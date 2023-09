Unsere Tageseinschätzung zum US Aktienindex Nasdaq für Freitag, den 01.09.2023 - DAYTRADING

Nasdaq Rückblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 15.494 Punkten. Der Index lief bis zum Mittag in einer engen Box seitwärts, gab dann moderat nach und formatierte das Tagestief. Von hier aus ging es in einigen Impulsen an die 15.600 Punkte-Marke. Es gelang den Bullen aber nicht, den Nasdaq über dieser Marke festzusetzen. Am Nachmittag stellten sich moderate Abgaben ein, die Verluste wurden zunächst zurückgekauft. Im späteren Handel gaben die Notierungen moderat nach, der Nasdaq konnte aber einen kleinen Tagesgewinn ausweisen. Im Rahmen des Frühhandels ging es in einer engen Box seitwärts weiter.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 15.591/93 Punkte-Marke damit gerechnet, dass Nasdaq an unser nächstes Anlaufziel bei 15.609/11 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.468/66 nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.454/52 Punkten

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen über der SMA20 (aktuell bei 15.540 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass der Index gegen Mittag zunächst unter diese Durchschnittslinie gefallen ist, sich dann aber am Nachmittag wieder über die SMA20 schieben konnte. Der Rücksetzer am Abend konnte sich auch im Bereich dieser Linie stabilisieren und erholen.

Damit hat sich an der Interpretation des Stundencharts nichts geändert. Solange der Index per Stundenschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Über dem Bereich der 15.680/695 Punkte-Marke könnte der Nasdaq weiter aufwärts bis an die 15.775/90 Punkte laufen.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese zunächst an die SMA20 laufen. Hier könnten sich Erholungen einstellen. Wird die SMA20 auf Stundenschlussbasis aufgegeben, so könnten die SMA50 (aktuell bei 15.497 Punkten) als auch, weiter unten, die SMA200 (aktuell bei 15.178 Punkten) noch einen zusätzlichen Support bieten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq hat sich über die SMA50 (aktuell bei 15.203 Punkten) als auch über die SMA20 (aktuell bei 15.433 Punkten) schieben und festsetzen können. Im Rahmen der Aufwärtsbewegung ging es an und über die SMA200 (aktuell bei 15.381 Punkten). Im Handelsverlauf gestern konnte sich der Nasdaq über der SMA200 festsetzen.

Solange der Nasdaq über der SMA200 notiert, solange könnten die Anlaufziele erreicht werden, die in der Stundenbetrachtung definiert worden sind.

Geht es aber wieder unter die SMA20 / SMA200 und etabliert sich der Index unter diesen beiden Linien, so könnten sich weitere Rücksetzer einstellen, die bis in den Bereich der SMA50 gehen könnten. Hält dieser Support nicht, so würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben.

Einschätzung übergeordnetes Chartbild, Prognose: bullisch

Nasdaq - Ausblick für heute:

Der Nasdaq notiert im Bereich der 15.534 Punkte und damit 40 Punkte über dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index könnte zunächst versuchen sich über der 15.534 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.541/43, bei 15.557/59, bei 15.573/75, bei 15.591/93, bei 15.609/11, bei 15.623/25, bei 15.636/38, bei 15.648/50 bzw. bei 15.662/64 Punkten gehen. Über der 15.662/64 Punkte Marke könnte der Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.675/77, bei 15.689/91, bei 15.703/05, bei 15.715/17, bei 15.729/31, bei 15.741/43 und dann bei 15.755/57 Punkten laufen.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht über der 15.534 Punkte Marke halten, so könnte es weiter abwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.520/18, bei 15.506/04, bei 15.497/95, bei 15.483/81, bei 15.470/68, bei 15.456/54 und dann bei 15.443/41 Punkten gehen. Unter der 15.443/41 Punkte Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 15.429/27, bei 15.416/14, bei 15.403/01, bei 15.392/90, bei 15.381/79, bei 15.369/67, bei 15.356/54, bei 15.345/43, bei 15.334/32, bei 15.319/17 bzw. bei 15.311/09 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

15.540

15.611

15.717

15.918

16.055

Nasdaq Unterstützungen

15.497/33

15.381/79/56

15.288/41/03

15.178

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

15.611 Punkte / 15.677 Punkte bis 15.442 Punkte / 15.390 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

