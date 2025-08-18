KEY TAKEAWAYS
Die SMA20 war in den letzten Handelstagen ein guter Support gewesen, somit ist denkbar, dass diese Linie jetzt eine harte Barriere sein könnte, sollte sie heute im Handel angelaufen werden. Perspektiven auf ein neues Allzeithoch würden sich erst dann ergeben, wenn sich der Nasdaq wieder belastbar über der SMA20 festgesetzt hat. Ob sich dies heute im Handel aber einstellt, bleibt abzuwarten.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Nasdaq Prognose & Analyse für Montag, den 18.08.2025
Unsere aktuelle Nasdaq Prognose für Montag, den 18.08.2025:
Der Nasdaq eröffnete am Freitagmorgen bei 23.941 Punkten. Im Vormittagshandel kam es zunächst zu leichten Verlusten, bevor eine moderate Erholung einsetzte. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag folgte ein dynamischer Abverkauf. Erst im Frühhandel konnte sich der Index stabilisieren, wobei ein Teil der Gewinne erneut abgegeben wurde.
Marktdaten vom 15.08.2025:
-
Tageshoch: 23.962 Punkte
-
Tagestief: 23.763 Punkte
-
Tagesschluss: 23.805 Punkte
-
Range (08:00 – 22:00 Uhr): 199 Punkte
Nasdaq Analyse im 1h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen über der SMA20 (23.847 Punkte). Ein kurzer Anstieg über die SMA50 (23.893 Punkte) konnte nicht bestätigt werden. Stattdessen rutschte der Index wieder unter die SMA20 und beendete die Woche darunter.
Im Frühhandel stabilisierte sich der Nasdaq zurück in den Bereich der SMA20. Ein nachhaltiges Kaufsignal entstünde erst bei einem Schlusskurs über der SMA50. Solange der Nasdaq im Stundenchart unter der SMA20 bleibt, überwiegt die Gefahr einer weiteren Schwäche. Ein mögliches Kursziel wäre dann die SMA200 bei 23.677 Punkten.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild: neutral
Nasdaq Prognose im 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der Nasdaq zunächst über der SMA50 (23.719 Punkte) behaupten, fiel jedoch zuletzt unter die SMA20 (23.905 Punkte). Damit hat sich das übergeordnete Chartbild eingetrübt.
Solange der Nasdaq unter der SMA20 notiert, besteht ein erhöhtes Risiko weiterer Rücksetzer in Richtung SMA50. Erst ein klarer Ausbruch über die SMA20 würde die bullischen Perspektiven bestätigen.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild: bullisch / neutral
Ausblick & Handels-Setups
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 23.852 Punkten – rund 89 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen.
Long-Szenario:
Kann sich der Nasdaq über 23.852 Punkten stabilisieren, sind Kursanstiege in Richtung 23.867/69, 23.909/11, 23.946/48 sowie 24.029/31 Punkte denkbar. Ein Ausbruch über 24.067 Punkte könnte weiteres Potenzial bis 24.333 Punkte freisetzen.
Short-Szenario:
Fällt der Nasdaq unter 23.852 Punkte zurück, könnten Abgaben bis 23.819/17, 23.760/58 oder sogar 23.585/83 Punkte folgen. Darunter wäre ein Rückgang bis in den Bereich 23.400 Punkte nicht auszuschließen.
Wichtige Unterstützungen & Widerstände
Nasdaq Widerstände: 23.893 | 23.905 | 24.049 | 24.158/75 | 24.249 | 24.358 | 24.411
Nasdaq Unterstützungen: 23.847 | 23.719 | 23.677 | 23.520 | 23.495/13 | 23.335/05 | 23.165
Fazit – Nasdaq Prognose 18.08.2025
Auf Basis unseres Setups erwarten wir für den Handelstag eine seitwärts bis abwärts gerichtete Nasdaq Prognose. Die Wahrscheinlichkeiten liegen bei:
-
Bull-Szenario: 40 %
-
Bear-Szenario: 60 %
Die für heute erwartete Tagesrange liegt zwischen 23.946 / 24.087 Punkten auf der Oberseite und 23.741 / 23.568 Punkten auf der Unterseite.
