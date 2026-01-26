Nasdaq Prognose 26.01.2026: Nasdaq Analyse mit Long-/Short-Szenarien

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 25.590 Punkten. Der Index gab am Vormittag zunächst etwa nach, konnte sich stabilisieren aber erst am Nachmittag mit Aufnahme des offiziellen Handels dynamisch und mit Substanz erholen. Das Tageshoch am späten Nachmittag wurde abverkauft, der Nasdaq gab im weiteren Handelsverlauf weitern nach und formatierte einen Tages-Wochenschluss knapp über der 25.600 Punkte-Marke.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

🚀 Key Takeaways

Nasdaq Prognose: neutral bis bullisch – solange der Index per Stundenschluss über SMA20/SMA50 bleibt, sind Anläufe Richtung 25.730/45 und 25.905/15 möglich.

Schlüssel-Support im Fokus: Rücksetzer werden zunächst an 25.551/39 sowie 25.475 (SMA200-Zone) erwartet. Ein Bruch per Stundenschluss würde das Chartbild deutlich eintrüben.

Tagesbias leicht positiv: Basisszenario seitwärts/aufwärts, mit 55 % Bull vs. 45 % Bear und einer erwarteten Tagesrange von 25.823–25.378 Punkten.

Der Nasdaq notierte am Freitagmorgen bei 25.590 Punkten. Der Index gab im Vormittagshandel zunächst nach, konnte sich anschließend stabilisieren und erholte sich am Nachmittag mit Aufnahme des offiziellen Handels dynamisch. Das Tageshoch wurde am späten Nachmittag abverkauft, wodurch der Nasdaq im weiteren Verlauf wieder nachgab und den Tages- bzw. Wochenschluss knapp über 25.600 Punkten ausbildete.

Marktdaten im Überblick

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Range (Punkte)* 23.01. 25.730 25.426 25.620 304 22.01. 25.622 25.381 25.546 241

*Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Nasdaq Analyse im 1h-Chart (kurzfristig)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq startete am Freitag zunächst über der SMA20 (25.552 Punkte), gab diese jedoch bereits am frühen Vormittag wieder ab. Die Abwärtsbewegung stabilisierte sich im Bereich der SMA200 (25.457 Punkte), die dem Index ausreichenden Support bot.

Am Nachmittag konnte der Nasdaq mit Dynamik von der SMA200 aus wieder über die SMA20 ansteigen und den Tagesschluss oberhalb dieser Durchschnittslinie ausbilden. Im Frühhandel kam es zwar nochmals zu einem Rücksetzer unter die SMA200, dieser wurde jedoch direkt zurückgekauft. Aktuell notiert der Nasdaq wieder knapp über der SMA20.

Wichtige Schlussfolgerung aus der Nasdaq Analyse:

Der Index sollte versuchen, sich per Stundenschluss über der SMA20 festzusetzen und sich anschließend nach Norden zu lösen. Gelingt dies, liegen die nächsten Anlaufziele bei 25.730/45 Punkten sowie bei 25.905/15 Punkten.

Sollte der Nasdaq hingegen per Stundenschluss wieder unter die SMA20 bzw. SMA50 (25.540 Punkte) zurückfallen, könnte die SMA200 erneut stützen. Wird auch diese Durchschnittslinie per Stundenschluss aufgegeben, wäre weiteres Abwärtspotenzial in Richtung Nachttief bzw. übergeordnet in Richtung des 38,2%-Retracements möglich.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild / Nasdaq Prognose: neutral bis bullisch

YouTube Trading Videos

Nasdaq Analyse im 4h-Chart (übergeordnet)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq Ende der letzten Handelswoche dynamisch zurück über die SMA20 (25.442 Punkte) bis in den Bereich der SMA200 (25.475 Punkte) und der SMA50 (25.436 Punkte) schieben.

Aus dem Chart ist gut erkennbar, dass die Bewegung zunächst im Bereich dieser Durchschnittslinien auslief: Die Dochte der letzten drei Kerzen reichten über die Linien, die Kerzenkörper wurden jedoch darunter ausgebildet. Erst am Freitagnachmittag gelang eine klarere Lösung nach oben – im Frühhandel lief der Index jedoch erneut an diese Zonen zurück.

Kernerwartung aus der Nasdaq Analyse:

Der Nasdaq sollte heute seinen Aufwärtsdruck aufrechterhalten. Gelingt dies, sind weitere Bewegungen in Richtung der bereits genannten Anlaufziele aus der Stundenbetrachtung möglich.

