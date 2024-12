NATGAS erholt sich weiter, da die Lagerbestände zurückgegangen sind

Die Erdgaspreise steigen weiter an, wobei der Februar-Kontrakt 3,35 $ erreicht. Andererseits wird der Januar-Kontrakt bei 3,60 $ gehandelt, was auf eine mögliche Überprüfung der jüngsten lokalen Höchststände von Ende November hindeutet. Dieser Preisanstieg wird auf einen weiteren erheblichen Rückgang der US-Erdgasvorräte zurückgeführt, der den in den letzten fünf Jahren beobachteten durchschnittlichen Rückgang übersteigt. Die Prognosen für die laufende Woche deuten jedoch auf einen möglicherweise halbierten Lagerabbau im Vergleich zur Vorwoche hin, was auf einen geringeren Rückgang als üblich hindeutet. Veränderung der US-Gasvorräte. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es ist wichtig zu wissen, dass die Wettervorhersagen für die kommenden Wochen eine deutliche Erwärmungstendenz vorhersagen. Zwar wird zwischen dem 22. und 25. Dezember eine leichte Abkühlung erwartet, doch insgesamt gehen die Prognosen von höheren Temperaturen aus. Die Temperaturen werden voraussichtlich außergewöhnlich hoch sein, insbesondere im Mittleren Westen. Quelle: NOAA Es wird erwartet, dass die erhöhten Temperaturen bis zum Jahreswechsel 2024/2025 anhalten. Quelle: NOAA NATGAS hält sich auf hohem Niveau und würde ohne rollierende Effekte die höchsten Werte seit Januar 2023 testen. Dennoch wird nach zwei deutlichen Bestandsrückgängen nun eine Phase mit geringerem Gasverbrauch erwartet, was einen saisonalen Preisrückgang auslösen dürfte. Jede Veränderung der Wetterlage könnte jedoch zu einer starken Reaktion der Gaspreise führen. Im Falle eines Kälteeinbruchs wird ein Bereich von 3,5-4,0 $/MMBTU plausibel. Umgekehrt sollte ein saisonaler Abschwung zu einem deutlichen Preisrückgang unter 3,0 $ führen, wobei Niveaus zwischen den gleitenden 100- und 200-Perioden-Durchschnittswerten angestrebt werden, die derzeit zwischen 2,5 $ und 2,7 $/MMBTU liegen. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

