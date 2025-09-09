Nebius Aktie mit Mega-Deal – Jetzt Aktien kaufen? ☁️

Einleitung Die Nebius Aktie sorgte mit einem spektakulären Kurssprung für Schlagzeilen. Nach der Ankündigung eines milliardenschweren Deals mit Microsoft stieg der Kurs vorbörslich um fast 50 % und markierte neue Allzeithochs. Anleger stellen sich die Frage: Sollte man jetzt Nebius Aktien kaufen oder auf eine Konsolidierung warten? ► Nebius | WKN: A1JGSL | ISIN: NL0009805522 | Ticker: NBIS ✅ Drei Key Takeaways 💼 Milliarden-Deal mit Microsoft Umfang: bis zu 19,4 Mrd. USD über fünf Jahre

Lieferung von GPU-Infrastrukturkapazitäten für KI-Rechenzentren in New Jersey

Vertrag unterstreicht den Boom im Bereich Künstliche Intelligenz und Cloud ⚡ Kerngeschäft mit starkem Wachstum Bereitstellung von Nvidia-Grafikprozessoren und KI-Cloud-Services

Angebot umfasst Rechenleistung, Speicherplatz, Managed Services & Tools

Positionierung als zentraler Anbieter für KI-Entwickler weltweit 📈 Ausblick & Konkurrenz CEO Arkady Volozh erwartet deutlichen Schub für das Wachstum ab 2026

Kursziel kurzfristig: über 100 USD möglich

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – Nebius Aktie 1. Warum ist die Nebius Aktie zuletzt so stark gestiegen?

Die Nebius Aktie sprang um fast 50 % nach oben, nachdem das Unternehmen einen 19,4 Mrd. USD Deal mit Microsoft für GPU-Infrastruktur und KI-Rechenzentren verkündete. 2. Sollte man jetzt Nebius Aktien kaufen?

Langfristig bleibt die Aktie spannend, da Nebius vom KI-Boom profitiert. Kurzfristig könnten nach dem starken Kurssprung Gewinnmitnahmen folgen – Rücksetzer könnten Kaufgelegenheiten darstellen. 3. Worin liegt das Kerngeschäft von Nebius?

Nebius bietet KI-Cloud-Services und stellt Rechenleistung, Speicherplatz sowie Nvidia-GPU-Kapazitäten für Entwickler weltweit bereit. 4. Welche Chancen sieht die Nebius Aktie für die Zukunft?

CEO Arkady Volozh erwartet einen deutlichen Wachstumsschub ab 2026, getragen von der steigenden Nachfrage nach KI-Infrastruktur. 5. Welche Risiken gibt es für Anleger?

Die Konkurrenz im KI-Infrastrukturmarkt ist stark – u. a. durch Anbieter wie CoreWeave, der ebenfalls von Microsoft unterstützt wird. Zudem könnte die schnelle Kursrallye zu kurzfristiger Volatilität führen.

