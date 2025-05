NATGAS steigt um 4,5 % auf ein 1-Monats-Hoch aufgrund geringerer Produktion und solider Nachfrage 📈

Futures auf US-Erdgas Henry Hub (NATGAS) steigen heute um fast 5 % auf 3,80 USD pro Million BTU und erreichen damit den h√∂chsten Stand seit dem 9. April. Die H√§ndler scheinen sich zunehmend auf die wichtige Widerstandsmarke nahe der 4-Dollar-Marke zu konzentrieren, was auf das knappere Angebot in den USA, die stabile Nachfrage und eine konstruktivere technische Konstellation zur√ľckzuf√ľhren ist. Im April verzeichneten sowohl die LNG-Feedgasstr√∂me als auch die Gesamtproduktion einen leichten Anstieg, aber die Gasproduktion aus den 48 kontinentalen US-Bundesstaaten ging zur√ľck ‚Äď von 105,8 bcfd auf 103,4 bcfd ‚Äď und zog damit die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich.

Derzeit liegen die Erdgasvorr√§te in den USA etwa 3 % √ľber dem saisonalen F√ľnfjahresdurchschnitt. Dieser √úberschuss ist vor allem auf die milden Fr√ľhlingstemperaturen und geplante Wartungsarbeiten an wichtigen Exportterminals zur√ľckzuf√ľhren, darunter Cameron LNG in Louisiana und die Anlage von Cheniere in Corpus Christi in Texas.

Mit Blick auf die Zukunft warnen Analysten, dass ein Rückgang der US-Rohöl-Futures um 15 % im Jahr 2025 die damit verbundene Gasproduktion verlangsamen und damit möglicherweise die Erdgaspreise stützen könnte. Nach Schätzungen der LSEG könnte die Nachfrage nächste Woche kurzzeitig auf 95,5 bcfd sinken, bevor sie sich kurz darauf wieder auf rund 98,2 bcfd erholt. Während die Lagerbestände derzeit noch gut gefüllt sind, könnten Produktionsbeschränkungen aufgrund geplanter Anlagenstillstände kurzfristig für Preisstützungen sorgen, selbst wenn die Wetterbedingungen insgesamt mild bleiben. Heute stieg NATGAS über das 38,2-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle vom März.

