Natgas Prognose: Erdgas +10% – Börse Aktuell

Das Wichtigste in Kürze Börse Aktuell: NATGAS legt heute rund 10% zu und steht vom lokalen Tief aus gerechnet bei über +25% in nur 3 Tagen

NATGAS legt heute rund zu und steht vom lokalen Tief aus gerechnet bei Die Aufwärtsbewegung ist auch eine überfällige Korrektur , da frühere Bewertungen die Kombination aus Wetterlage, Exporten, Produktion und Lagerbeständen nicht ausreichend berücksichtigt hatten

, da frühere Bewertungen die Kombination aus nicht ausreichend berücksichtigt hatten Natgas Prognose: Polar Vortex im US-Mittleren Westen treibt die Nachfrage kurzfristig stark an – dadurch bleibt der Markt wettergetrieben, volatil und die Preise müssen schnell reagieren

Natural Gas (NATGAS) zeigt heute eine starke Aufwärtsbewegung. Die Terminkontrakte legen im Tagesverlauf um rund 10% zu. Vom lokalen Tief aus gerechnet hat der Preis damit innerhalb von nur drei Tagen um mehr als 25% angezogen. ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS Diese Erholung kommt nicht völlig überraschend: Eine Aufwärtskorrektur war bereits seit mehreren Wochen möglich, da die Bewertungen der Kontrakte die wachsende Diskrepanz zwischen Wetterprognosen sowie dem Niveau von Exporten, Produktion und Lagerbeständen nicht ausreichend widerspiegelten. Zu Wochenbeginn kam dann neue Dynamik in den Markt. Auslöser war die Meldung über einen „Polar Vortex“ über dem Mittleren Westen der USA – einer Region, aus der ein Großteil der US-Nachfrage nach Erdgas stammt. Durch den deutlichen Temperatursturz stieg der Verbrauch spürbar an, wodurch die Kontraktpreise schnell nachziehen mussten. Natgas Prognose: Solange die Kältephase anhält und die Nachfrage hoch bleibt, könnte die aktuelle Bewegung weiter unterstützt werden. Gleichzeitig bleibt der Markt stark wettergetrieben und entsprechend volatil. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN GRATIS HANDELN!* *XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro!