Rücksetzer könnten zunächst wieder an SMA200/SMA50 führen. Kritisch würde es dann, wenn der Nasdaq nicht nur den Kontakt zu diesen Linien verliert, sondern auch die SMA20 bei Schwäche keinen Halt bietet.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild / Nasdaq Prognose: bullisch

Nasdaq Prognose heute: Trading-Ausblick & Setups

Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 25.563 Punkten und damit 27 Punkte unter dem Niveau von Freitagmorgen.

Long-Setup (bullisches Szenario)

Der Index könnte zunächst versuchen, sich über 25.563 Punkte zu halten. Gelingt dies, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

25.582/84 – 25.601/03 – 25.622/24 – 25.641/43 – 25.657/59 – 25.671/73 – 25.690/92 – 25.709/11 – 25.724/26 – 25.739/41

Oberhalb von 25.739/41 ergeben sich weitere Anlaufziele bei:

25.755/57 – 25.772/74 – 25.790/92 – 25.804/06 – 25.821/23 – 25.837/39 – 25.855/57 – 25.870/72 – 25.888/90 – 25.911/13 – 25.930/32 – 25.949/51 – 25.970/72 – 25.988/90

Short-Setup (bärisches Szenario)

Kann sich der Nasdaq nicht über 25.563 Punkte festsetzen, könnte es abwärts gehen in Richtung:

25.555/53 – 25.538/36 – 25.519/17 – 25.499/97 – 25.478/77 – 25.462/60 – 25.443/41 – 25.418/16 – 25.398/96 – 25.380/78 – 25.363/61 – 25.344/42

Unterhalb von 25.344/42 liegen die nächsten Ziele bei:

25.328/26 – 25.310/08 – 25.291/89 – 25.277/75 – 25.261/59 – 25.242/40 – 25.221/19 – 25.204/02 – 25.189/87

Nasdaq Widerstände und Unterstützungen (Schlüsselzonen)

Widerstände

25.755

25.833

25.904

26.158

Unterstützungen

25.551/39

25.475/57/42/36

25.378/08

25.118

Quelle: Eigenanalyse, Daten/Charts aus xStation5 (Marken in FETT = Kreuzwiderstände/-unterstützungen)

Fazit: Nasdaq Prognose (Wahrscheinlichkeit & Tagesrange)

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt (bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag).

Wahrscheinlichkeiten:

Bull-Szenario: 55 %

Bear-Szenario: 45 %

Diese Einschätzung ist in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Erwartete Tagesrange:

25.692 / 25.823 Punkte bis 25.497 / 25.378 Punkte

FAQ – Nasdaq Prognose & Nasdaq Analyse

Was ist die Nasdaq Prognose für heute (26.01.2026)?

Die Nasdaq Prognose ist neutral bis bullisch, solange sich der Index per Stundenschluss über der SMA20/SMA50 halten kann. Dann sind weitere Anläufe auf höhere Widerstände möglich.

Welche Unterstützungen sind in der Nasdaq Analyse heute entscheidend?

In der aktuellen Nasdaq Analyse gelten 25.551/39 Punkte sowie die Zone um 25.475 Punkte (SMA200-Bereich) als wichtigste Supports. Ein Bruch dieser Marken würde das Risiko weiterer Abgaben erhöhen.

Welche Widerstände sind beim Nasdaq heute besonders relevant?

Die wichtigsten Widerstände liegen bei 25.755, 25.833, 25.904 und darüber bei 26.158 Punkten. Diese Marken sind zentrale Ziele im bullischen Szenario.

Was sind die wichtigsten Trigger für ein bullisches Szenario im Nasdaq?

Bullisch wird das Chartbild, wenn der Nasdaq sich per Stundenschluss über SMA20 stabilisiert und sich anschließend nach oben löst. In diesem Fall sind Anläufe auf 25.730/45 und 25.905/15 Punkte wahrscheinlich.

Wann kippt die Nasdaq Prognose ins bärische Szenario?

Die Nasdaq Prognose kippt bärischer, wenn der Index per Stundenschluss unter SMA20/SMA50 fällt und auch die SMA200 keinen Halt mehr bietet. Dann sind tiefere Ziele in Richtung der nächsten Supports möglich.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende oder fallende Kurse?

Basierend auf dem Setup liegt die Wahrscheinlichkeit bei 55 % für das Bull-Szenario und bei 45 % für das Bear-Szenario.

Wie groß ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq?

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 25.823 Punkten (oben) und 25.378 Punkten (unten).