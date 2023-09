Wall Street fällt nach starken US-Schadensmeldungen; Ausverkauf in China und Sanktionen gegen Apple 🚩 Ein hoher Wert bei den Erstattungsanträgen deutet auf einen starken US Arbeitsmarkt hin und passt zu den ISM-Dienstleistungen, die gestern höher ausfielen als erwartet

Der US Dollar legte aufgrund einer Welle der Risikoaversion zu, die Renditen stiegen und die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung der Fed nahm zu

Chinas Importe und Exporte sind im August auf Jahresbasis erneut gesunken, was auf eine anhaltende Schwäche der Wirtschaft hindeutet

Anleger bewerten die Risiken im Zusammenhang mit der Entscheidung Chinas, Mitarbeitern des staatlichen Sektors die Nutzung von Apple (AAPL.US) iPhones zu verbieten, und begründen die Entscheidung unter anderem mit Spionagebedenken

(AAPL.US) iPhones zu verbieten, und begründen die Entscheidung unter anderem mit Spionagebedenken Apple verliert heute von allen "BigTechs" am stärksten und verzeichnet einen Kursrückgang von 3,2%, da die Märkte auf die Veröffentlichung des iPhone 15 warten Hintergrund der heutigen Rückgänge am US-Aktienmarkt ist sicherlich die auslaufende Aufwärtsdynamik in China, die zum x-ten Mal in diesem Jahr ausgelöscht wird - trotz der angekündigten Konjunkturimpulse und echten Hilfen für den Banken- oder Immobiliensektor. Chinesische Index-Futures, einschließlich CHN.cash, verlieren fast 3%. Die Einfuhren fielen im August um 7,2% im Jahresvergleich (Reuters schätzt 9%) und 7,9% in Bezug auf die US-Einfuhren.

Die Exporte gingen im Jahresvergleich um mehr als 9% zurück, nachdem sie in den vergangenen zwei Monaten um fast 20% gesunken waren. Die Anleger sind besorgt, dass Chinas iPhone-Entscheidung Teil einer umfassenderen chinesischen Strategie sein und eine Eskalation der Spannungen zwischen den beiden Ländern ankündigen könnte, die wirtschaftlich immer noch stark voneinander abhängig sind. Zur allgemeinen Risikoaversion trug ein steigender Dollar bei, der, unterstützt durch starke Arbeitsmarktdaten, Abflüsse aus dem Aktienmarkt begünstigt. Die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung ging erneut zurück und lag bei 216.000 gegenüber 234.000 prognostizierten und 228.000 früheren Zahlen, wobei die Revision der Produktivität und der Arbeitskosten höher ausfiel als erwartet. Die Märkte rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 7% für eine Zinserhöhung der Fed im September - angesichts der heutigen Daten erscheint diese Schätzung immer noch recht "optimistisch". Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Nasdaq / US100 versucht, frühere Verluste wettzumachen, dennoch bleibt die kurzfristige Stimmung abwärts gerichtet. Der Hauptwiderstand aus Sicht des M15-Intervalls ist das Niveau von 15.317 Punkten, wo die obere Grenze des 1:1-Systems und der EMA100-Durchschnitt fallen. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.