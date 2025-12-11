Nasdaq Prognose & Analyse: Tech-Sektor unter Druck nach Oracle

- Oracle belastet den gesamten Tech-Sektor
- Oracle belastet den gesamten Tech-Sektor
- Nasdaq 100 unter Druck, aber strukturell stark
- Risikostimmung dreht erneut negativ
Die jüngsten Kursgewinne nach der Fed-Entscheidung verpufften schnell. Schwache Quartalszahlen von Oracle (ORCL.US) verschlechterten das Marktumfeld und trafen Technologiewerte hart. Für die aktuelle Nasdaq Analyse bedeutet das eine deutliche Stimmungsverschlechterung im gesamten Tech-Sektor. Anleger rücken wieder stärker von Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen ab und konzentrieren sich auf Fundamentaldaten, wo sich Sorgen über hohe Bewertungen, steigende Investitionsausgaben und verzögerte Kapitalrenditen mehren.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
KI-bezogene Aktien standen besonders unter Druck: Nvidia und AMD verloren rund 1 %, CoreWeave knapp 4 %. Diese Entwicklungen wirken sich direkt auf die Nasdaq Prognose für die kommenden Wochen aus.
Nasdaq Analyse: US100 fällt deutlich – Tech-Sektor als Hauptbelastung
Die Nasdaq-100-Futures (US100) rutschten zeitweise um mehr als 1,5 % ab und zogen asiatische Tech-Werte mit nach unten. Aktuell notiert der US100 rund 0,8 % im Minus, während der US500 etwa 0,6 % verliert. In Asien brachen SoftBank-Aktien, stark mit OpenAI verbunden, um über 8 % ein.
Trotz der jüngsten Rückschläge bleibt der Nasdaq 100 im Jahresvergleich weiterhin stark und liegt fast 22 % im Plus. Das stützt mittelfristig eine stabilere Nasdaq Prognose, auch wenn kurzfristige Risiken dominieren.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Weitere Marktbewegungen: Bitcoin signalisiert Risikoaversion
Bitcoin fiel heute um mehr als 2,5 % und machte den gesamten Post-Fed-Anstieg rückgängig. Der Rückgang von 94.000 USD auf nahe 90.000 USD signalisiert eine deutliche Verschlechterung der Risikostimmung – ein Faktor, der üblicherweise auch die Nasdaq Analyse beeinflusst.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Oracle als Auslöser der Korrektur – was bedeutet das für die Nasdaq Prognose?
Oracle verfehlte im zweiten Fiskalquartal die Umsatzerwartungen deutlich. Die Aktie stürzte im nachbörslichen Handel um über 10 % ab – ein Schlag für einen Konzern, der im Zentrum des KI-Booms steht. Die Zahlen befeuern die Debatte darüber, ob die massiven Ausgaben für KI-Infrastruktur zu weit gegangen sind.
Wesentliche Punkte der Oracle-Meldung:
-
Umsatz: 16,06 Mrd. USD (erwartet: 16,2 Mrd.)
-
Gewinn: 2,26 USD je Aktie (klar über Erwartungen)
-
OCI-Umsatz: +68 % auf 4,1 Mrd. USD
-
Cloud-Umsatz: 7,98 Mrd. USD (leicht über Erwartungen)
-
Free Cashflow: –10 Mrd. USD (erwartet: –5,2 Mrd.)
-
CAPEX-Plan: +40 % auf 50 Mrd. USD jährlich
-
Nicht realisierter Umsatzbestand: +438 % auf 528 Mrd. USD
Der enorme Auftragspipeline steht ein massiver Kapitalbedarf gegenüber. Genau diese Unsicherheit belastet nicht nur Oracle, sondern auch die gesamte Nasdaq Analyse, da KI-Infrastruktur-Investitionen ein zentraler Treiber der Tech-Bewertungen sind.
Implikationen für die Nasdaq Prognose: Risiken nehmen zu
Oracle ist ein Schlüsselfaktor im KI-Ökosystem – besonders durch den 300-Mrd.-USD-Fünfjahresvertrag mit OpenAI. Das hohe Investitionsvolumen wirft jedoch Fragen zu Verschuldung, Cashflow und der Fähigkeit auf, KI-Projekte zeitnah zu monetarisieren. Für die Nasdaq Prognose ergibt sich:
Kurzfristig:
-
erhöhte Volatilität
-
sensitives Marktumfeld bei Tech- und KI-Aktien
-
negative Impulse durch steigende Risiken bei Gewinn- und Cashflow-Entwicklung
Mittelfristig:
-
strukturell bleibt der KI-Trend intakt
-
starke Auftragspipelines könnten das Wachstum ab 2025 stabilisieren
-
der Nasdaq profitiert langfristig weiter von KI-Investitionen
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 11.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.
Fazit zur Nasdaq Prognose: Stabilisierung abhängig von Tech-Earnings
Der US100 hat sich nach dem Einbruch wieder über die 200-Stunden-EMA bewegt, doch die kurzfristige Nasdaq Prognose bleibt fragil. Entscheidend wird sein, wie der Markt die hohen Investitionen großer Tech-Konzerne bewertet und ob überzeugende monetäre Fortschritte sichtbar werden.
Der langfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, aber kurzfristige Rücksetzer sind wahrscheinlich.
