Ford Aktie überrascht mit starken Quartalszahlen – Jetzt Aktien kaufen? 🚗

🚗 Ford Aktie: Starke Quartalszahlen trotz Gegenwind – Anleger bleiben vorsichtig

💬 Einleitung

Die Ford Aktie zeigte sich nach den jüngsten Q3-Zahlen 2025 volatil – trotz eines klaren Ergebnisschlags über den Analystenerwartungen.

Mit einem Gewinn pro Aktie von 0,45 USD (Prognose: 0,35 USD) und einem Umsatz von 50,5 Mrd. USD übertraf Ford die Markterwartungen deutlich. Dennoch fiel die Aktie im regulären Handel leicht um 0,72 %, was zeigt, dass Investoren trotz positiver Zahlen vorsichtig bleiben.

Der US-Autobauer sieht sich weiterhin mit Importzöllen, einem Brand bei Zulieferer Novelis und Verlusten im Elektrofahrzeugsegment konfrontiert. Dennoch stärkt die robuste Bilanz und das solide Wachstum im Hybrid- und Truck-Segment das Vertrauen in den traditionsreichen Konzern.

► Ford WKN: 502391 | ISIN: US3453708600 | Ticker: FORD.US

geschrieben von Jeremy Krings

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Ergebnisse über Erwartungen – aber Ausblick gedämpft

EPS 0,45 USD (+28,6 % über Prognose), Umsatz 50,5 Mrd. USD (+7,6 % über Erwartung).

Gewinn vor Steuern: 2,4 Mrd. USD, gegenüber 900 Mio. USD im Vorjahr.

2️⃣ Belastungen durch Zölle und Lieferengpässe

Trumps neue Importzölle kosteten Ford im Quartal rund 700 Mio. USD .

Brand bei Novelis belastet EBIT und sorgt für geringere Jahresprognose.

3️⃣ Starker Cashflow und Marktführerschaft im Hybrid-Segment

Bereinigter freier Cashflow: 4,3 Mrd. USD .

Marktanteil von 70 % im Hybrid-Lkw-Segment .

Produktionssteigerung der beliebten F-Serie um 50.000 Fahrzeuge für 2026 geplant.

🔧 Unternehmensentwicklung: Zwischen Kostendruck und Innovationskurs

Ford hält an seinem Ford+ Transformationsplan fest und setzt auf drei strategische Säulen:

Elektromobilität (EV) ,

Hybridmodelle ,

und Effizienzsteigerung durch Kostensenkungen und Digitalisierung.

Trotz eines operativen Verlusts von 1,4 Mrd. USD im EV-Segment sieht das Management langfristig Potenzial:

Die neue universelle EV-Plattform soll ab 2027 die Grundlage für mehrere Modelle bilden. Gleichzeitig bleibt das Verbrennergeschäft der wichtigste Gewinnbringer mit über 3,5 Mrd. USD EBIT aus Trucks und Nutzfahrzeugen.

Das Ziel:

Bis 2026 sollen 1 Mrd. USD Kosten eingespart und die EBIT-Marge stabilisiert werden. Die Liquidität von 54 Mrd. USD bietet Ford genug Puffer, um den Strukturwandel zu finanzieren.

⚙️ Risiken & Chancen für die Ford Aktie

Risiken:

Anhaltende Zollbelastungen unter der US-Handelspolitik

Halbleiter-Engpässe und Lieferstörungen

Verluste im EV-Segment, Margendruck bei neuen Modellen

Chancen:

Steigende Hybrid-Nachfrage in den USA

Starkes Cash-Polster für Forschung und Entwicklung

EV-Strategie 2027 mit skalierbarer Plattform

Ford Aktie Performance

🧠 Fazit – Ford Aktie zwischen Stabilität und Zukunftsrisiken

Die Ford Aktie überzeugt im dritten Quartal 2025 mit robusten Zahlen, solider Cashflow-Entwicklung und klarer operativer Disziplin.

Trotz Herausforderungen im Elektrosegment und Belastungen durch Zölle bleibt Ford ein grundsolides Investment mit attraktiver Bewertung und langfristigem Erholungspotenzial.

Ford Aktie Chart (D1) Charttechnische Analyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Ford Aktie – aktuelle Fragen & Antworten

🔹 Wie hat sich die Ford Aktie im dritten Quartal 2025 entwickelt?

Die Ford Aktie überraschte im 3. Quartal 2025 mit starken Zahlen: Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,45 USD und damit 28,6 % über den Prognosen. Der Umsatz stieg auf 50,5 Mrd. USD, was einer positiven Abweichung von 7,6 % entspricht. Trotz der starken Ergebnisse reagierte die Aktie verhalten und fiel im regulären Handel leicht um 0,72 %.

🔹 Warum blieb die Ford Aktie trotz guter Zahlen unter Druck?

Anleger reagierten vorsichtig, da Ford seine EBIT-Prognose für das Gesamtjahr senkte. Gründe sind die Importzölle der US-Regierung, ein Brand beim Zulieferer Novelis sowie Verluste im Elektrofahrzeugsegment (EV). Diese Faktoren trübten kurzfristig die Stimmung, obwohl die Fundamentaldaten stark bleiben.

🔹 Wie steht Ford im Vergleich zur Konkurrenz da?

Ford behauptet eine starke Marktposition in den USA, insbesondere im Hybrid-Lkw-Segment, wo das Unternehmen einen Marktanteil von rund 70 % hält. Im Bereich der Elektrofahrzeuge liegt Ford jedoch hinter Konkurrenten wie Tesla und General Motors zurück, arbeitet aber intensiv an einer neuen EV-Plattform, die ab 2027 eingeführt werden soll.

🔹 Welche Risiken und Chancen sieht Ford für 2026 und 2027?

Risiken:

Anhaltende Zollbelastungen durch US-Handelspolitik

Lieferkettenprobleme und Halbleiter-Engpässe

Verluste im Elektrosegment durch hohe Produktionskosten

Chancen:

Wachsende Hybrid-Nachfrage in den USA

Hohe Liquidität für Forschung und Entwicklung

Start der neuen EV-Plattform ab 2027 für langfristiges Wachstum

🔹 Lohnt sich ein Einstieg in die Ford Aktie aktuell?

Langfristig bietet die Ford Aktie attraktive Chancen für Anleger mit Geduld.

Der Konzern ist solide finanziert, baut seine Hybrid-Strategie weiter aus und arbeitet an einer skalierbaren Elektroplattform. Kurzfristig kann es durch Zölle und Produktionsprobleme zu Schwankungen kommen – langfristig sehen Analysten jedoch Aufwärtspotenzial.

🔹 Wie lautet der aktuelle Ausblick des Managements?

CEO Jim Farley betont, dass der „Ford+ Plan“ darauf ausgerichtet ist, „am Markt zu gewinnen“.

Das Management erwartet Kosteneinsparungen von rund 1 Mrd. USD bis 2026, eine höhere operative Effizienz und ein stärkeres EV-Angebot. CFO Kumar Galhotra hob zudem hervor, dass Qualitätsverbesserungen und Digitalisierung die zentralen Hebel zur Margensteigerung sind.