Nasdaq: tägliche Prognose vom 02.08.2023 🔴 Chartanalyse, Daytrading Setups und Marktausblick für aktive Trader

Unsere Tageseinsch√§tzung zum US Aktienindex Nasdaq¬†f√ľr Mittwoch, den 02.08.2023 - DAYTRADING

Nasdaq R√ľckblick:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Bereich der 15.853 Punkte. Der Index ab zun√§chst bis zum Mittag nach, konnte sich dann moderat erholen. Diese kleine Erholung wurde im Nachgang direkt wieder abverkauft. Es ging mit Aufnahme des offiziellen Handels zun√§chst an das TT, das aber zeitnah zur√ľckgekauft wurde. Im sp√§teren Handel konnte der Index wieder zulegen und in Richtung der 15.850 Punkte laufen, er gab zum Handelsschluss aber wieder Teile der Gewinne ab. Im Rahmen des Fr√ľhhandels gaben die Notierungen deutlich nach.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 15.853 Punkte Marke damit gerechnet, dass Nasdaq an unser n√§chstes Anlaufziel bei 15.865/67 Punkte laufen k√∂nnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht erreicht, das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 15.735/33 nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.724/22 Punkten.

Nasdaq Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der Nasdaq notierte gestern Morgen im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 15.776 Punkten). Im Stundenchart ist erkennbar, dass sich der Index sich im Handelsverlauf unter diese Linie geschoben hat und am Mittag auch die SMA50 (aktuell bei 15.818 Punkten) aufgegeben hat. Die Bullen haben es im weiteren Handelsverlauf aber geschafft, den Nasdaq wieder aufw√§rts an die SMA20 / SMA50 zu schieben. Im Rahmen des Fr√ľhhandels ist der Nasdaq an diesen beiden Linien abgeprallt und an die SMA200 (aktuell bei 15.693 Punkten) gelaufen.

Wesentlich wird sein, ob es die Bullen schaffen den Index zu stabilisieren und wieder √ľber die SMA20 und im Nachgang dessen auch √ľber der SMA50 zu schieben und festzusetzen. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die 15.950/70 Punkte und √ľbergeordnet an die 16.085/16.110 Punkte gehen.

Misslingt dies aber, so k√∂nnten R√ľcksetzer bis in den Bereich der SMA200 gehen. Wird diese Durchschnittslinie per Stundenschluss aufgegeben und etabliert sich der Nasdaq unter der SMA200, so k√∂nnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich die Abgaben weiter ausdehnen k√∂nnten.

Einschätzung kurzfristiges Chartbild, Prognose: neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Der Nasdaq konnte sich Ende der letzten Handelswoche von der SMA20 (aktuell bei 15.799 Punkten) wieder an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 15.698 Punkten) schieben. Zum Wochenschluss hin konnte sich der Nasdaq √ľber der SMA50 festsetzen. Zu Wochenbeginn ging es in einer sehr engen Box seitw√§rts. Im weiteren Handelsverlauf ging es zur√ľck an die SMA20, der Nasdaq hat es aber geschafft, sich √ľber dieser Linie zu halten. Im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es unter diese Durchschnittslinie. Das l√§sst sich im Chart gut erkennen.

Das √ľbergeordnete Chartbild ist damit neutral zu interpretieren. Solange der Index √ľber der SMA50 notiert, solange besteht die Perspektive wieder an und √ľber die SMA20 zu laufen und sich dar√ľber zu etablieren. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte weiter aufw√§rts bis an die Anlaufziele zu laufen, die in der Stundenbetrachtung genannt worden sind.

***

DEUTSCHE und US AKTIEN kommissonsfrei handeln:

***

Wird die SMA50 aber im Zuge von R√ľcksetzern erneut aufgegeben, so k√∂nnte die SMA200 (aktuell bei 15.433 Punkten) noch einen weiteren Support im Zuge der Abgaben bieten.

Einsch√§tzung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose: neutral

Nasdaq - Ausblick f√ľr heute:

Der Nasdaq notiert aktuell im Bereich der 15.702 Punkte und notiert damit 151 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.

Long Setup: der Index k√∂nnte zun√§chst versuchen sich √ľber der 15.702 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.715/17, bei 15.731/33, bei 15.745/47, bei 15.759/61, bei 15.776/78, bei 15.789/91, bei 15.799/801 und dann bei 15.812/14 Punkten gehen. √úber der 15.812/14 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.820/22, bei 15.833/35, bei 15.842/44, bei 15.855/57, bei 15.869/71, bei 15.888/90, bei 15.901/03 und dann bei 15.911/13 Punkten zu finden.

Short Setup: kann sich der Nasdaq nicht √ľber der 15.702 Punkte Marke halten, so k√∂nnte es weiter abw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.698/96, bei 15.693/91, bei 15.684/82, bei 15.671/69, bei 15.660/58, bei 15.647/45, bei 15.636/34, bei 15.620/18, bei 15.608/06 bzw. bei 15.593/91 Punkten gehen. Unter der 15.593/91 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 15.581/79, bei 15.568/66, bei 15.555/53, bei 15.542/40, bei 15.528/26, bei 15.515/13, bei 15.503/01, bei 15.489/87, bei 15.478/76 und dann bei 15.465/63 Punkten zu finden.

Nasdaq Widerstände

15.776/ 99

15.818

16.244

16.531

Nasdaq Unterst√ľtzungen

15.698/93

15.615

15.433

15.164

15.011

14.898

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups 55 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.

Quellen: xStation5 von XTB

 

HANDELN beim TESTSIEGER 2023: