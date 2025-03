Nasdaq sinkt um 2 % 📉

Inflationsunsicherheit drückt Stimmung an der Wall Street 📉VIX steigt um 6 % Der CBOE VIX Index (VIX) stieg heute um fast 6 %, nachdem die US-Makrodaten für die Wall Street ungünstig ausfielen. Erstens lagen die PCE-Daten (Core) höher (sowohl im Monatsvergleich als auch im Jahresvergleich) als erwartet, wobei die sogenannte Supercore-PCE-Messung stark anstieg. Zweitens deutete der Abschlussbericht der University of Michigan darauf hin, dass die zuvor erwartete Inflation mit 4,1 % (zuvor 3,9 %) für 5 Jahre und 5 % im Jahresvergleich für 1 Jahr VPI im Jahresvergleich (zuvor 4,9 %) sogar noch höher ausfallen wird. All dies deutet darauf hin, dass der Preisdruck in der US-Wirtschaft steigen wird, was die Fed trotz schwächerer Verbraucherdaten noch aggressiver machen wird. Der Nasdaq / US100 verliert fast 2 %, während der S&P 500 / US500 um 1,5 % nachgibt. ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100  Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 Der Nasdaq / US100 konnte bei 20.300 Punkten nicht über den EMA200 (die rote Linie) steigen, und wir sehen einen Druck, der auf einen möglichen erneuten Test der  zuvor erreichten Tiefststände hindeutet. Quelle: xStation5 VIX erholt sich, nachdem er zuvor in dieser Woche fast ein Monatstief erreicht hatte. Quelle: xStation5 Die Aktien von Meta Platforms, Tesla, Amazon und Alphabet sind heute die schlechtesten BigTech-Performer, während Nvidia um 1,8 % nachgibt. Defensive Sektoren wie Pharma und Gesundheitsdienstleister schneiden besser ab als die Technologiesektoren. Quelle: xStation5 von XTB   BROKERWAHL 2025

Abstimmen und mit GlĂĽck gewinnen XTB setzt auf Ihre Stimme!

Abstimmen und mit etwas GlĂĽck gewinnen. Der Veranstalter verlost unter allen Teilnehmern wertvolle Preise

Hier abstimmen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.