🔼 NATGAS steigt um 3%

Erdgaspreise steigen angesichts kühlerer Prognosen für das US-Wetter Die US-Erdgaspreise (NATGAS) notieren heute über 3 % höher. Neue Prognosen deuten darauf hin, dass eine Periode mit überdurchschnittlichen Temperaturen in den Vereinigten Staaten zu Ende gehen könnte. Die neuen Prognosen deuten darauf hin, dass in etwa der Hälfte der zusammenhängenden Vereinigten Staaten nahezu normale Temperaturen herrschen werden, wobei im Norden überdurchschnittliche Temperaturen und im Südwesten sowie in Florida unterdurchschnittliche Temperaturen erwartet werden. Dies deutet darauf hin, dass der Erdgasverbrauch anziehen und eher den Durchschnittswerten für diesen Zeitraum entsprechen könnte, da der Heizbedarf steigen wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Bloomberg Finance LP Ein Blick auf das NATGAS Stundenchart zeigt, dass der Preis nach einem fast 40-prozentigen Abwärtstrend, der Ende Oktober 2023 begann, seitwärts tendiert. Die Preisbewegungen haben sich seitdem weitgehend auf die Spanne von 2,40-2,60 $ pro MMBTu beschränkt. NATGAS erholte sich von einem falschen Ausbruch unter die untere Grenze der Spanne und kletterte heute über die Mitte der Spanne in den Bereich von 2,50 $. Es kam zu einem kleinen Pullback und einem erneuten Test des Bereichs um 2,50 $, als der RSI-Indikator in den überkauften Bereich kletterte, aber die Bullen scheinen wieder die Kontrolle über den Markt erlangt zu haben. Quelle: xStation5 von XTB  Das Deutsche Kundeninstitut sucht den beliebtesten CFD-Broker 2024 Unterstützen Sie XTB und bewerten Sie uns hier anhand unserer Services, Konditionen und unseres Angebotes. Die Umfrage dauert nur wenige Minuten:

