegt bei 52,50 USD, um das Risiko zu begrenzen. 🛢️ WTI Prognose & Tradingidee des Tages: Long-Chance bei OIL.WTI Der WTI Ölpreis hat an der unteren Grenze des Fibonacci 100 % Retracements der letzten Aufwärtsbewegung gestoppt. Die technische Analyse deutet darauf hin, dass der Markt eine wichtige Unterstützungszone erreicht hat und eine kurzfristige Erholung bevorstehen könnte. 🔍 Technische Fakten Fibonacci-Level: Der Kurs hat am FIBO 100 der letzten Aufwärtsbewegung Halt gemacht.

RSI-Indikatoren: Zeigen überverkaufte Niveaus bei 18,3 (5) und 32,5 (14) .

Bollinger Bänder (20-2): Der Preis berührt das untere Band des Indikatorbands – ein weiteres Zeichen für eine mögliche Gegenbewegung. Diese Konstellation weist auf eine technische Überdehnung nach unten hin. Historisch gesehen folgt auf derart überverkaufte Phasen häufig eine Aufwärtskorrektur oder ein Rebound im Ölpreis. 💡 Tradingidee des Tages: Long auf OIL.WTI 👉 LONG-Position auf OIL.WTI zum aktuellen Marktpreis Mögliches Kursziel 1 (TP1): 61,5000

Mögliches Kursziel 2 (TP2): 65,0000

Möglicher Stop Loss (SL1): 52,5000 🧭 Begründung der WTI Prognose Die WTI Prognose basiert auf mehreren übereinstimmenden technischen Signalen: Unterstützungszone: Das Kursniveau entspricht dem 100%-Fibonacci-Retracement und der unteren Bollinger-Band-Grenze. RSI-Signal: Beide RSI-Indikatoren zeigen extrem überverkaufte Bedingungen, was oft eine Trendwende signalisiert. Marktpsychologie: Die starke Abwärtsbewegung deutet auf eine Überreaktion des Marktes hin – ein klassisches Muster für eine technische Gegenbewegung. Daraus ergibt sich eine attraktive Long-Chance, da der Markt versuchen könnte, sich von der jüngsten Abwärtswelle zu erholen und Short-Positionen zu schließen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 📊 Methodik & Annahmen Die Analyse wurde mit Fokus auf folgende Indikatoren erstellt: RSI (5 und 14): misst kurzfristige und mittelfristige Marktstärke.

Fibonacci-Level: identifizieren Schlüsselpunkte für mögliche Umkehrzonen.

Bollinger Bänder: zeigen Volatilitätsgrenzen und Überdehnung. Take Profit 1 (TP1) basiert auf dem Widerstand bei FIBO 78,6 sowie dem Bereich um die EMA25.

Take Profit 2 (TP2) liegt leicht unterhalb der EMA200 und dem FIBO 61,8-Level, wo starke Widerstände erwartet werden.

