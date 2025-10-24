Intel Aktie steigt um 9 % – Jetzt Aktien kaufen oder abwarten? 💻

Das Wichtigste in Kürze Intel Aktie mit starkem Q3

Partnerschaft mit Nvidia beflügelt Aktien Kurs

Optimistischer Ausblick für 2026

💻 Intel Aktie im Höhenflug – Comeback mit Gewinnexplosion begeistert Anleger 💬 Einleitung Die Intel Aktie erlebt ein beeindruckendes Comeback. Nach Veröffentlichung der Q3-2025-Zahlen legte die Aktie an der NASDAQ um über 9 % zu. Der Halbleitergigant überraschte den Markt mit einem deutlichen Gewinnsprung, positiven Aussichten und einer strategischen Partnerschaft mit Nvidia. Nach Jahren des Rückschlags scheint sich der Konzern erfolgreich zu restrukturieren – und könnte vor einer neuen Wachstumsphase stehen. ► Intel WKN: 855681 | ISIN: US4581401001 | Ticker: INTC.US geschrieben von Jeremy Krings 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Starke Quartalszahlen: Rückkehr in die Gewinnzone Intel erzielte im 3. Quartal 2025 einen Gewinn von 4,1 Mrd. USD – nach einem Verlust von 16,6 Mrd. USD im Vorjahr.

Der Umsatz stieg um 3 % auf 13,7 Mrd. USD und übertraf damit die Analystenschätzungen.

Die operative Marge verbesserte sich deutlich durch Kostensenkungen und geringere Verluste in der Fertigung. 2️⃣ Strategische Investitionen & Kooperationen stärken Fundament Finanzspritzen von der US-Regierung , Nvidia (5 Mrd. USD) und der SoftBank Group verbessern die Liquidität.

Nvidia und Intel wollen künftig enger zusammenarbeiten – CPUs von Intel sollen mit Nvidias GPUs im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) kombiniert werden.

CFO David Zinsner betonte, dass die Nachfrage das Angebot übersteige – ein Trend, der sich bis 2026 fortsetzen könnte. 3️⃣ Operative Wende und Fokus auf Effizienz Mitarbeiterzahl sank von 96.400 auf 83.300 – Teil des strikten Sparkurses unter CEO Lip-Bu Tan .

Verkauf der Tochter Altera und Auflösung geplanter Großprojekte (u. a. Magdeburg) zeigen klare Fokussierung auf profitables Kerngeschäft.

Produktionsverluste in der Fertigungssparte halbiert: von −5,8 Mrd. USD auf −2,3 Mrd. USD. Intel Aktie Performance 🏭 Intel Aktie: Fundamentaldaten & Ausblick Intel befindet sich mitten in einer strategischen Transformation.

Das Ziel: sich als Auftragsfertiger (Foundry) im globalen Chipmarkt zu etablieren – und gleichzeitig den Anschluss an das KI-Segment zu schaffen. Für das laufende Quartal erwartet Intel: Umsatz : rund 13,3 Mrd. USD

bereinigtes EPS : 0,08 USD

🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um sich mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu verstehen, warum man überhaupt in Aktien wie Intel investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt die Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für alle, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit – Intel Aktie mit starkem Comeback-Potenzial Die jüngsten Q3-Ergebnisse belegen: Intel ist zurück auf dem Radar der Investoren.

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQs zur Intel Aktie – Quartalszahlen, Ausblick & Analyse 💡 Wie hat sich die Intel Aktie nach den Q3-2025-Zahlen entwickelt? Die Intel Aktie legte nach Veröffentlichung der Quartalszahlen Q3 2025 an der NASDAQ um über 9 % zu. Anleger reagierten begeistert auf den überraschend hohen Gewinnsprung und die positiven Zukunftsaussichten des Halbleiterkonzerns. 💰 Wie hoch war der Gewinn von Intel im 3. Quartal 2025? Intel erzielte im 3. Quartal 2025 einen Nettogewinn von 4,1 Mrd. USD, nach einem Verlust von 16,6 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Umsatz stieg um 3 % auf 13,7 Mrd. USD – damit übertraf der Konzern die Erwartungen der Analysten deutlich. 🤝 Welche Rolle spielt Nvidia in Intels neuer Strategie? Intel und Nvidia haben eine strategische Partnerschaft angekündigt.

Ziel ist es, Intels CPUs mit Nvidias GPUs zu kombinieren, um im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) konkurrenzfähig zu werden.

Diese Kooperation gilt als entscheidender Schritt in Intels Turnaround-Strategie. 🏗️ Wie sieht der Ausblick für die Intel Aktie aus? Für das laufende Quartal erwartet Intel: Umsatz : ca. 13,3 Mrd. USD

Bereinigtes EPS: 0,08 USD Langfristig plant das Unternehmen, sich als Auftragsfertiger (Foundry) zu etablieren und durch staatliche Förderung (CHIPS Act) sowie Partnerschaften mit Nvidia wieder stärker zu wachsen. 🚀 Ist die Intel Aktie ein Kauf? Die Intel Aktie gilt nach den Q3-Zahlen als Turnaround-Kandidat.

Mit verbesserter Kostenstruktur, wachsender Liquidität und starkem KI-Fokus hat der Konzern gute Chancen auf eine nachhaltige Erholung.

Viele Analysten sehen Potenzial für weiter steigende Kurse, auch wenn kurzfristige Schwankungen möglich bleiben. 🔎 Was bedeutet die Kooperation mit der US-Regierung für Intel? Die US-Regierung unterstützt Intel über den CHIPS and Science Act mit milliardenschweren Fördermitteln.

Diese Investitionen stärken die Produktion in den USA und fördern die technologische Unabhängigkeit von Asien – ein klarer Wettbewerbsvorteil für Intel.

