Prognosen, die auf einen deutlichen Temperaturanstieg hindeuten, sorgen für Kursrutsch bei NATGAS Die Gaspreise haben fast den gesamten Preisanstieg, der zu Beginn dieser Woche zu verzeichnen war, wieder verloren. Die Gaspreise lagen zu Beginn dieser Woche bei etwa 3,3 $/MMBTU, aber heute wurde die Aufwärtslücke geschlossen und die Preise liegen bei etwa 3,0 $/MMBTU. ► NATGAS WKN: COM066 | ISIN: XD0002745517 | Ticker: NATGAS Der Anstieg der Gaspreise zu Beginn dieser Woche hing mit dem recht hohen Gasverbrauch in den USA zusammen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Preise erneut unter Aufwärtsdruck geraten, wenn am Donnerstag die Lagerbestandsdaten veröffentlicht werden. Andererseits deuten die Prognosen für die kommenden Wochen auf deutlich höhere Temperaturen als üblich hin. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen In der zweiten Dezemberhälfte sollten die Temperaturen über das übliche Maß hinaus ansteigen. Quelle: NOAA In der zweiten Dezemberhälfte sollten die Temperaturen über das übliche Maß hinaus ansteigen. Quelle: NOAA Die Zahl der Heizgradtage ist in den USA nach einem starken Anstieg zu Beginn dieses Monats deutlich gesunken. Dies bedeutet, dass der Heizbedarf sinkt. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB NATGAS Chartanalyse – Daily:

Der Preis fällt heute auf das Niveau von 3 $/MMBTU und die Lücke, die sich zu Beginn dieser Woche gebildet hat, wird geschlossen. Obwohl die Saisonalität auf einen Rückgang in der zweiten Dezemberhälfte hindeutet, kann eine Belebung am Donnerstag nicht ausgeschlossen werden, wenn die Lagerbestandsdaten veröffentlicht werden. Der Gasverbrauch der letzten Tage deutet darauf hin, dass der Rückgang der Lagerbestände in der Vorwoche und in der laufenden Woche etwas größer ausfallen könnte als üblich. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass die Gasvorräte in den USA derzeit auf einem 5-Jahres-Hoch sind, sodass es keine Bedenken hinsichtlich eines übermäßigen Gasverbrauchs im Winter geben sollte. Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

