NATGAS steigt um 8 % 📈

đŸš©Die Gaspreise steigen aufgrund der positiven SaisonabhĂ€ngigkeit und des Hurrikans Rafael, was zu Bedenken hinsichtlich der Versorgung fĂŒhrt Die US-amerikanischen Henry-Hub-ErdgasvertrĂ€ge (NATGAS) verzeichnen heute einen Anstieg von 8 %, wobei Bedenken hinsichtlich der Versorgung in den USA den Gaspreisen zusĂ€tzlichen „Gegenwind“ verleihen. Am Wochenende wurden infolge des wĂŒtenden Hurrikans Rafael fast 27 % der Ölproduktion und 17 % der Erdgasproduktion im Golf von Mexiko eingestellt. Der Golf von Mexiko macht etwa 15 % der gesamten US-Ölproduktion und etwa 2 % der Erdgasproduktion aus, aber selbst geringfĂŒgige VerĂ€nderungen im Angebot könnten sich auf den Markt auswirken. Steigerungen könnten durch saisonale Schwankungen weiter unterstĂŒtzt werden, was auf einen potenziell „gĂŒnstigen Zeitpunkt“ fĂŒr eine Erhöhung der langfristigen Gaspositionen hindeutet. In den vergangenen Jahren, mit Ausnahme von 2020, hat sich Mitte November als „gĂŒnstiger“ Zeitpunkt fĂŒr Bullen auf Gas erwiesen. Quelle: NGI Gas Intelligence Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Laut dem Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) belaufen sich die ProduktionsausfĂ€lle aufgrund des Hurrikans Rafael bisher auf 1,12 Milliarden Kubikfuß Gas. SchĂ€tzungen des BSEE zufolge wurde gestern die Produktion von etwa 310 Millionen Kubikfuß eingestellt.

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) berichtete, dass der Hurrikan Rafael noch einige Zeit im zentralen Golf von Mexiko wĂŒten wird, bevor er in den nĂ€chsten Tagen nach SĂŒden und SĂŒdwesten abdreht. Heute wurde der Hurrikan Rafael bereits zu einem tropischen Sturm herabgestuft, aber die GasvertrĂ€ge halten an ihrem AufwĂ€rtstrend fest. NATGAS eröffnete mit einer LĂŒcke bei 2,75 $/mmbtu; sie sind jetzt auf fast 2,88 $ gestiegen und haben die 23,6 Fibonacci-Retracement-Linie der letzten AbwĂ€rtswelle durchbrochen. Quelle: xStation5 von XTB    2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplÀne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.