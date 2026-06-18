NATGAS explodiert nach EIA-Daten: Bullen erobern die Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze EIA-Überraschung

Angebot verknappt sich

Bullen im Vormarsch

NATGAS schießt nach EIA-Zahlen hoch: US-Lagerdaten elektrisieren die Börse Aktuell Der US-Energiemarkt zeigt am heutigen Handelstag eine beeindruckende Stärke, die bei den Rohstoffhändlern für erhebliche Bewegung sorgt. Die Terminkontrakte für US-Erdgas (NATGAS) haben einen deutlichen Gang hochgeschaltet, verzeichnen ein furiose Kursplus von 2,6 % und brechen dabei mit hohem Momentum durch wichtige charttechnische Widerstandslinien. Der entscheidende bullische Katalysator kam direkt von der US-Energy Information Administration (EIA). Die Regierungsbehörde meldete für die abgelaufene Berichtswoche einen Aufbau der Gasvorräte, der spürbar hinter den offiziellen Konsenschätzungen der Wall Street zurückblieb. An der Börse Aktuell wird dieser Datensatz als klares Zeichen für eine strukturelle Verknappung des Angebots gewertet. ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS Key Takeaways EIA-Überraschung: Der US-Lageraufbau bei NATGAS fällt mit 73 Milliarden Kubikfuß (Bcf) geringer aus als die prognostizierten 76 Bcf.

Angebot verknappt sich: Die Gesamtvorräte rutschen um 29 Bcf unter das Vorjahresniveau und untermauern den Preistrend.

Bullen im Vormarsch: Der Kurs springt an der Börse Aktuell um 2,6 % an und nimmt das jüngste Verlaufshoch ins Visier. Unerwartet geringer Lageraufbau signalisiert beschleunigte Trendwende Die nackten Zahlen des EIA-Berichts offenbaren eine massive Verlangsamung des Vorratsaufbaus, was den Aufwärtsdruck bei NATGAS fundamental untermauert. Der Nettoaufbau von 73 Bcf für die Woche bis zum 12. Juni 2026 bedeutet einen drastischen Rückgang im Vergleich zum dreistelligen Vorwochenwert, als noch ein massiver Zuwachs von 108 Bcf registriert worden war. Zwar liegen die gesamten Speicherbestände im historischen Vergleich immer noch um 151 Bcf oberhalb des Fünfjahresdurchschnitts, doch das eigentliche Signal für die Händler an der Börse Aktuell ist ein anderes: Zum ersten Mal hat sich das Pendel im Jahresvergleich gedreht – die Vorräte liegen nun um 29 Bcf unter dem Stand des Vorjahres, was eine progressive Straffung der strukturellen Angebots-Nachfrage-Mischung manifestiert. Technische Analyse: NATGAS pulverisiert wichtige Fibonacci-Marken 📊 Aus Sicht der Charttechnik hat der NATGAS-Kontrakt im Stundenchart (H1) ein lehrbuchmäßiges Ausbruchsszenario vollzogen. Im Vorfeld der Datenveröffentlichung testete der Kurs kurzzeitig die exponentielle 100-Perioden-Linie (EMA100, dunkellila), die sich jedoch als sprungbereites Fundament für die Bullen erwies. Angetrieben von den bullischen EIA-Zahlen schoss der Kurs über die signifikante 61,8 % Fibonacci-Retracement-Marke bei 3,217 Punkten hinaus. Damit ist der Weg für einen direkten Test des jüngsten lokalen Verlaufshochs frei. Dennoch sollten Akteure an der Börse Aktuell das übergeordnete Bild im Auge behalten: Der Energieträger verbleibt in einer breiten, mehrmonatigen Konsolidierungszone zwischen 3,000 und 3,360 US-Dollar. Selbst ein Ausbruch über das jüngste Hoch erfordert daher nachhaltiges Volumen, um einen echten, unumstrittenen Bullenmarkt auszurufen. Fazit Der Gasmarkt sendet ein unmissverständliches Signal der Stärke, das dem Bärenlager an der Börse Aktuell den Wind aus den Segeln nimmt. Die Kombination aus einer anziehenden Inlandsnachfrage und dem geringer als befürchtet ausgefallenen EIA-Lageraufbau hat den NATGAS-Bullen ein perfektes Fundament für den aktuellen Kursprung geliefert. Da die Vorräte nun offiziell das Vorjahresniveau unterschritten haben, gewinnt das Szenario einer zyklischen Verknappung im Vorfeld der heißen Sommerwochen massiv an Gewicht. Solange die Unterstützung an der 3,200-Dollar-Marke auf Stundenbasis verteidigt wird, bleibt das Momentum kurzfristig fest in der Hand der Käufer. NATGAS Chart (H1) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS!

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