Nasdaq verliert 0,3 %. Albemarle und Cava Group verzeichnen Kursgewinne 📈

Die Stimmung an den US-AktienmÀrkten ist heute gemischt; S&P 500 / US500 und Nasdaq / US100 schwanken um Allzeithochs

und schwanken um Allzeithochs US-Verbraucherpreisindex entspricht den Erwartungen; Fed-Mitglied Logan sieht in Zukunft vorsichtige Zinssenkungen; tatsÀchlicher Leitzins der Fed einen Schritt nÀher an neutraler Rate

Fed-Mitglied Kashkarki sieht eine schwĂ€chere Arbeitsmarktlage, wobei die Fed in einer guten Position ist, um das Wachstum bei Bedarf zu unterstĂŒtzen

10-jĂ€hrige Staatsanleihenrenditen „stecken fest“ bei 4,43 % heute; US-Dollar legt zu; Bitcoin-bezogene Aktien Coinbase und Microstrategy kaum verĂ€ndert trotz Bitcoin-Anstieg ĂŒber 92.000 $ Nasdaq / US100 im Tageschart Quelle: xStation5 Quelle: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die allgemeine Marktstimmung an der Wall Street ist heute gemischt. Quelle: xStation5 US-Börsennachrichten Amgen (AMGN.US) steigt um 4 %, nachdem der Arzneimittelhersteller bekannt gab, dass die Ergebnisse seiner Phase-1-Studie zu MariTide keine Bedenken hinsichtlich der Knochensicherheit aufwerfen und seine Überzeugung nicht Ă€ndern.

steigt um 4 %, nachdem der Arzneimittelhersteller bekannt gab, dass die Ergebnisse seiner Phase-1-Studie zu MariTide keine Bedenken hinsichtlich der Knochensicherheit aufwerfen und seine Überzeugung nicht Ă€ndern. Coty (COTY.US) fĂ€llt um 2 %, nachdem das Kosmetikunternehmen von TD Cowen von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft wurde, da kurzfristig nur begrenzte Katalysatoren vorhanden seien.

fĂ€llt um 2 %, nachdem das Kosmetikunternehmen von TD Cowen von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft wurde, da kurzfristig nur begrenzte Katalysatoren vorhanden seien. CyberArk Software (CYBR.US) ist um 7 % gestiegen, nachdem das Unternehmen fĂŒr Sicherheitssoftware im dritten Quartal Ergebnisse vorgelegt hat, die die Erwartungen ĂŒbertrafen, und seine Prognose fĂŒr das Gesamtjahr angehoben hat.

ist um 7 % gestiegen, nachdem das Unternehmen fĂŒr Sicherheitssoftware im dritten Quartal Ergebnisse vorgelegt hat, die die Erwartungen ĂŒbertrafen, und seine Prognose fĂŒr das Gesamtjahr angehoben hat. MARA Holdings (MARA.US) gibt um 4 % nach, nachdem das Bitcoin-Mining-Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz gemeldet hat, der hinter den Erwartungen zurĂŒckblieb.

gibt um 4 % nach, nachdem das Bitcoin-Mining-Unternehmen im dritten Quartal einen Umsatz gemeldet hat, der hinter den Erwartungen zurĂŒckblieb. Spire Global (SPIR.US) steigt um 27 %, nachdem das weltraumgestĂŒtzte Daten- und Analyseunternehmen einem Verkauf seines maritimen GeschĂ€fts an Kpler fĂŒr etwa 241 Millionen US-Dollar zugestimmt hat. Wir können auch heute einen Anstieg der Aktien von Momentus (MTUS.US) und RocketLab (RKLAB.US) beobachten.

steigt um 27 %, nachdem das weltraumgestĂŒtzte Daten- und Analyseunternehmen einem Verkauf seines maritimen GeschĂ€fts an Kpler fĂŒr etwa 241 Millionen US-Dollar zugestimmt hat. Wir können auch heute einen Anstieg der Aktien von Momentus (MTUS.US) und RocketLab (RKLAB.US) beobachten. Die Cava Group (CAVA.US) steigt um 17 %, nachdem die mediterrane Restaurantkette ihre Jahresprognosen fĂŒr vergleichbare UmsĂ€tze erhöht hat.

steigt um 17 %, nachdem die mediterrane Restaurantkette ihre Jahresprognosen fĂŒr vergleichbare UmsĂ€tze erhöht hat. Der grĂ¶ĂŸte in den USA ansĂ€ssige Lithium-Bergbau- und Elektrofahrzeug-Zulieferer Albemarle (ALB.US) steigt um 7 % und setzt damit die Erholung fort, wĂ€hrend der große Lithium-Bergbau-Konzern Liontown ProduktionskĂŒrzungen plant, wovon er möglicherweise profitieren wird.    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

