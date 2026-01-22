NATGAS Preis explodiert: Wintersturm treibt Gasmarkt

NATGAS Preis explodiert – Öl News im Zeichen extremer Kälte 📈

Der NATGAS Preis steht aktuell im Zentrum der Öl News und Energiemärkte. Kurz vor dem anstehenden Kontrakt-Rollover setzt US-Erdgas seine historische Rally fort. Der US-Henry-Hub-Preis (NATGAS) steigt um rund 11 % auf knapp 5,6 USD je MMBtu. Innerhalb von nur drei Handelstagen summieren sich die Gewinne damit auf rund 75 % – der höchste Stand seit 2022.

► Henry Hub Natural Gas WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS

Drei Key Takeaways zum NATGAS Preis

NATGAS Preis explodiert durch Wintersturm, Short Squeeze und Angebotsrisiken. Globale LNG-Verflechtung verstärkt die Dynamik – zentrales Thema der Öl News. Technisch überkauft, aber fundamentale Treiber bleiben kurzfristig dominant.

Wintersturm treibt den NATGAS Preis massiv an ❄️

Hauptauslöser der Rally ist eine arktische Kältewelle sowie der bislang stärkste Wintersturm der Saison. Über 175 Millionen Menschen in den USA sind von Schnee, Eisregen und extremen Temperaturen betroffen. Die Folge: ein sprunghafter Anstieg der Heiznachfrage.

Zusätzlich verstärkt wurde die Bewegung durch einen klassischen Short Squeeze. Viele Hedgefonds hatten ihre Positionierung erst kürzlich deutlich auf fallende Gaspreise ausgerichtet. Die plötzliche Wetterwende zwang diese Marktteilnehmer, ihre Short-Positionen hektisch einzudecken – was den NATGAS Preis weiter nach oben trieb.

Spotpreise und Infrastruktur-Risiken verschärfen die Lage ⚠️

Nicht nur die Futures, auch die Spotmärkte zeigen extreme Ausschläge:

Henry Hub Spotpreis: Anstieg auf bis zu 13 USD je MMBtu (von unter 4 USD Ende letzter Woche)

US-Nordosten: Spotgeschäfte teils nahe 30 USD je MMBtu aufgrund begrenzter Pipeline-Kapazitäten

Auf der Angebotsseite drohen zusätzliche Risiken. Sehr tiefe Temperaturen können Produktionsanlagen und LNG-Infrastruktur beeinträchtigen, da Feuchtigkeit in Leitungen einfriert. Dies könnte Fördermengen und Exportflüsse kurzfristig reduzieren – ein weiterer bullisher Faktor für den NATGAS Preis.

Globale Dimension: Öl News & LNG verknüpfen die Märkte 🌍

Die aktuelle Bewegung ist längst kein reines US-Phänomen mehr – ein zentrales Thema in den internationalen Öl News:

Europa bereitet sich auf eine weitere Kältephase vor und ist stark auf US-LNG-Importe angewiesen

USA: Rund 17 % der gesamten Gasproduktion fließen inzwischen in LNG-Exportterminals

Asien: Regionale Gaspreise auf dem höchsten Stand seit Ende November

Da Russland als Lieferant seit der Energiekrise 2022 weitgehend ausgefallen ist, konkurrieren Europa und Asien zunehmend um US-LNG. Das macht den NATGAS Preis deutlich globaler und anfälliger für schnelle, wetterbedingte Preisschocks.

Technischer Blick: Überkauft, aber noch kein Wendepunkt

Auf Tagesbasis notiert NATGAS auf dem höchsten Niveau seit Dezember 2022. Der RSI liegt über 70, was klassisch auf überkaufte Bedingungen hindeutet.

Eine nennenswerte Korrektur dürfte jedoch erst einsetzen, wenn sich die Wetterprognosen deutlich entspannen. Solange extreme Kälte dominiert, bleibt das Rückschlagrisiko begrenzt – trotz kurzfristig überdehnter Technik.

Fazit: NATGAS Preis zeigt neue Dimension der Volatilität

Der aktuelle Anstieg des NATGAS Preises verdeutlicht, wie stark sich der Gasmarkt verändert hat. Erdgas ist heute eine globale, flexible Commodity, bei der Wetterextreme und LNG-Ströme massive und schnelle Preisreaktionen auslösen können. Auch wenn die Rally kurzfristig überdehnt wirkt, bleibt das Umfeld angespannt. Für Trader und Investoren bleibt Erdgas damit eines der spannendsten Themen innerhalb der Öl News.

NATGAS Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

NATGAS Chart (H1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!