NATGAS verzeichnet nach dem Rollover aufgrund des kalten Wetters an der Ostküste der USA einen Anstieg

Die US-amerikanischen Henry-Hub-Erdgas-Futures (NATGAS) steigen heute nach dem Vertragsrollover, angetrieben durch rekordhohe Gasflüsse zu LNG-Exportanlagen, Prognosen über kühleres Wetter an der Ostküste der USA, einen Rückgang der Produktion und eine höhere Nachfrage. Derzeit liegen die US-amerikanischen Gasvorräte etwa 12 % unter dem für diese Jahreszeit üblichen Niveau, nachdem die tiefen Temperaturen im Januar und Februar die Unternehmen dazu zwangen, die Lagerbestände stark zu nutzen.

Laut LSEG-Daten stieg die Erdgasproduktion in den 48 unteren US-Bundesstaaten Anfang März auf 105,8 Milliarden Kubikfuß pro Tag (bcfd), verglichen mit 105,1 bcfd im Februar. Am Dienstag wurde jedoch ein Rückgang der Tagesproduktion um bis zu 2,7 bcfd auf ein Drei-Wochen-Tief von etwa 104,1 bcfd erwartet.

Die geschätzte Gasnachfrage in den USA, einschließlich der Exporte, soll nächste Woche von 107,4 Mrd. Kubikfuß pro Tag auf 110,5 Mrd. Kubikfuß pro Tag steigen, wobei die LSEG ihre Prognose vom Montag nach oben korrigiert hat.

Das Gasvolumen, das zu den acht größten LNG-Exportterminals der USA fließt, stieg Anfang März auf durchschnittlich 15,7 Mrd. Kubikfuß pro Tag und übertraf damit den bisherigen Rekord von 15,6 Mrd. Kubikfuß pro Tag im Februar. Die Wetterbedingungen in den USA werden voraussichtlich bis zum 2. April in etwa den saisonalen Normen entsprechen. Die jüngsten Prognoserevisionen der NOAA deuten jedoch auf einen Temperaturrückgang an der Ostküste und in den zentralen USA hin, während an der Westküste mit einem deutlichen Temperaturanstieg zu rechnen ist. In dieser Phase der Saison ist der Abkühlungstrend in den zentralen und östlichen Bundesstaaten aufgrund der höheren Bevölkerungsdichte und einer intensiveren Heizperiode für die Gasnachfrage bedeutender. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: Bloomberg Finance, NOAA Gaspreis-Rallye stockt an entscheidender Widerstandszone Die Gaspreis-Rallye ist heute an einer bedeutenden Widerstandszone ins Stocken geraten, die durch frühere Preisreaktionen definiert wurde. Quelle: xStation5 von XTB BROKERWAHL 2025

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.